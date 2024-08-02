Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц

Какие-то почти согласованы, для других же придётся ещё как следует поработать.

Килиан Мбаппе уже перешёл в «Реал», Риккардо Калафьори — в «Арсенал», Страхиня Павлович — в «Милан», Алексей Миранчук — в «Атланту». Других заметных переходов тоже хватало. Но многие крутые трансферы ещё впереди — судя по слухам, на рынке намечается нечто реально мощное.

«ПСЖ» в ожидании суперпокупки

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Уже август, а единственным новичком парижан по-прежнему остаётся Сафонов. Непорядок, особенно с учётом потерянного бесплатно Мбаппе. Кого-то в атакующую линию чемпионы Франции явно подпишут. И не только туда. Вероятно, как минимум двоих звёзд.

Ещё до чемпионата Европы ходили инсайды о переезде в Париж из Неаполя Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена. Corriere dello Sport выдавало даже конкретику: якобы «ПСЖ» предлагает за обоих € 200 млн. Главный мировой инсайдер Фабрицио Романо добавлял, что нигериец согласился поиграть в Лиге 1. Но, зная большие аппетиты президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса, переговоры проходят непросто. Тот же Романо недавно сообщил, что дешевле € 130 млн Осимхена не отпустят.

После Евро активизировались разговоры о приобретении сверкнувшего там Нико Уильямса, на которого также претендует «Барса». Парижский клуб гораздо богаче и, по сведениям Mundo Deportivo, готов удвоить зарплатное предложение каталонцев. При этом они уверены в выборе вингера в их пользу и не станут повышать предложение. Как бы это не стало ошибкой. Хотя тягаться в финансовом плане с «ПСЖ» — идея в любом случае смехотворная. Журналист Фабрис Хокинс, правда, утверждает, что «Барселона» у баска в приоритете.

Укрепить центр поля — тоже важная задача для парижан. Санти Ауно из Foot Mercato написал, что «ПСЖ» с «Баварией» обсудили условия потенциального трансфера Йозуа Киммиха, в том числе его зарплату. А Флориан Плеттенберг из Sky добавил: босс французов Нассер Аль-Хелаифи и их главный тренер Луис Энрике готовы забрать немца либо этим летом, либо следующим — уже как свободного агента. Но и здесь в конкурентах «Барселона». В мае Mundo Deportivo вообще объявлял Йозуа её приоритетной целью.

Ещё конкретнее новости о покупке Жоау Невеша из «Бенфики». Романо доложил, что всё уже согласовано: в одну сторону последует 19-летний опорник, в другую — € 70 млн и Ренату Саншеш. Помните такого? Речь о сезонной аренде. В общем, планы у Парижа серьёзные. На их осуществление остался месяц.

Осимхен смотрит в сторону Лондона

Виктор Осимхен Фото: Getty Images

Разумеется, на нигерийца положил глаз далеко не только «ПСЖ». Есть у него два интересных варианта и в Лондоне. Во-первых, с «Арсеналом». По свежим данным Corriere dello Sport, «канониры» сообщили «Наполи» о готовности обсудить переход нигерийца. И всё же при этом на первом плане для них Дьёкереш из «Спортинга». Между прочим, тоже Виктор.

Во-вторых, с «Челси», и там намерения серьёзнее. Потому что «синие» хотят обмен на Лукаку с большой доплатой, а тот нужен Антонио Конте. Всё-таки у нового тренера неаполитанцев солидный и положительный опыт работы с Ромелу.

The Guardian утверждает, что бельгиец уже согласовал трёхлетний контракт с «Наполи». Проблема в формате сделки: англичане желают провернуть аренду нигерийца с правом выкупа и полноценную продажу Ромелу. Вторая сторона против и требует взаимности плюс € 70 млн.

Разумеется, трудности возникли из-за бешеных трат «Челси» в последние годы. Помочь разрулить плачевное положение и купить Осимхена может прощание с Галлахером: он воспитанник клуба и не попадает под действие финансового фэйр-плей. Конор отклонил новый улучшенный контракт, и лондонцы согласились отпустить его в «Атлетико» за € 35-40 млн. Так сообщили Романо и The Athletic. Теперь решение за самим полузащитником.

