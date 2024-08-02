Испания летит к золоту Олимпиады! Но ей помог смешной офсайд у соперника

Сборная Испании вышла в полуфинал Олимпиады. Один из фаворитов турнира крупно победил Японию. Впрочём, счёт не отражает характера игры – команде Санти Дении было очень непросто.

У испанцев впечатляющий состав на этом турнире. В воротах – Тенас, новый конкурент Матвея Сафонова в «ПСЖ». В поле – Кубарси, Эрик Гарсия, Барриос, Фермин Лопес, Баэна, Руис и другие классные, известные игроки. К слову, и на прошлой Олимпиаде, где сборная Испании дошла до финала под руководством Луиса де ла Фуэнте, хватало звёзд. Некоторые из них стали победителями Евро-2024.

Теперь сборной Испании руководит экс-полузащитник «Атлетико» Дения. Но вне зависимости от того, кто возглавляет «Фурия Роха», эта команда легко узнаваема. Вот и в матче с Японией испанцы с самого начала забрали мяч и территорию, стали раскачивать оборону соперника. При счёте 0:0 их преимущество по владению дошло до 78% против 22%. Правда, первый удар сборная Испании нанесла только на 11-й минуте. Зато сразу забила. Эрик Гарсия спровоцировал своим давлением ошибку японца на чужой половине, мяч подхватил хавбек «Барселоны» Фермин Лопес и здорово зарядил из штрафной. Темнокожий голкипер Кокубо (нетипичный случай для Японии – сын нигерийца и японки) из «Бенфики» дотянулся до мяча, но тот влетел в сетку от руки.

Это был первый пропущенный гол азиатской сборной на Олимпиаде. На групповом этапе она выиграла все три матча с общим счётом 7:0. Испания, выйдя вперёд, как-то легко отдала мяч и села в позиционную оборону. Тут уже и японцы показали, что у них действительно сильная команда. Неплохо комбинировали, пытались пройти оборону «Фурия Роха» передачами на третьего. В одном из эпизодов защитник Секине влетел в штрафную и упал в борьбе с Кубарси. Но судьи справедливо не назначили пенальти. С такими талантами японцу стоило заявиться на Олимпиаду в другом виде спорта – прыжках в воду.

Только на 33-й минуте сборная Японии сумела впервые пробить по воротам Тенаса. А незадолго до перерыва всё-таки забила. Кубарси неудачно сыграл позиционно против форварда Хосои – позволил оппоненту принять мяч в штрафной, развернуться и точно пробить низом. К счастью для юной звёздочки «Барсы», гол отменили из-за положения вне игры. Хосоя залез в офсайд на полбутсы, стоя спиной к воротам!

Япония — Испания Фото: Скрин из трансляции

А к концу первого тайма японцы уже опережали испанцев по статистике передач на чужой трети (фактически в два раза) и касаний мяча в штрафной соперника, более того, на 45+7-й минуте Мито после хитрого розыгрыша стандарта нанёс удар головой в штангу.

Тучи сгущались над воротами сборной Испании, но дебют второго тайма команда Дении провела бодрее. «Фурия Роха» вновь улучшила контроль мяча, находила игроков передачами между линий в опорной зоне противника. Однако испанцы спешили выстреливать. В течение нескольких минут они нанесли сразу три удара из-за штрафной, которые не были по-настоящему опасными. Более реальную возможность забить получил Баэна, открывшийся в штрафной и бивший в дальний нижний угол. Если бы попал, был бы большим молодцом. А так отработал эпизод на «хорошо», а не на «отлично».

У сборной Японии этот отрезок игры совсем не получился. Лишь после часа матча команда Го Оивы наконец-то создала более-менее опасный момент и попала в створ. Всё тот же Мито из нидерландской «Спарты» остался совершенно один у полукруга, но испортил идеальную возможность плохим первым касанием. Если бы получше обработал мяч, его удар наверняка был бы страшнее. Японцы не забили и вскоре пропустили второй гол. Испания блестяще разыграла угловой. Серхио Гомес подал слева на Фермина Лопеса, который стоял по центру перед штрафной без опекуна. Хавбек «Барсы» принял мяч на грудь и пробил под перекладину. Голкипер Кокубо, прямо скажем, не выручил.

При счёте 0:2 в концовке сборной Японии оставалось надеяться разве что на чудо. Нападающий Хосоя имел шанс, вырвав мяч «с мясом» у Эрика Гарсии и выскочив один на один, тем не менее Тенас потащил. Сильный конкурент у Сафонова. А на 86-й минуте все вопросы снял Руис. Испанцам опять принёс гол угловой. После подачи и удачного для них отскока от японца форвард-капитан переправил мяч в сетку. Сборная Испании превзошла соперника по ударам в створ – 6:2 (то есть реализовала половину), вот только по игре точно не заслуживала крупной победы.