Что известно о странной игре «Амкала» в КР. Не много ли аргументов в пользу «сдачи» игры?

1 августа «Амкал» и «Коломна» встречались в 1/256 финала Кубка России. Медийный клуб выиграл 8:1 и прошёл в следующую стадию. И началось – встречу многие посчитали «странной». «Чемпионат» не высказывает личную оценку игре, а лишь приводит аргументы и факты со стороны.

Визуальные признаки «странного» матча: оборона «Коломны» действует необъяснимо

Ниже – видеообзор матча. Включайте и вместе пробежимся по хайлайтам.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

12-я минута: «Амкал» разгоняет атаку по правому флангу, в ходе которой два игрока «Коломны» нелепо летят в подкаты. Итог – Степан Костюков спокойно получает мяч в штрафной и забивает;

18-я минута: защитник «Коломны» медлит под прессингом, позволяет Василию Маврину забрать у себя мяч, и легенда медиафутбола спокойно реализует выход один на один. Комментатор: «Сами себе «привезли» ещё один мяч футболисты «Коломны»;

23-я минута: проникающая передача из глубины на форварда «Амкала» проходит мимо смотрящих футбол защитников соперника. Гол отменён из-за офсайда;

32-я минута: защита «Коломны» не встречает атаку, которую ударом в дальний угол завершает Максим Пичугин;

40-я минута: в ходе скоростного прохода «Амкал» делает счёт 4:0;

44-я минута: игрок «Амкала» навешивает с левого фланга на дальнюю штангу, где его партнёр беспрепятственно скидывает в середину, а там уже Степан Костюков, находясь в одиночестве, расстреливает вратаря и оформляет хет-трик. Тем временем комментатор: «Я даже не знаю, как это назвать. Самое настоящее избиение»;

47-я минута: после свободно проведённой атаки «Амкала» от гола «Коломну» спасает вратарь;

опять 47-я минута: а тут уже никто не спасает, ведь подачу Никиты Губчака с углового в гол преобразует никем не прикрытый Руслан Имаев;

50-я минута: вингер «Амкара» без споротивления врывается в штрафную и бьёт во воротам;

55-я минута: навес слева вновь оканчивается голом – теперь Максим Пичугин ассистировал Давиду Агекяну. Комментатор: «Ну это уже ни в какие ворота не лезет»;

65-я минута: Артём Тетеркин забивает в ворота «Амкала» со штрафного;

69-я минута: Агекян снова забивает с передачи Пичугина, который до подачи обыграл трёх соперников.

Вот несколько комментариев под видеообзором на официальном YouTube-канале Кубка России:

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Словесные признаки договорного матча: комментарии участников и людей из футбола

Вот что сказал нападающий «Коломны» Вели Мамедов после окончания встречи. Он допустил, что кто-то из его партнёров мог принять участие в договорняке.

Вели Мамедов нападающий «Коломны» «Да, «Амкал» был фаворитом в матче с «Коломной». Как и понятно, что они сильнее нас. Но я не ожидал, что настолько. Если ещё и кто-то сливал — в этом надо разбираться. Я особо не верю, но и не исключаю, что такое возможно. В этом мире возможно всё. В перерыве в раздевалке кто-то говорил про ставки? Меня не было в раздевалке, потому что готовился выйти во втором тайме. Тренер сказал, что будем разбираться после матча. После такого поражения у нас не будет выходных: поедем на тренировку получать порцию люлей от тренерского штаба».



Президент «Амкала» Герман Попков прокомментировал «странный» матч с участием своего клуба весьма коротко.

Герман Попков президент «Амкала» «Я не знаю. Тут вопросы к ребятам: да — да, нет — нет. Слава богу, что мы не участвуем во Второй лиге. Я без понятия».



Дмитрий Егоров, президент «БроукБойз», другого медийного клуба, поделился мнением о матче «Амкал» – «Коломна» специально для «Чемпионата».