«Арсеналу» нужен не только Осимхен

Микель Мерино Фото: Rafa Babot/Getty Images

Лондонцы сконцентрированы не только на нигерийце и его тёзке Дьёкереше. Ещё их внимание привлекли финалисты Евро из разных команд — Айван Тони и Микель Мерино. Первый, в отличие от Осимхена, адаптирован к АПЛ. Инсайдеры отправляли его в «Арсенал» ещё прошлой осенью. Тогда не срослось. Возможно, получится теперь?

По информации talkSPORT, футболист не прочь даже расторгнуть контракт с «Брентфордом», чтобы примерить красно-белую форму уже этим летом. За это придётся выплатить компенсацию, но явно не столь большую, как за прямой переход. Его контракт с «Брентфордом» действует до лета 2025 года.

С Мерино же достигнуто устное соглашение. Не будет же Романо обманывать? Осталось только согласовать всё с «Реалом Сосьедад» за € 30 млн + бонусы. Сумма, к слову, не такая уж и большая. Учитывая ориентировочную стоимость полузащитника в € 50 млн. Просто его соглашение также активно ещё всего год.

Эдерсон и Салах собрались в Саудовскую Аравию?

Эдерсон Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Саудовская Про-Лига заманивает звёзд футбола вот уже полтора года. И не собирается останавливаться. На очереди два топ-игрока АПЛ. Сперва расскажем про Эдерсона. Ещё в мае пошли слухи о его трансфере в «Аль-Наср» Криштиану Роналду или «Аль-Иттихад» Карима Бензема. А в июле Романо добавил, что руководство «Манчестер Сити» согласилось отпустить вратаря на заработки, купив взамен Лунина или Доннарумму. Что особенно забавно с учётом их не лучшей игры ногами.

С командой Роналду договориться не получилось: как писал Романо, предложение в € 30 млн показалось чемпионам Англии смехотворным. € 50-60 млн — и «Аль-Иттихад» сможет забрать Эдерсона. С ним самим контракт уже согласовали. На уровне клубов же всё обсуждается.

Салаха же бомбардировали крайне вкусными предложениями ещё год назад. The Athletic вот сообщал, что «Ливерпулю» предлагали £ 150 млн. Тогда «красным» удалось его удержать. Как будет теперь? Пару дней назад одноклубник Мо Ватару Эндо рассказал японскому телевидению, что всё возможно: «Поиск замены для Мохамеда начался. «Ливерпулю» нужно будет заполнить пробел на этой позиции. Думаю, что не кто иной, как Такефуса Кубо, смог бы заменить Салаха».

К слову, босс Кубо в «Реале Сосьедад» Хоакин Аперрибай заявил, что японца никуда не отпустит. Зато на подходе универсальный вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон. The Telegraph отметил недовольство Энтони по отношению к его нынешнему клубу и желание как можно скорее стать мерсисайдцем. «Сорокам» плевать — им мало заявленных £ 75 млн. Нужно больше золота, как говорил персонаж из Stronhold.

Но вернёмся к Салаху. По сообщению TodoFichajes, «Аль-Хиляль» сделает всё, чтобы заманить Мохамеда. И теперь, с учётом того, что ему 32 года, в «Ливерпуле» вряд ли будут удерживать египтянина при ещё одном крышесносном предложении.

«МЮ» мало Йоро. Намечается закупка в «Баварии»?

Маттейс де Лигт Фото: Alex Grimm/Getty Images

Манкунианцы как следует взялись за укрепление обороны: одного только перехвата у «Реала» Лени Йоро им мало. Оно и понятно, когда именно защита оказалась на фоне травм наиболее уязвимой линией. Теперь боссы «МЮ» постучались в дверь «Баварии». Та или не та она, покажет лишь время. А пока забрать оттуда хотят Маттейса де Лигта и Нуссайра Мазрауи, которые не слишком-то нужны новому тренеру мюнхенцев Венсану Компани.

«Пока неизвестно, перейдёт ли Маттейс. Я хорошо его знаю. Хотел подписать его два года назад, но тогда он уже был прочно связан с «Баварией», — слова Эрика тен Хага для Романо. Плеттенберг поддержал коллегу и добавил, что англичане предлагают € 40 млн, а немцы хотят € 50 млн. Видимо, где-то между этими суммами они и сойдутся.

Нуссайр тоже работал с тен Хагом в «Аяксе» и теперь, по информации Footmercato, согласился воссоединиться с нидерландцем. «Бавария» получит за марокканца € 25 млн, хотя ей он достался свободным агентам. Неплохо!

