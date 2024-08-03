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Акрон — Динамо, прямая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ, где смотреть, 3 августа 2024

В РПЛ большой день! Карпин против Семака, а ещё матчи «Динамо» и «Рубина». LIVE
Кирилл Закатченко
3-й тур РПЛ
Комментарии
Кто из топов потеряет очки?

Сегодня, 3 августа, состоятся матчи 3-го тура РПЛ. «Акрон» примет «Динамо», «Ростов» приедет в гости к «Зениту», а «Рубин» встретится с «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

История встреч этих клубов небогатая. Понятно почему: «Акрон» как проект ещё молод. Но в единственном матче между этими командами победили имено тольяттинцы – по пенальти прошли динамовцев в полуфинале Пути регионов Кубка России – 2022/2023. Команда Марцела Лички пока идёт без потерь и в этом матче считается фаворитом. Но игра с «Локомотивом» (2:3) показала, что «Акрон» очень опасен.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сергей Семак против Валерия Карпина – отличная вывеска и центральная встреча дня. В последних пяти встречах команды на двоих забивают не более трёх голов, а в последние четыре раза неизменно забивали друг другу. «Ростов» – в группе преследователей «Зенита», поэтому отобрать очки у гегемона – дело чести.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Химки
Химки
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» – середняк лиги, а «Химки» – команда-лифт, снова поднявшаяся в элиту. Последний раз эти клубы встречались между собой ещё в 2022 году, до вылета казанцев в Первую лигу. И тогда подмосковный клуб испортил команде Леонида Слуцкого настроение (2:3). Ждём реванш?

Ух!
Остановит ли Карпин «Зенит», а «Крылья» — «Спартак»? Интриги 3-го тура РПЛ
Остановит ли Карпин «Зенит», а «Крылья» — «Спартак»? Интриги 3-го тура РПЛ

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