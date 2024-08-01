«Никто не был в ситуации Карпина». Почему российский тренер больше нужен в Азии, чем дома

В последнее время российские тренеры всё чаще находят работу в Азии. Магомед Адиев пошумел в отборе Евро-2024 со сборной Казахстана, после чего передал команду земляку Черчесову. Фамилия Александра Крестинина у нас известна гораздо меньше этих двух, хотя он отправился в те края задолго до того, как это стало мейнстримом. Уроженец Краснодара добился серьёзных результатов в Кыргызстане, а теперь возглавляет «Локомотив» из Ташкента. Корреспондент «Чемпионата» дозвонилась специалисту в столицу Узбекистана.

О чём расскажем:

Задержится ли Файзуллаев в России

— Как оцените выступление сборной Узбекистана на Олимпиаде?

— Само по себе выступление Узбекистана на Олимпиаде дорогого стоит. Какой путь надо было пройти, чтобы туда попасть! Они удачно сыграли на Кубке Азии, что не всем удаётся из-за высокой конкуренции. С Испанией игра больше удалась, чем с Египтом. Но так бывает, тренерский штаб разберётся. Пропустили необязательный гол, в атаке не клеилось, особенно во втором тайме. С другой стороны, с испанцами здорово играли. Сборная Узбекистана готова выступать на самом высоком уровне, но по футбольным моментам на этой Олимпиаде не получилось. Не сказал бы, что не хватило опыта, просто такое бывает. Вспомните, сколько раз на чемпионатах мира победитель не выходил из группы. Я хорошо знаю тренерский штаб олимпийской сборной. Не думаю, что ей не хватило сил на матч с Египтом.

— Кто ключевые фигуры этой сборной?

— Тренерский штаб, но и выделил бы Шомуродова с Файзуллаевым. Выбор квалифицированных футболистов у них тоже большой, но из игроков не люблю кого-то выделять. С одной стороны, тяжело работать в команде, когда у тебя столько хороших ребят. А с другой — любой тренер хотел бы поработать с такой командой. Штаб хорошо подготовил сборную, но на поле выходят не они. Не всегда срабатывают задумки, и не надо за это ругать игроков. Пока их день не настал.

Аббосбек Файзуллаев в сборной Узбекистана на ОИ-2024 Фото: Robert Cianflone/Getty Images

— Файзуллаев задержится в РПЛ или уже созрел для перехода в топ-чемпионат?

— Он ключевой игрок ЦСКА, молодёжной и взрослой сборных. Какого опыта ему ещё набираться? Если будет предложение, которое всех устроит, перейдёт. Это в паспорте ему не так много лет, а по игре он уже опытный футболист. С нервами у него тоже всё в порядке, что он ещё может приобрести? Будет только расти в индивидуальном мастерстве, что можно делать в любом возрасте. Аббос готов для чемпионата самого высокого уровня.

— Почему, по-вашему, Урунов провалился в России? Не справился с грузом ожиданий в «Спартаке»?

— Бытовых моментов не знаю, но, по играм и информации людей, которые с ним были, Остон не нашёл баланса в индивидуальных и командных действиях. По индивидуальным качествам он сильный, но, чтобы проявлять себя в команде, баланса не хватило. Его брали, чтобы свою игру Урунов интегрировал в команду, но не получилось как в «Спартаке», так и в других командах.

— В Иране ему удалось перезапустить карьеру?

— Давайте посмотрим. Сейчас уехал в хороший чемпионат, но только время покажет. Но он точно сделал выводы и переосмыслил ситуацию. Возраст ещё хороший, всё впереди.

Чем уникален случай Карпина

— Многие скептически относились к матчам сборной России с азиатскими командами. Понимаете почему?

— Эти люди, наверное, до сих пор не поменяли мнение об играх сборной России. А с кем играть? Надо же проводить контрольные встречи. Неизвестно, когда Россию вернут, но в какой бы момент это ни случилось, сборная должна быть готова. А для этого надо играть. РФС делает всё, что в его силах. Такие игры нужны, но кто-то в стране мыслит по-другому. Я считаю, что играть надо.

Александр Крестинин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Уровень нашей сборной снизился в изоляции?

— Чтобы ответить на вопрос, надо играть международные матчи, а не только внутренние. Любая статистика будет не очень корректной. Если хотите сказать, что сейчас уровень понизился, то давайте возьмём последние два года наших ведущих клубов в Лиге чемпионов и Европы — они что, были удачными? Сколько уже «Зенит» не может выйти из группы, хотя были легионеры высокого уровня.

— Импонирует подход Карпина, широко открывшего двери сборной перед молодёжью?

— Я никому не симпатизирую, мне понятна ситуация. Карпин получал информацию. Ни у кого нет опыта работы в ситуации, в которой оказался Карпин. Если вы все такого высокого уровня, почему никто не смог обыграть чемпионов мира, кроме Саудовской Аравии? Главный тренер хотел получить максимум информации за короткий срок подготовки, как быстро они могут найти понимание и добывать результат. Тренерский штаб поступил логично. Если бы шла игра на результат, ситуация с составом была бы иной.