Правда, есть нюанс. Джейкобс указал, что перед покупкой Мазрауи «Юнайтед» необходимо расстаться с Аароном Ван-Биссакой. На него претендует «Вест Хэм». Как и на Нуссайра, о чём пишут Плеттенберг и Sky. Всё крайне запутанно.

«Ювентус» продолжит закупку, но простится с лидером?

Туринцы уже подписали Дугласа Луиса, Кефрена Тюрама и Хуана Кабаля, потратив € 89,4 млн. Трёхзначный порог, скорее всего, будет пройден, поскольку в «Юве» сватают ещё двух топ-игроков. Первый — Жан-Клер Тодибо из «Ниццы». Да-да, тот самый, который несколько лет назад не заиграл в «Барселоне». Романо пояснил, что француз загорелся возможностью поиграть за чёрно-белых и отвергает другие предложения. Итальянский гранд возьмёт центрального защитника в аренду с обязательным правом выкупа за € 35 млн.

Второй футболист — Тëн Копмейнерс. И вот тут всё довольно сложно. Переговоры между «Ювентусом» и «Аталантой» проходят давно — и пока что безрезультатно. Corriere dello Sport писало, что переход якобы невозможен — € 45 млн бергамаскам мало, так что они просят € 60 млн. Сам полузащитник при этом уже давно согласовал контракт с «Юве». Санта-Барбара, не иначе.

А вот кого, вероятно, придётся отпустить, так это Федерико Кьезу. Нападающий, как докладывали в Calcionapoli24, не желает оставаться в Италии: отказал «Роме» с «Наполи» и мечтает об АПЛ. Выполнить его пожелание готов «Тоттенхэм». «Шпорам» придётся выложить за итальянца до € 35 млн. Хотя сразу несколько авторитетных инсайдеров пишут, что верить в вариант с Кьезой в «Тоттенхэме» не стоит.

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» — хедлайнеры РПЛ

Александр Соболев Фото: РИА Новости

В России тоже намечаются четыре грандиозные сделки. Разумеется, по меркам нашей лиги. Во-первых, это переход Соболева в «Зенит». Есть два факта. Первый — Александр вот уже неделю отстранён от основы «Спартака», и второй — Сергею Семаку нужен такой нападающий: «Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что, когда в штрафной площади 10 человек, достаточно сложно вскрывать оборону. Конечно, хотелось бы, чтобы был форвард, который хорошо играет на втором этаже. Точно бы не помешал. Получится или не получится — здесь уже сложно сказать».

Зато слухов — хоть отбавляй. Максим Никитин в нашем подкасте «Премьер-лига несправедливости» рассказал, что Соболев сам инициировал переговоры с петербуржцами. «РБК Спорт» утверждал, что красно-белые отказались продавать его за € 8 млн. При этом, в отличие от Семака, против перехода кто-то из зенитовского руководства, будь то Алексей Миллер или Александр Медведев (об этом — также в нашем подкасте). До закрытия трансферного окна в России чуть меньше полутора месяцев, поэтому финал в этой истории наступит, вероятно, нескоро.

Сам же «Спартак», судя по всему, увёл у «Локомотива» 24-летнего левого вингера из «Ференцвароша» Маркиньоса. Заплатить венграм придётся € 8 млн, а бразильцу — положить годовой оклад € 1,2 млн. Агент футболиста Тьяго Реджиани ответил «СЭ» на два главных вопроса: «Есть большая вероятность, что Маркиньос перейдёт в «Спартак». Сначала «Спартак» перехватывал инициативу, потом «Локомотив», а затем снова «Спартак»? Да, это правда».

Маркиньос Фото: fradi.hu

«Краснодар» тем временем сохраняет Джона Кордобу. В среду, 31 июля, он ярко показал себя в Кубке с ЦСКА: его гол пяткой отменили только из-за офсайда у Эктова. Инсайдеры писали про большой интерес к колумбийцу со стороны «Зенита» (тут же вспоминаем слова Семака о покупке габаритного нападающего) и «Бетиса». Иван Карпов отмечал, что петербуржцы выходили на «быков» и зимой, и этим летом. А слух про переезд в Испанию запустил Legalbet. Пока футболист клубную прописку не сменил, да и Сергей Галицкий ранее никогда не продавал лидеров после начала сезона. Но вдруг что-то поменяется? Слухи, что Кордоба всё ещё хочет уйти, не утихают.

