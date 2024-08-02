Остановит ли Карпин «Зенит», а «Крылья» — «Спартак»? Интриги 3-го тура РПЛ

До старта 3-го тура РПЛ осталось немного времени — первые матчи пройдут уже 3 августа. Валерий Карпин попробует остановить мощный «Зенит», «Спартак» встретится с удобным соперником, а «Динамо» ждёт игра с новичком лиги.

«Акрон» впечатлил многих на старте сезона. Команда Заура Тедеева неплохо показала себя в атаке — четыре гола в двух матчах РПЛ. Конечно, в Воронеже задачу облегчил нападающий «Факела» Евгений Марков, заработавший красную карточку. «Акрон» сполна воспользовался численным преимуществом. А вот кубковую игру в Казани команда Тедеева провалила — поражение со счётом 0:4.

Динамовцы, в свою очередь, не потеряли ни одного очка в чемпионате. Они последовательно обыграли «Факел» и «Локомотив». В обоих случаях бело-голубые побеждали со счётом 3:1. Правда, «Динамо» провалило кубковое дерби со «Спартаком» — 0:3. Лучший футболист прошлого сезона Константин Тюкавин пока испытывает проблемы на старте сезона — ни одного гола в трёх официальных встречах.

Для Валерия Карпина матчи с «Зенитом» складываются достаточно непросто. «Ростов» под его руководством не обыгрывает сине-бело-голубых больше пяти лет — последняя победа донского клуба состоялась в мае 2019-го. В заключительном туре в прошлом сезоне команда Сергея Семака дожала дома «Ростов» (2:1) и завоевала золотые медали.

«Зенит» этим летом выглядит очень солидно. Действующий чемпион России одержал четыре победы в четырёх официальных матчах и забил суммарно 15 мячей. Как вам такое? «Ростов» пока не проигрывал в РПЛ (одна победа, одна ничья), однако кубковая игра с «Локомотивом» сложилась для южан неудачно — 0:1.

Да, «Рубин» без каких-либо вариантов проиграл дома «Зениту» — 0:4. Хотя сейчас чемпион побеждает всех подряд. А вот в других матчах команда Рашида Рахимова смотрелась довольно прилично. Она переиграла на выезде «Пари НН» (4:2), а потом раскатала «Акрон» в Кубке России — 4:0. С атакой у казанского клуба полный порядок.

«Химки» ещё не побеждали в РПЛ, хотя провели оба матча дома. В игре с махачкалинским «Динамо» (1:1) хозяев подвели удары с 11-метровой отметки. «Химки» заработали два пенальти в первом тайме, однако не реализовали ни одной попытки. После этого команда Франка Артиги не справилась со «Спартаком» (1:3). С другой стороны, подмосковный клуб стартовал с победы в Кубке России — обыграл «Оренбург» (1:0) благодаря голу на 90-й минуте.

Армейцы проведут первый матч после ухода Фёдора Чалова. Нападающий ЦСКА уехал в Грецию — там он сыграет за ПАОК. К игре красно-синих на старте сезона пока есть вопросы. Особенно это касается игры в атаке. Армейцы отгрузили три мяча в ворота «Пари НН» (3:0), но не забили ни «Ростову» (0:0) в РПЛ, ни «Краснодару» (0:1) в Кубке России.

Впереди игра с «Оренбургом», которому ЦСКА не проигрывает в чемпионате с 2019 года. Любопытно, что в последних четырёх очных встречах соперники трижды делили очки. «Оренбург» на старте нынешнего сезона не пропустил ни одного мяча в РПЛ. Сначала команда Давида Деограсии разобрала «Спартак» (2:0), а потом сгоняла по нулям с «Ахматом» — 0:0.

Для «Краснодара» выезд в Воронеж — тяжёлое испытание. Достаточно сказать, что «быки» ни разу в своей истории не побеждали в этом городе. Оба матча в РПЛ завершились вничью (3:3 и 0:0), а в 2011-м «Факел» обыграл соперника в Кубке России (2:1). Но старт нынешнего сезона у команды Игоря Черевченко не задался. Команда проиграла оба матча в чемпионате и один — в Кубке страны.

Для «Краснодара» предстоящий матч станет уже пятым официальным. Команда Мурада Мусаева уступила «Зениту» (2:4) в Суперкубке России, а оба матча в РПЛ завершились вничью. Правда, на этой неделе «быки» удачно сыграли против ЦСКА в Кубке — 1:0. Забьёт ли «Краснодар» больше одного мяча? В этом сезоне такое было только один раз — в Суперкубке.

«Ахмат» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне. Оба матча в чемпионате России завершились вничью. Команда Магомеда Адиева поделила очки с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0). На матч с «Локомотивом» футболисты «Ахмата» выйдут в прекрасном настроении, ведь на этой неделе они вынесли «Пари НН» (4:1) в Кубке России.

Московский клуб пока что играет нестабильно. Впрочем, он создал немало голевых моментов в обоих матчах в РПЛ. Этого хватило для победы в игре с «Акроном» (3:2), а вот добиться успеха в дерби с «Динамо» не получилось — 1:3. На этой неделе железнодорожники успешно стартовали в Кубке России — обыграли дома «Ростов» (1:0). «Ахмат» неудачно играет против «Локомотива» в РПЛ (речь о матчах в Грозном). Предыдущие три матча на юге России завершились победами столичного клуба, а чеченский клуб не добивался успеха на своём стадионе с 2016 года.

Пока всё идёт к тому, что Саша Илич станет первым тренером, которого уволят в нынешнем сезоне. Во-первых, «Пари НН» потерпел три поражения в трёх матчах (одно — в Кубке России). Во-вторых, нижегородский клуб уже пропустил суммарно 11 мячей. Если команда продолжит в том же духе, то наверняка займётся поиском нового тренера.

Махачкалинское «Динамо» ворвалось в РПЛ (впервые в истории), но с таким составом ему, видимо, суждено биться за выживание. Правда, на старте сезона дагестанский клуб ни разу не проиграл в РПЛ, хотя провёл оба матча на выезде. Команде Хасанби Биджиева немного повезло в Химках, ведь соперник не реализовал два пенальти. Сама игра завершилась со счётом 1:1. А после этого «Динамо» сгоняло по нулям с «Краснодаром».

Заключительный матч 3-го тура пройдёт в Москве — «Крылья Советов» приедут в гости к «Спартаку». У самарского клуба большие проблемы в новом сезоне. В двух встречах РПЛ команда Игоря Осинькина не набрала ни одного очка и пропустила семь мячей. А тут ещё тяжёлый выезд в гости к «Спартаку», который, похоже, набирает ход. «Крылья» проиграли «Спартаку» в восьми подряд матчах РПЛ в столице.

Красно-белые невзрачно провели игру в Оренбурге (0:2), но быстро пришли в себя. Сначала московский клуб обыграл «Химки» (3:1) в РПЛ, а потом разгромил «Динамо» (3:0) в Кубке России. И в том, и в другом матче забил нападающий Манфред Угальде. Неужели превратится в бомбардира под руководством Деяна Станковича?