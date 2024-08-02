«Краснодар» берёт ещё одного южноамериканца. На трансферном рынке осталась главная задача

«Краснодар» продолжает активность на рынке. Не так давно подписали центрального защитника Диего Косту, а теперь близки к трансферу другого южноамериканца – Джованни Гонсалеса. Об интересе к правому защитнику сообщалось ещё около недели назад, но тогда история упиралась в деньги. Однако в последние дни, судя по информации краснодарских телеграм-каналов, в переговорах наступил резкий прогресс.

Вероятно, клуб всё-таки заплатит за 29-летнего игрока в районе € 4-5 млн, и уже на следующей неделе он присоединится к команде.

Кто такой Гонсалес?

Уругваец с 2022 года выступает за испанскую «Мальорку». В Европу он уехал довольно поздно – в 27 лет. До этого играл в родной стране – сначала за «Ривер Плейт», а потом за «Пеньяроль». В 2018-м стал чемпионом страны и выиграл Суперкубок. В тот же период впервые оказался в сборной, но надолго там не задержался. В последний раз Гонсалеса вызывали в национальную команду в 2021 году. Он успел зацепить два Кубка Америки, однако на чемпионатах мира так и не сыграл. Это объяснялось высокой конкуренцией на его позиции.

Джованни – профильный правый защитник, но при необходимости может сыграть и в центре обороны. Его футбольная история почти династическая, ведь отец Хуан Гонсалес тоже бывший профессиональный футболист, который много лет отыграл в Испании за «Овьедо». И пересекался там, например, с Виктором Онопко. Среди сильных сторон Гонсалеса-младшего – умение осознанно выбегать в атаку без вреда для обороны. По статистическим метрикам он хорош в перехватах, отборах и выходах вперёд. При этом совсем не идеален в единоборствах из-за антропометрии – его рост всего 173 см.

Джованни Гонсалес Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Интересно, что в конце 2020-го парня якобы просматривал «Зенит», желая усилить правый фланг обороны. Судя по всему, он не был первой опцией, и до переговоров дело так и не дошло. Но «Краснодар» Гонсалес и правда привлёк – изначальное предложение «быков» было в районе € 3 млн, однако оно не устроило «Мальорку». Потом было решено слегка увеличить сумму – и здесь руководство «островитян» уже не смогло устоять. Ещё одна причина, почему его могут отпустить – высокая конкуренция на правом фланге. Помимо Гонсалеса, у клуба есть ещё два игрока на эту позицию. И потеря основного в прошлом сезоне защитника не станет для испанцев проблемой.

Для «Краснодара» же только плюсы – после того как Мусаев отказался от идеи использования на этой позиции Волкова, играть справа стал Олусегун. Потом россиянин перешёл в «Зенит», а опций для замены Олакунле, по сути, не осталось. Плюс это не совсем его профильная позиция. Так что правый защитник был необходим, и клуб его, похоже, получит. Вероятно, это будет последний трансфер в летнее окно. Мурад Мусаев ещё перед Суперкубком заявил, что клуб планирует усилить позиции в центре и на фланге обороны. Так что если все нынешние игроки останутся – вряд ли купят кого-то ещё.

А что с основным нападающим?

Сейчас самая непонятная ситуация с Джоном Кордобой. Он вернулся в расположение команды после Кубка Америки и даже сыграл в Кубке против ЦСКА. И многие снова отметили зависимость команды от этого нападающего. С ним «Краснодар» действительно куда более эффективен в атаке и создаёт больше моментов. Сам Джон тоже выглядит мотивированным, даже забил гол (его отменили из-за офсайда). При этом вокруг него продолжает циркулировать информация о скором уходе.

По последним данным от Ивана Карпова, футболист просит отпустить его из клуба. А главный кандидат на покупку – «Зенит». Якобы петербуржцы готовы предложить € 9 млн за трансфер и большую зарплату. В то время как Сергей Галицкий против продажи игрока. И в случае если нападающий объявит бойкот, то отправит его бегать по кругу.

По данным «Чемпионата», ситуация далека от критической. Кордоба продолжает работу, а конкретики от «Зенита» нет. Петербуржцы интересовались возможностью приобретения игрока, однако им изначально заявили очень большую сумму трансфера. После чего разговоры прекратились. С самим Кордобой условия не обсуждались.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У 31-летнего игрока год до конца контракта. Сам он ранее дал понять, что не собирается подписывать новое соглашение. И здесь вопрос: сможет «Краснодар» убедить его сделать это или же позволит доиграть этот сезон, а летом отпустит бесплатно?

В любом случае уход Кордобы сейчас кажется большой потерей, с которой клуб вряд ли справится. И сохранить его – главная задача.