Кордоба оживил «Краснодар»! Есть первое поражение Николича в ЦСКА

«Краснодар» переиграл ЦСКА в 1-м туре группового этапа Кубка России. Для команды Мурада Мусаева это первая победа в новом сезоне. А армейцы впервые проиграли при Марко Николиче.

Мусаев и Николич прогнозируемо дали шанс в Кубке России большой группе запасных. Тренер «Краснодара» оставил в основе только Агкацева, Кайо и Мозеса Кобнана, а его коллега из ЦСКА – Виллиана Рошу, Мойзеса, Бистровича и Койта. Но главным событием стало возвращение в атаку «быков» после Кубка Америки Кордобы и в ворота армейцев после травмы Торопа.

По первым минутам игры чувствовалось, что Мусаев эмоционально встряхнул команду. Краснодарцы были очень заряжены на кубковый матч, играли быстро вперёд и тут же стремились вернуть мяч после потерь. А главным энерджайзером на поле выглядел молодой Козлов, который, казалось, открывался во всех зонах одновременно. Хозяева имели преимущество, как по владению, так и по подходам к воротам соперника. Хитрец Кордоба попробовал заработать пенальти в дебюте встречи, но судьи не поверили финалисту Кубка Америки.

А вот у ЦСКА прошли несколько контрвыпадов с участием Глебова. Молодой правый инсайд находил свободные зоны за счёт своей скорости. Если бы Кирилл в одном из эпизодов покатил мяч на совершенно свободного партнёра, а не стал бить сам, то почти наверняка бы был гол. Но иногда слишком большое желание проявить себя ухудшает зрение. Глебов не увидел того, кто поддерживал его справа, а, может, просто пожадничал. Николич вряд ли похвалит за такое завершение момента.

Наконец, в середине первого тайма «Краснодар» забил. И это был Кордоба! Армейцы не заблокировали кросс Эктова и оставили без присмотра на подборе Олусегуна, а центрфорвард по-хоккейному (интересно, знает ли Джон об этом виде спорта?) переправил мяч в сетку после удара нигерийца. Офсайда он избежал из-за того, что глубину создал Виллиан Роша. Однако мяч всё же отменили из-за положения вне игры. Оказывается, Эктов, открываясь на фланге, сделал лишний шаг. Кордоба возмущался больше всех, давил на рефери. Хотя на повторе видно, что ещё в момент паса на Эктова колумбиец схватился за голову, видимо, понимал, чем всё закончится.

Так или иначе первый тайм доиграли без голов. Несмотря на то, что «Краснодар» намного перебил ЦСКА (9:3, в створ – 4:1). У команды Мусаева было ещё несколько голевых моментов, но самые реальные не превратились в забитые мячи благодаря Торопу. Вратарь ловил любые мячи, и даже совершил сейв после добивания Кордобы в упор.

Зато после перерыва не пришлось долго ждать гола. «Краснодар» провёл пару-тройку отличных комбинаций на скорости с передачами в одно касание. На 52-й минуте такая атака завершилась неудачным выносом армейцами мяча из своей штрафной. «Краснодар» забрал два подбора, а центральный полузащитник Ленини после скидки Мозеса Кобнана здорово пробил с лёта. Мяч полетел низом, и тут Тороп вряд ли мог спасти ЦСКА.

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После пропущенного гола ЦСКА поднял линии и добавил впереди. Два хороших момента имели армейцы с участием Койта, однако пока у многообещающего новичка из «Ред Булл Зальцбурга» не клеится с завершением атак. Николич объяснял – Секу ещё нужно время, чтобы набрать оптимальную форму. Тем не менее малиец был, пожалуй, заметнее другого форварда команды Давилы, который в свою очередь забил, но из офсайда. Тренеры стали играть заменами. Мусаев снял Кордобу. Колумбийцу это не понравилось. Ещё на поле, когда ему показали, что осталась играть минута, Джон отреагировал недовольным жестом. Кордоба всегда хочет сражаться, словно ему было мало летнего футбола на Кубке Америки.

У ЦСКА в концовке действовало в нападении свежее трио Жемалетдинов – Мусаев – Гайч. На 84-й минуте Мусаев получил шанс после прохода Келлвена, однако не попал как следует по мячу, и судья ошибочно назначил угловой в пользу армейцев. Первый для ЦСКА в этом матче. А вот финальный штурм у красно-синих не вышел. Спешка приводила к браку, да и хозяева самоотверженно защищались. ЦСКА нанёс за тайм в два раза больше ударов (6:3), но ни разу не попал в створ (0:2). Забить при такой точности невозможно.