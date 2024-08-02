Воспитанник «Спартака» — открытие старта РПЛ. Как же зря его списали

В 1-м туре с «Локо» Солтмурад Бакаев не только оформил гол+пас, но и был в лидерах по разным статистическим показателям. Например, три раза удачно шёл в обводку – аналогичные показатели разве что у Сергея Пиняева. Во 2-м туре с «Факелом» полузащитник «Акрона» снова забил, пусть и не победный. А ещё нанёс пять ударов по воротам – почти треть от общего количества. Лучшим игроком (в отличие от первого матча) он не стал, слишком хорош был Лончар. Но Бакаев, очевидно, выделялся.

Всё это после мрачного финала в Казани, где он выпал из состава и в итоге расторг контракт с клубом. Казалось, футболист в кризисе и уже вряд ли будет эффективен на уровне РПЛ. Те, кто так думал – точно ошибались.

Период в «Рубине»: от доверия Слуцкого до ненужности Рахимову

«Мужчины не обижаются» – так Бакаев отреагировал на вопрос, не обидно ли ему за то, что он оказался не нужен «Рубину». В Казань парень приехал зимой 2020-го после громкого расставания со «Спартаком». Тогда стороны долго вели переговоры о контракте, но в итоге парень выбрал вариант с Казанью. Это объяснялось разными факторами: сам футболист говорил, что не понимал своих перспектив в команде и на какой позиции его видит Тедеско. Хоть и главному тренеру он нравился. А в «Рубин» его позвал лично Слуцкий. Сообщив, что верит и рассчитывает. Плюс зарплата, конечно. В новом клубе Солтмурад получал чуть больше, чем предлагал «Спартак» – на старте около 500 тысяч рублей в месяц.

В первое время Слуцкий был в восторге от этого подписания. И всячески нахваливал Бакаева. Неудивительно, ведь по таланту его котировали не ниже брата.

Леонид Слуцкий главный тренер «Рубина» «Бакаев – футболист с очень ценными качествами: скоростным дриблингом, скоростью, кучей индивидуальных скиллов. Солтмурад — один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении. Понятно, что в «Спартаке» перебор футболистов такого уровня, а для нас это крайне интересный вариант. Те качества, которые есть у Бакаева, могут позволить ему сделать хорошую карьеру».

Всё начиналось здорово – Бакаев сразу попал в основу и в весенних матчах почти из неё не выпадал. В первый полноценный сезон всё тоже неплохо – сделал 2+5, хоть уже и не получал прежнего количества игрового времени. Стал чаще выходить на замену, но неудивительно. Среди его конкурентов были Макаров и Кварацхелия – тут было бы тяжело любому. Плюс – травмы. Бакаев периодически ловил неприятные повреждения. В основном на зимних сборах. Так что весна автоматом выходила не лучшей.

Но главный момент казанской карьеры случился весной 2022-го. Легионеры уезжали, «Рубин» катился вниз, и многие рассчитывали, что Бакаев станет лидером. Но снова почти пропущенные сборы, недостаточная готовность и скорый вылет «Рубина» из РПЛ. После «Уфы» Солтмурад подошёл к болельщикам. Из его глаз текли слёзы. Он пообещал, что команда вернётся в РПЛ в следующем сезоне. В итоге так и произошло, но после ухода Слуцкого из «Рубина» игрового времени у футболиста стало ещё меньше. Рахимов не скрывал, что Бакаев не вписывается в его тактические идеи. Да и сам игрок всё понимал.

Солтмурад Бакаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Так что после сдержанного обещания и возвращения в элиту полузащитник поехал в годовую аренду в «Родину». В надежде на перезагрузку. Там он действительно много играл, однако – ничего выдающегося. В Казани же за это время ничего не изменилось. Он всё также не был нужен Рахимову просто из-за конкуренции – на позиции Бакаева есть Вада, Чумич, Юкич. Так что возвращение получилось коротким: один контрольный матч и расторжение контракта.

Уже лучше брата?

После перехода в «Акрон» Бакаев обозначил главную цель – вернуть свою форму трёхлетней давности. То есть сезона-2020/2021 – сильнейшего периода в его карьере. Интересно, как в нынешнем клубе Солтмурада объясняли идею его приглашения. Слова спортивного директора Арама Задояна Sports.ru очень схожи с тем, что четыре года назад говорил про него Слуцкий.

Арам Задоян спортивный директор «Акрона» «Бакаев – один из самых талантливых игроков своего поколения, в «Рубин» он переходил на пике. Думаю, никто не будет спорить, что в последние пару лет его карьера развивалась не так стремительно, в том числе из-за травм – значит, у Солтмурада сейчас есть должная мотивация. Все качества для игры в РПЛ у него есть, мы хотим помочь ему вернуться на этот уровень».

И пока правда получается. Тедеев использует его слева в атаке, хотя Бакаев может сыграть на любом фланге – и выходит максимально эффективно. Причём как с очень атакующим «Локомотивом», который давал кучу свободных зон, так и с оборонительным «Факелом». Со вторыми «Акрону» было даже проще. За счёт эффективного дриблинга футболист способен действовать и на ограниченном пространстве.

Хотя Солтмурад ранее признавался, что его уровень далёк от уровня старшего брата, но сейчас ситуация точно другая. Зелимхан сначала уезжал почти на год в ОАЭ, где к нему было куда меньше внимания. Сейчас вернулся в «Зенит», но до сих пор ни разу не выходил на поле. Понятно, что он хочет уйти. Однако явных претендентов, желающих купить футболиста и повторить его зарплату, просто нет.

Так что в этот момент истории круче точно Бакаев-младший. И теперь уже старшему придётся догонять.