«Могу лишь сказать простую вещь. При просмотре матча, уже на первых минутах, я был в шоке от действий центральных защитников «Коломны» и вообще всей команды. Потому что уже к пятой минуте «Амкал» дважды бил с линии вратарской – причём без сопротивления подающему и без сопротивления бьющему. То есть в таких эпизодах по два футболиста «Амкала» оказывались вообще в одиночестве перед воротами.

Потом, после этого меня поразил первый гол, когда первый защитник не пытался перекрыть передачу, второй защитник не пытался перехватить, а третий проехался мимо мяча. Второй же гол был вообще поразительный: когда футболист не то что пытался отдать передачу, и её перехватили, не то что пытался обыграть, и её перехватили. Он просто откинул мяч в сторону своих ворот и дальше не побежал. Василий Маврин не самый быстрый футболист в составе «Амкала». Мы это все прекрасно знаем, у него другие качества прекрасные. Но защитник просто за ним не побежал, а вратарь даже не попытался выбросить руку.

Может быть, с игроками «Коломны» что-то случилось. Но фактически это, наверное, был первый случай за последние годы, когда на «Коломну», на поражение «Коломны» или на победу соперника давали коэффициент 2, а на большую разницу мячей давали коэффициент вообще огромный. Я не хотел бы здесь ничего утверждать, но просто во время предсезонки мы играли с «Коломной» весной, и это была боеспособная команда, которая играла с нами на равных. Может быть, они действительно устали от футбола, не знаю, чего ещё».

Футбольный эксперт Андрей Созин, ранее работавший в комитете РФС по этике, тоже высказался.

«Скандал вокруг матча «Коломны» и «Амкала» только начинается. Давайте с самого начала – с букмекеров. Их показатели – это в первую очередь математика и аналитика. Она непредвзята. Когда в конторах видят, что, например, на матч или конкретный результат загружается слишком много денег, то сначала меняются коэффициенты, а потом линию вообще закрывают. Вчера так и поступило большинство контор.

Дальше в игру может вступить РФС. Букмекеры никакие расследования проводить не могут, а вот комитет честной игры – может и даже должен. Возможности провести своё расследование у них есть. Если они вдруг не заинтересуются этой игрой – значит, решили не выносить сор из избы.

И последнее – по поводу слов игроков «Коломны», что они ничего не знают, а если кто-то и сливал, то «это другие». Когда сливают матчи 1:8 – об этом знает большинство команды. Не могут сливать двое, и нельзя слить, если знают только двое. Так что, когда начинаются такие разговоры, что чья-то там хата с краю, значит, это была круговая порука.

Моё мнение: «Коломну» надо снять со всех профессиональных соревнований. Ребята сильно заигрались».

«Амкал» — «Коломна» Фото: t.me/panamaphoto

Букмекерские признаки договорного матча: закрытие линии, странные коэффициенты

На победу «Амкала» перед матчем все букмекеры давали коэффициент – 1.35. На фору -1.5 были гигантский кэф 2.06 с хорошими максимумами от 50 тыс. рублей. Практически все букмекерские конторы по ходу встречи сняли с линии этот матч или порезали максимумы по ставкам. При этом по аномальным ставкам, когда ставят на конкретный исход сразу много, информации нет.

Титульный спонсор Кубка России, компания «Фонбет», сняла матч с линии на 70-й минуте. А Winline додержал линию до финального свистка.

Из необычного – некоторые подписки во «ВКонтакте» пятого номера, защитника «Коломны» Кадыргали Симбаева. Если покопаться, по этой теме пабликов больше (смотря какие слова ввести в поиске). Просто констатация факта.

Фото: скриншот

Административные и уголовные признаки договорного матча: проверка РФС и МВД

По информации «Чемпионата», департамент защиты игры РФС проведёт проверку матча «Амкал» – «Коломна» и конкретно действий игроков «Коломны». Что же до сотрудников правоохранительных органов, этого пока не известно. Но не исключено, что случится и это, особенно если РФС сочтёт эту встречу «странной».

