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Футболист Ленинградца Родионов забил самый быстрый гол в истории Кубка России — матч с Динамо Санкт-Петербург, подробности, видео

Что творится в Кубке России! Забит самый быстрый гол российского сезона! Видео
Константин Кринский
Забит самый быстрый российского сезона!
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Александр Родионов из «Ленинградца» молниеносно открыл счёт в матче с петербургским «Динамо».

В матче 1/256 финала Кубка России между «Ленинградцем» и «Динамо» из Санкт-Петербурга, вероятно, забили самый быстрый гол в истории турнира.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
31 июля 2024, среда. 17:00 МСК
СШ Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
1 : 3
Динамо-СПб
Санкт-Петербург
1:0 Родионов – 1'     1:1 Фатеев – 53'     1:2     1:3    

Уже на седьмой секунде отличился Александр Родионов – он воспользовался ошибкой соперника, который плохо начал встречу с центра поля, подхватил отскочивший к нему мяч и открыл счёт.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, самым быстрым голом в истории чемпионатов России является мяч Олакунле Олусегуна за «Краснодар» в игре с «Ростовом», забитый на девятой секунде. А самым быстрым в истории отечественного футбола вообще считается гол пятигорского «Машук-КМВ» в ворота дзержинского «Химика» силами Николая Иванова.

Интересно, забьёт ли кто-то в нынешнем российском сезоне быстрее, чем представитель «Ленинградца»?

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Теги: Кубок России, видео, ленинградец, динамо спб,

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