Как к российскому тренеру относятся в Азии

— Как вы попали в ташкентский «Локомотив»?

— Нас знают по работе в Кыргызстане, в том году работали в Узбекистане. Руководители — футбольные люди. Не только наш штаб был в шорт-листе. Позвонили, обсудили все детали. С нами обычно быстро договариваются. Есть свои определённые требования, а общий язык с руководителями находим быстро.

— Какие цели поставило перед вами руководство?

— Мы взяли команду в не очень хорошем турнирном положении. Задачи — победа в каждом матче и место как можно выше. Руководство идёт навстречу, понимает проблемы и решает их вместе с нами. Во втором круге решим проблемы.

— В России не было вариантов?

— Были, некоторые — конкретные. Но на тот момент они нас не заинтересовали.

— Почему многие клубы в России делают ставку на иностранных тренеров, а не на своих?

— Я не делю тренеров на своих и приезжих. Для меня на первом месте стоит квалификация. У кого больше опыта и результата, тот и должен работать. Если свой специалист, перед ним что, зелёный свет везде должен быть? Это выбор руководителей. Давайте не забывать, что не все назначения укладываются в логическую цепочку. Но если есть результат, вопросов быть не должно.

Другое дело, насколько нашим тренерам дают себя проявить. Тут неоднозначная ситуация. Не всегда им дают возможности, которые есть у иностранцев. Но если посмотреть, то местных всегда меньше слушают, чем приезжих. Такое есть везде.

Александр Крестинин Фото: из личного архива Александра Крестинина

— Удивились, что Черчесов, не найдя работы в РПЛ, возглавил сборную Казахстана?

— Что значит — не нашёл работу? Он же не на любые условия готов был идти. Есть свои требования, видение. Тут же не только позиция Черчесова, но и руководителей клуба. Тренер хочет работать в хороших условиях и в согласии. В Казахстане у него всё срослось.

— А как вы попали в Среднюю Азию?

— В Кыргызстан я приехал ещё футболистом. Предложили тренерскую работу. До этого я полгода не играл из-за травмы, как раз было время, чтобы отучиться на лицензию С. Правила были не такие строгие, как сейчас, поэтому я мог работать.

— Ревностного отношения со стороны местных коллег никогда не ощущали?

— В Азии хорошо относятся к иностранным тренерам, по крайней мере, я не вижу никаких странных движений. Люди очень добрые и открытые, отношения и в Узбекистане, и Кыргызстане хорошие. Если бы были у меня какие-то вопросы, я бы не работал тут 14 лет.

Что общего у Семака с Фергюсоном, Сёминым и Романцевым

— Вашу команду недавно пополнил лучший молодой футболист России 2013 года Базелюк — не смущали его возраст и скитания по низшим российским лигам?

— Я к футболистам в паспорт не заглядываю. Игнашевич, Семак до скольки лет играли? Константин — квалифицированный футболист. Ведущего молодого игрока из «Спартака» или «Зенита» в чемпионат Узбекистана тяжело забрать. У клуба появилась возможность позвать Базелюка. Нас он полностью устраивает. После таких переходов на чемпионат Узбекистана обращают больше внимания. Благодаря им впоследствии могут приехать ребята помоложе, но для меня вопрос возраста не стоит. У Кости за прошлый год хорошая статистика, а 31 год — не возраст для футболиста. Кто-то и в 25 лет пешком по полю ходит.

— В РПЛ последние годы доминирует одна команда. В Узбекистане с «Пахтакором» такая же ситуация?

— Вы называете хорошую работу тренера и селекции доминированием? Люди правильно работают, поэтому они на первом месте. У клубов есть сопоставимые бюджеты, но они не выигрывают столько, сколько выиграл «Зенит». Надо не обижаться, а себе задавать вопрос: почему петербуржцы лучше работают? «Спартак» или «Краснодар» могут собрать такой же состав. У «Зенита» лучше получается интегрировать новых игроков в команду. Они лидеры российского футбола последние пять лет. До этого столько «Спартак» выигрывал. Проще всего свалить свои неудачи на успех других.

А с «Пахтакором» в Узбекистана все конкурируют. Клуб сейчас не на первом месте. Да и в прошлом году Кубок страны выиграли не они.

— Вам не кажется, что Семак пересидел в «Зените»?

— Руководители клуба поняли всю ситуацию, несмотря на сложную концовку сезона. Они продлили контракт с тренером и сделали правильно. Что значит — пересидел? То есть пять лет нормально работал, а на шестой разучился? Если два-три года занимает места ниже, значит, идея тренера не работает. Но Семак всё выигрывает. Одна-две неудачные игры — и сразу говорят: «Пересидел в клубе!» Сколько лет Анчелотти работал в одном клубе, Фергюсон, Сёмин, Романцев? Никто из них не пересидел. Команда — живой организм. Иногда бывают сложности, но это нормально. «Зенит» в итоге выбрался из проблем и сделал требл. Так что надо быть аккуратными в выражениях. Это говорит о высокой квалификации тренера. Человеку надо давать время, чтобы построить команду. Если у него футболисты с трёх метров по воротам не попадают, это ещё не значит, что пересидел.