Исторические признаки договорного матча: «Коломну» не раз подозревали

В 2016 году «Коломна» впервые засветилась в деле о «странном» матче – с «Солярисом» (0:6). Матч команд зоны «Запад» во Втором дивизионе поразил многих, а тренер гостей Александр Бодров заподозрил футболистов в нечестности и рассказал об этом «СЭ».

Александр Бодров главный тренер «Коломны» в 2016 году «У меня нет фактов, что футболисты сдали матч. Есть только догадки и серьёзные вопросы к своим игрокам. Я не первый день в футболе и всё понимаю. Это не первый матч, когда происходят такие непонятные вещи, поэтому я и назвал всё происходящее цирком и ушёл с тренерской скамейки ещё в перерыве. Невозможно победить коррупцию, но её можно хоть немного уменьшить. Но я тренер, а не следователь».



Кстати, рабочая группа РФС и ПФЛ не признала встречу «Солярис» – «Коломна» договорной.

Был и ещё один громкий случай. Матч 14-го тура ПФЛ в сезоне-2019/2020 между «Коломной» и «Знаменем труда» закончился со счётом 0:2.

РФС тогда привлёк момент со вторым голом клуба из Орехова-Зуева. Алексей Герасимов забил на 84-й минуте после того, как два игрока «Коломны» перед ним фактически рухнули на газон. Одним из них был полузащитник Ефим Бойцов, который, как потом выяснилось, сделал ставку на этот матч.

Как РФС наказывает за договорные матчи. Было три случая

За всю историю российского футбола РФС признавал факт договорняка трижды. Коротко о каждом.

Защитника «Динамо» подкупили перед матчем с «Иристоном». Итог — «Иристон» сняли с первенства ПФЛ

Дело было в 1996 году. За день до матча между петербургским «Динамо» и владикавказским «Иристоном» представители вторых вышли на вратаря первых Николая Чуракова и предложили ему $ 1000 за отсутствие мотивации в предстоящей встрече. А если кипер договорится с несколькими полевыми, обещали повысить вознаграждение. Деньги на то время немаленькие, ведь игроки «Динамо» получали тогда $ 150. Но вратарь отказался. Зато, по всей видимости, не отказался защитник Сергей Корецкий, на которого в РФС после матча пожаловались. До того, как факт договорного матча удалось установить, «Иристон» провёл ещё восемь матчей – команду сняли с первенства ПФЛ после 20-го тура.

«Чайка» провела серию договорняков во Второй лиге. Итог — клуб не пустили в Первую лигу

Самая известная история последних лет. «Чайка» из Песчанокопского форсировала быстрое развитие путём нечестных игр во Второй лиге – руководству очень хотелось как можно быстрее запрыгнуть в Первую лигу. И потому было организовано несколько договорных матчей (с «Урожаем» и «Черноморцем») в сезоне-2019/2020. Разбирательство шло целый год, и потому лишь летом 2021-го клуб не пустили в Первую лигу за неделю до старта сезона! Причём не за вышеуказанные матчи, а за странные игры с «Ангуштом», «Дружбой» и «Армавиром» аж в 2018 году.

«Ессентуки» организовали договорняк «Салюта» и «СКА-Хабаровск-2». Итог — пять человек отстранили от футбола, трёх — навсегда

В октябре 2022-го «Салют» обыграл «СКА-Хабаровск» (3:1) во Второй лиге. Спустя полгода РФС посчитал, что встреча носила договорной характер. Оказалось, что директор «Ессентуков» подговорил игроков СКА особо не выкладываться, а во время матча были получены деньги от букмекерских контор. Результат в итоге аннулировали и приписали хабаровчанам техническое поражение. В конце концов навсегда от футбола отстранили начальника «Ессентуков» Гванзава Магомедова, а также футболистов Джоси Дзаурова и Зийадхана Маммадова.

Ждёт ли эта учесть «Коллмну»? В клубе уже заявили, что впереди – собрание команды. Ну а официальной реакции от РФС лишь остаётся ждать.