Из Ла Лиги намечается переход в обратную сторону. Журналист Сесар Луис Мерло менее недели назад отметил, что «Краснодар» договорился с «Мальоркой» о покупке 29-летнего уругвайского правого защитника (при желании может сыграть и в центре) Джованни Гонсалеса за € 5 млн. А Marca добавила, что в России его оклад повысится в два раза. Сегодня игрок сам подтвердил, что сделка вот-вот состоится. Что поделать, за качественного игрока на самую проблемную позицию нужно бороться.

Де Хеа возобновит карьеру?

Давид де Хеа Фото: Getty Images

Теперь коротко о ещё нескольких заметных игроках. Де Хеа пропустил целый год. В The Athletic говорилось, что испанец в ожидании подходящего проекта даже задумывался о завершении карьеры: вариантов хватало, и все они ему не нравились. Однако Давид вовремя одумался и начал переговоры с «Дженоа». Вот только журналист Бен Джейкобс буквально через пару дней рассказал о завышенных финансовых требованиях футболиста и отмене истории с Серией А. МЛС и Саудовская Аравия — возможность с кем-то подписаться осталась только в этих двух лигах.

Ольмо практически в «Барсе»?

Дани Ольмо Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Романо рассказал, что трансфер состоится: испанец очень заинтересован в возвращении на родину, осталось уладить незначительные детали. Изначальное предложение каталонцев показалось немцам смехотворным: каталонцы предприняли попытку приобрести полузащитника «Лейпцига» за € 40 млн и ещё € 20 млн бонусами, но при этом хотели переводить всего по € 10 млн в год с января 2025-го. Легендарная стратегия, правда? Теперь условия перевода денег стали реалистичнее, а сумма выросла до € 50+15 млн. Вчера Романо сообщил, что с Ольмо контракт согласован, а немецкому клубу «Барса» предложили € 55 млн + € 7 млн бонусами. Но, по информации Филиппа Хинца, и это предложение в Германии отвергли.

«Рома» и «Атлетико» торгуются за Довбика

Артём Довбик Фото: Alex Caparros/Getty Images

Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Логично, что после такого невероятного подъёма он заинтересовал клубы поинтереснее «Жироны». В переговорах каталонцы тем не менее неуступчивы: всё-таки скоро им дебютировать в Лиге чемпионов. Неудачную попытку трансфера предпринял «Атлетико». «Это большой клуб, но мы не увидели здесь серьёзный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов», — сказал агент Алексей Люндовский «Украинскому футболу».

«Рома» оказалась сговорчивее. Инсайдер Джанлука Ди Марцио писал, что «Жирона» не приняла от неё € 30 млн + € 5 млн бонусами. Но стоило улучшить предложение до € 33-34 млн + € 5 млн бонусов и 10% от перепродажи, и каталонцы дали добро. Официально о переходе должны вот-вот объявить.

Дэвис повторит путь Алабы?

Альфонсо Дэвис Фото: Getty Images

Контракт канадца завершается в следующем году, и новый он подписывать не готов. Инсайдер Маттео Моретто и AS уверены: «Реал» в 2025-м заманит его свободным агентом, о чём мадридцы уже договорились с левым защитником. Кстати, в том числе с помощью переговорщика Винисиуса. Тот же источник указал, что действующие победители ЛЧ готовы были выложить € 35 млн уже сейчас, вот только «Бавария» запросила € 50 млн. Будто не знает, с кем имеет дело, и не помнит примеры Алабы и Крооса, которого пришлось отпустить практически даром.

Хави Симонс останется в «Лейпциге»?

21-летний полузащитник сверкнул в Бундеслиге и на Евро. Теперь претендентов на него хватает. «Лейпциг» вернулся Хави в «ПСЖ» из аренды и хочет вновь забрать его на год. Leipziger Volkszeitung утверждает, что для «РБ» это и вовсе приоритетная задача. И дело в том числе в интересе «Баварии» к Симонсу. Сохранить крутого исполнителя и оставить без него конкурента — прекрасный план.

Bild и Романо пишут, что парижане не хотят продавать нидерландца, так что такой вариант их устроит. Однако мюнхенцы настойчивы: предлагают аренду с обязательством выкупа аж за € 90 млн. И как тут отказать, если сведения L’Équipe верны?