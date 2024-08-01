Такому счёту «Амкала» трудно подобрать слова. Медийный клуб забил 8 голов в Кубке России!

«Коломна» — худшая команда группы 3 дивизиона Б Второй лиги. У неё всего одна победа с конца октября 2023 года. И состоялась она как раз в последнем матче перед кубковым выездом — не устоял второй состав тульского «Арсенала» (2:1). Успешной серии коломенцев хотя бы из двух матчей не состоялось — «Амкал» не позволил. Причём максимально жёстко.

Кто круче пинает мяч, стало понятно с первых же секунд. Медиакоманда на фоне «Коломны» выглядела «Барселоной» конца нулевых с праймовыми Хави, Иньестой и Месси против бедолаг из какого-нибудь «Лас-Пальмаса». С поправкой на уровень, конечно.

У «Амкала» тоже хватало брака, и всё же соперник позволял ему абсолютно всё — и комбинировать, и создавать убойнейшие моменты, и беспрепятственно заходить в штрафную. Замыкал подачу Имаева с углового Катрич — выручил вратарь Мерзлюк. Чуть промахнулся по воротам Костюков после кросса Скроботова (того самого, который забивал за «Зенит» победный гол «Динамо» при Манчини). Тот же Катрич имел ещё один шанс и не попал в дальний угол. И всё это без малейшего сопротивления. За каких-то 11 минут.

На 12-й минуте амкаловцы всё-таки забили. Имаев прострелил справа в центр вратарской. Костюкову абсолютно никто не мешал спокойно принять мяч и закатить его в ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё несколько минут — ещё один гол. Защитник «Коломны» Симбаев грубейше ошибся и нарвался на перехват. Маврин выбежал один на один с Мерзлюком, чётко его переиграв.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Угадайте, кого сразу же заменили? Правильно, Симбаева. Кстати говоря, экс-игрока «Красавы». А через пару минут и Кузнецова. Тренер коломенцев Александр Куранов пытался изменить ход игры. Не получилось. К 33-й минуте счёт стал разгромным: Дубчак легчайше протащил мяч и скинул под удар Пичугину. Тот не подвёл и со средней дистанции пальнул в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Перед перерывом Степанчук оформил хет-трик. Сначала сделал голевой передачу Рябокобыленко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А затем, находясь в полнейшем одиночестве, удачно сыграл на втором этаже. Ассист, кстати, также головой отдал Катрич. Разумеется, это были не все моменты — их устанешь перечислять. Кажется, про опеку противников футболисты «Коломны» ничего не слышали.

Начало второго тайма — продолжение выноса. Несмотря на ещё две замены коломенцев, в том числе вратарскую. Одинокий Имаев по-капитански завершил заброс Дубчака на дальнюю штангу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

6:0, конечно, — круто. Но 7:0 — лучше. Вколотивший с нескольких метров и паса Пичугина Агекян подтвердит. Не зря появился на поле после перерыва.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И всё же «Коломна» не захотела отпускать «Амкал» сухим. Что самое интересное, её гол стал самым красивым в матче: Тетеркин изящно перекинул стенку, и мяч от перекладины достиг цели.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Что ж, бывает — подумали медиафутболисты и отличились вновь. Пичугин подал — Агекян пробил низом в касание в дальний угол. Есть дубль! И наконец-то финальный гол в ворота коломенцев. Их даже стало жаль.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Амкаловцы едва не повторили крупнейшую победу в истории Кубка: три года назад «Крылья» закинули 10 безответных мячей «Знамени». Это было действительно мощно.

Очевидно, «Амкалу» среди медиаклубов больше всех повезло с соперников в первом раунде Кубка: «броуки» прошли «Квант» только в серии пенальти, а 2DROTS забили «Строгино» со штрафного на последних секундах добавленного времени. Тут же была лютая доминация. Дальше придётся сложнее — впереди куда более сильный «Велес».