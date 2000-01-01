Маленький фанат попросил Рианну сфотографировать его с игроками «Сити». Видео

Рианна попала в неловкую ситуацию на матче «Сити»

Рианна попала в неловкую ситуацию на товарищеском матче «Манчестер Сити» и «Милана» в Нью-Йорке. Один из маленьких фанатов попросил певицу сфотографировать его с игроками «Сити».