Сергей Семак на награждении Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Какая из команд вам сейчас больше импонирует?

— «Динамо» лучше выглядело в концовке чемпионата, чем в первом круге.

— Не ошиблись с назначением Лички?

— Результаты говорят сами за себя.

— Но при этом команда стала больше пропускать. Нет опасений, что этот сезон будет для них тяжелее?

— Тренер не переживает, а анализирует, что надо делать. Он работает над проблемами. Марцел понимает, что игру надо стабилизировать. Многие эксперты начинают выдвигать своё мнение, но оно неконструктивно. Личка ничьих советов читать не будет. У него свои задачи. После двух туров шесть очков у команды — какие могут быть вопросы? Да, пропускают, но и забивать команда умеет. Разве «Сити», чемпион АПЛ, меньше пропускает?

— Вам не кажется, что в этом сезоне у «Зенита» не будет конкурентов?

— Прошло всего два тура. Давайте вспомним, что в том сезоне «Зенит» первую половину провёл намного мощнее, чем вторую. Отрыв в 10 очков отыгрывается, что показывает практика. «Краснодар» был чемпионом первого круга — и что? Говорить об этом ещё рано. Это не лёгкая атлетика, где есть Усэйн Болт и все остальные — пока он не закончит карьеру, ты его не обгонишь. Любой может обыграть любого, что недавно «Акрон» с «Факелом» показал.

Прав ли был Галицкий, уволив Илича

— Часто бываете дома, в Краснодаре?

— Полгода мы были там, повстречались со всеми, с кем только можно. В паузах находим время, приезжаем. Когда в сборной работал, в даты ФИФА приезжал других футболистов смотреть. В прошлом клубе не удавалось часто дома бывать. Семья со мной ездит, так что проблем нет.

— А с Галицким знакомы?

— Лично — нет. Один раз с ним виделся, когда сын в академии занимался.

— Вам близка его философия?

— Делать всё для людей и команды, для своего города — это мне близко и понятно.

— Но не лишил он свой клуб титула, убрав Ивича?

— Галицкий — умный и грамотный мужик в футболе и бизнесе, что и доказал. Мы не можем знать всего, что было внутри клуба. Он не враг себе, значит, были веские основания. Я не приемлю слова, что Галицкий лишил или украл титул у «Краснодара». Любое решение принимается неспонтанно.

Сергей Галицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Удивил «Краснодар» в том сезоне?

— Да, но в хорошую сторону — стабильностью, достижением результатом. Первое место было близко. Хорошо сработали в клубе в том году. Но Ивич работал уже второй год в команде, не первый. Первое время он строил команду, потом ему нужно было время на стабилизацию. Его у Ивича не было, но лучший результат у клуба — был.

— В какой момент «Краснодар» упустил своё счастье?

— Ключевым моментом стала игра с «Ахматом» дома. Там уже был Мусаев, но так бывает. Он на ходу принял команду, сыграли вничью с «Локомотивом». Хотя можно было исправить ситуацию, но домашняя игра с грозненцами сильно повлияла.

— Смогут ли в этом году ваши земляки побороться за чемпионство?

— Задачи у клуба самые высокие, ещё играть и играть. Симпатизирую «Краснодару», потому что родом оттуда. Не болельщик и фанат, но в России не работаю, потому отдаю им предпочтение. С одной стороны — всего два очка на старте, а с другой — нет поражений.

— Сперцяну не пора в Европу?

— У нас нет игр на международном уровне, поэтому нельзя сказать, будет ли он проявлять свои лидерские качества. Но Эдуард — талантливый футболист и целеустремлённый парень. Уверен, что адаптироваться он сможет. Надо ещё понимать, в какой чемпионат и руки он попадёт. Нет сомнений, что в Европе заиграть сможет. Головин, Захарян, Миранчук уехали. Из них только Головин — лидер своего клуба. Просто надо время на адаптацию. У каждого тренера свои требования.

— А Сафонов в «ПСЖ» способен стать первым номером?

— Там люди из космоса играют или без ошибок? Матвей хорошо выглядит на протяжении многих сезонов. Люди в «ПСЖ» ведь не только две игры увидели и решили его забрать. Он хорошо проявлял себя в клубе и сборной. При всём уважении к Доннарумме, он не потащил команду ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате. Я верю в Матвея, знаю его с малых лет. Он мало играл за свой возраст — всё время за старших — и тащил команду, пахал! Матвей всегда хотел быть первым номером, и у него получалось. Почему сейчас что-то должно сломаться?