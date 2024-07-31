Александр Родионов из «Ленинградца» молниеносно открыл счёт в матче с петербургским «Динамо».

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Что творится в Кубке России! Забит самый быстрый гол российского сезона! Видео

В матче 1/256 финала Кубка России между «Ленинградцем» и «Динамо» из Санкт-Петербурга, вероятно, забили самый быстрый гол в истории турнира.

Уже на седьмой секунде отличился Александр Родионов – он воспользовался ошибкой соперника, который плохо начал встречу с центра поля, подхватил отскочивший к нему мяч и открыл счёт.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, самым быстрым голом в истории чемпионатов России является мяч Олакунле Олусегуна за «Краснодар» в игре с «Ростовом», забитый на девятой секунде. А самым быстрым в истории отечественного футбола вообще считается гол пятигорского «Машук-КМВ» в ворота дзержинского «Химика» силами Николая Иванова.

Интересно, забьёт ли кто-то в нынешнем российском сезоне быстрее, чем представитель «Ленинградца»?

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