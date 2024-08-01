«Зенит» нашёл альтернативу Соболеву. Этого форварда раскрывал Станкович!

«Зенит» забивает в каждом матче на старте нового сезона по три-четыре мяча, но тем не менее продолжает поиски нападающего. Петербургскому клубу нужен центрфорвард с особыми физическими характеристиками – столб типа Александра Соболева. Главный тренер чемпионов России Сергей Семак объяснил почему:

«Нам важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что, когда 10 человек в штрафной площади, достаточно сложно вскрывать оборону. Конечно, хотелось бы, чтобы был форвард, который хорошо играет на втором этаже. Точно бы не помешал. Получится или не получится – здесь уже сложно сказать».

С трансфером Соболева пока не складывается. Но стало известно о переговорах «Зенита» по поводу другого центрфорварда. В петербургском клубе может появиться ещё один легионер из Сербии.

Как сообщили сербские СМИ, «Зенит» заинтересован в покупке 19-летнего нападающего «Войводины» Михайло Ивановича. Согласно источнику, петербургский клуб предложил за него € 4 млн. Однако у сине-бело-голубых есть конкурент – бельгийский «Антверпен», который готов заплатить за Ивановича € 4,5 млн. Президент «Войводины» Драголюб Збилич уже подтвердил переговоры с «Зенитом». В то же время он заявил, что не собирается продавать Михайло, если «Войводина» выйдет в групповой этап еврокубков, а вот в случае неудачи в квалификации вынужден будет это сделать.

Продажа Ивановича в «Зенит» или какой-то другой клуб должна стать самым дорогим трансфером в истории «Войводины». Пока в этом списке на первом месте переход полузащитника Гойко Качара в немецкую «Герту» зимой 2008 года за € 3 млн. Время поторговаться у клуба из Нови-Сада есть, так как действующий контракт Михайло истекает только летом 2026-го.

Иванович – воспитанник «Войводины». Он много забивал в молодёжной лиге Сербии и поиграл за юношеские сборные страны под руководством… нынешнего главного тренера «Пари НН» Саши Илича. В мае 2022 года в возрасте 17 лет впервые попал в заявку первой команды «Войводины», провёл свой дебютный матч (вышел на замену на пять минут) и тут же отправился в Италию.

МИХАЙЛО ИВАНОВИЧ Фото: fkvojvodina.rs

На сезон-2022/2023 нападающего арендовала «Сампдория». Клуб из Генуи заплатил за аренду € 200 тыс. Случилось это, по всей видимости, не без участия Деяна Станковича. Нынешний главный тренер «Спартака» в тот момент вёл переговоры с «Сампдорией» и уходил из «Црвены Звезды».

Однако в Италии Иванович выступал в основном за команду «Сампдории» U19. В молодёжном чемпионате Италии провёл 30 матчей, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач. В то же время Станкович внимательно следил за прогрессом своего соотечественника. В феврале 2023-го Деян включил нападающего в заявку на матч с «Интером», а в мае в последнем туре чемпионата дал Михайло дебютировать в Серии А. Иванович вышел на замену на последние семь-восемь минут в выездной встрече с «Наполи» (0:2).

Прошлым летом нападающий вернулся после аренды в «Войводину», так как сербский и итальянский клубы не договорились о сумме выкупа, и стал реально конкурировать за место в основе. По ходу сезона отвоевал его. Иванович сыграл 32 матча в чемпионате Сербии (в стартовом составе – 17) и забил девять мячей.

В среднем за 90 минут игры в прошедшем чемпионате Сербии Иванович наносил 3,2 удара по воротам, в створ – 1,5. Имел достаточно хороший процент реализации голевых моментов (18%). Центрфорвард выигрывал 48% верховых единоборств. Для сравнения: Соболев, по данным Sofascore, в прошлом сезоне РПЛ выходил победителем в 46% воздушных дуэлей.

Иванович высок, его рост – 191 см. Довольно подвижен и хорошо цепляется за мячи. Как нападающий нацелен прежде всего на завершение.

«Михайло готов проявить себя во взрослом футболе, – говорил тренер «Войводины» Неманья Кртолица, под руководством которого Иванович сыграл пока больше всего матчей на профессиональном уровне. – Он обладает всеми качествами мощного нападающего, бьёт с обеих ног, у него есть сила, умение взаимодействовать с партнёрами на поле и делать передачи под давлением. В моей практике не было футболиста, который играл бы головой лучше него. Я желаю ему удачи. Мы с ним оба знаем, сколько усилий потребовалось, чтобы добиться того, чего он достиг, и это только начало».

Игра Ивановича понравилась и главному тренеру сборной Сербии Драгану Стойковичу, который включил нападающего в расширенный список кандидатов на поездку на Евро-2024. Однако в окончательную заявку Михайло не попал. Такая же история случилась и с сербским центральным защитником «Зенита» Страхиней Эраковичем.

На старте нового сезона Иванович вышел на замену в 1-м туре чемпионата Сербии, а затем в основе на матч квалификации Лиги Европы с «Аяксом». «Войводина» уступила нидерландцам в Амстердаме со счётом 0:1, а Михайло сыграл 70 минут и ушёл с поля без результативных действий. Клуб из Нови-Сада точно не стал ближе к групповому этапу еврокубков.

Впрочем, трансфер Ивановича, скорее всего, на перспективу. Вряд ли молодой серб сразу будет стабильно забивать в РПЛ. Уровень чемпионата России намного выше, так что ему потребуется время на адаптацию.