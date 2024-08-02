«Чужие догадки и инсайды неинтересны». Глушенков – о прорыве в «Зените» и игноре Карпина

Максим Глушенков – пока главная звезда нового сезона в РПЛ. Пять голов в трёх матчах – такие показатели удивительны, особенно с учётом того, что футболист оказался в команде только в июле. Россиянин большими шагами идёт к статусу российского лидера «Зенита», которого давно не было.

«Чемпионату» удалось задать восемь самых важных вопросов Глушенкову — о старте карьеры в Петербурге, интересе «Спартака» и сборной России.

– Как ты объясняешь такой крутой старт в «Зените»?

– Очень просто. Меня радушно приняли в клубе. У нас отличные условия для работы, классная атмосфера в раздевалке. Нашли контакт на тренировках, перешло на игру. Главное — не личные успехи, а те мои действия и действия моих товарищей, которые приносят результат на поле.

– В твоей родословной не было бразильцев? Иначе как можно объяснить такое хорошее взаимопонимание с ними? И как относишься, когда тебя называют русским бразильцем?

– Спокойно отношусь к любым прозвищам. Марио или Гиле «русский бразилец» подходит больше.

– Твоя роль на поле по сравнению с «Локомотивом» изменилась. Как тебе в ней?

– У каждого тренерского штаба свой подход к тренировкам. Всегда стараюсь работать на максимуме. Основная роль у меня одна – приносить пользу на поле для достижения командного результата. Остальное — детали. Я рад, что пока это получается.

– С кем тебе наиболее комфортно взаимодействовать на поле?

– На поле приходится взаимодействовать со всеми. И в защите, и впереди. Мы – команда. Ложные движения, забегания, перекрытие зон и подстраховка в защите – это всё тоже взаимодействия. Если они отлажены на общекомандном уровне, вы видите ту магию, когда идеальная оборона переходит в молниеносную атаку, несколько передач в одно-два касания — и гол. Над этим мы работаем на тренировках.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– У тебя есть персональная цель на сезон – по ассистам и голам?

– Чтобы каждый гол и передача влияли в положительную сторону на командный результат. Одними передачами и голами без победы после финального свистка трофеи не выигрываются.

– Не так давно появился инсайд: якобы Томаш Амарал говорил, что «Спартак» отказался от твоей кандидатуры из-за того, что ты мог разлагать микроклимат в команде. Как отнесся к этим словам? И был ли реальный интерес?

– Я игрок «Зенита». Сейчас сосредоточен на своём выступлении за клуб из Петербурга. Слухи, инсайды, доносы – не комментирую.

– Дмитрий Шнякин заявил, что у тебя якобы возник конфликт с Карпиным из-за того, что ты отказался выходить на поле. Хотя, судя по фактическим данным, это вряд ли возможно. Был ли у тебя какой-то разговор с Карпиным в последнее время и как ты сам объясняешь, почему оказываешься вне заявки?

– Как я уже сказал, комментировать чужие догадки или инсайды мне неинтересно. Если вызовут в сборную – приеду, если не вызовут – ничего страшного. Выступать за сборную своей страны – честь в любом случае.

Максим Глушенков в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Не обидно наблюдать за тем, что происходит в «Локомотиве»?

– У каждого клуба есть свой путь. Своя стратегия, которой он придерживается. Результат просматривается только по истечении какого-то срока. Благодарен клубу и партнёрам за те несколько лет, что провел там. Спасибо болельщикам. Желаю «Локомотиву» удачи.