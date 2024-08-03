«Игрок «Спартака» чуть не заснул на встрече с арбитрами». Разговор о судейском внутряке

Судейство — одна из самых хайповых тем в футболе. О людях со свистком и флажками обычно вспоминают после грубых ошибок и громких обличений. Мы же напросились на разговор к главе комитета арбитров РФС без скандального инфоповода — обсудить новые тенденции и внутрянку профессии. И узнали много нового — узнайте и вы.

«Рука Кукурельи» — пенальти или нет?

— Евро-2024 выявил какие-то новые тенденции в судействе?

— Чего-то прорывного в этом смысле не было. Идёт ужесточение моментов в штрафной площади: теперь для назначения пенальти нарушение должно быть очевидным. Объяснение решения судьи на табло стадиона текстом — интересная технология, но оценить её по телевизору невозможно. Есть некоторые подводные камни в ней — посмотрим. Когда УЕФА соберёт техническое совещание, они объяснят, какие были достижения в этом направлении, какие есть недоработки и куда они эту технологию будут вести.

Если же в целом, это был большой форум с достаточно качественным судейством. Естественно, без ошибок не обошлось. Какие-то вопросы всегда будут. Но была избрана правильная тактика — высокий уровень вмешательства VAR и допуск в единоборствах, что позволило исключить большое количество дискуссионных моментов.

— Главный судейский хайлайт чемпионата — рука Кукурельи. Объясните как специалист, почему это — не пенальти?

— Среди арбитров мнения разделились. Слышал, что ссылались на некие разъяснения и указания УЕФА, которые давались судьям непосредственно перед стартом турнира. Непростой момент, есть критерии, говорящие, что это 11-метровый. Я думаю, самое правильное — это дождаться разъяснений УЕФА по этому поводу. Давать оценку действиям коллег было бы не совсем корректно, но сказать, что это однозначно пенальти или не пенальти, мы не можем. Эта ситуация обсуждалась на семинаре в РПЛ, в том числе с критериальным подходом, и мнения разделились, дискуссия была довольно сложной. Естественно, всем хотелось коллегу не то чтобы оправдать, но поддержать. Но если использовать критериальный подход, это сложно сделать. Будем ждать разъяснений УЕФА по этому поводу. Думаю, они последуют.

Возможно, официальная позиция УЕФА будет отражена в каком-то учебном материале.

Рука Кукурельи Фото: Bernd Weißbrod/picture alliance via Getty Images

— Летексье безупречно отработал финал?

— Финал он провёл более чем достойно. Если поставить задачу найти ошибки, это всегда можно сделать. Но мы сейчас стараемся оценивать работу судьи целиком. Судейство на таком уровне должно в конечном итоге оставить ощущение справедливости. После работы Летексье оно было. Это самая главная оценка. А мелкие погрешности — часть профессии. Абсолютно идеально отсудить матч в принципе невозможно. Насколько я понимаю, работу судьи высоко оценили и болельщики, а общественная оценка — это самое главное в нашей работе.

— Если заочно сравнить топовых европейских и российских рефери, есть разница — в физической, психологической подготовке, стилистике работы?

— Судьи такого высокого уровня — это «штучный товар». Все разные. Мы же не можем сравнить Карасёва и Кукуяна. У них разный подход и манера работы. Так же и с европейскими арбитрами. У приглашённой бригады из Латинской Америки тоже свой стиль судейства — всё-таки футбол у них достаточно сильно отличается от европейского в плане единоборств и их оценки. А поскольку российское судейство всё-таки относится к европейской школе, глобальной разницы я не заметил. Например, в плане физической подготовки наши рефери за последний год сделали огромный шаг вперёд и соответствуют лучшим мировым стандартам, это даже визуально заметно.

Сколько километров наматывают за матч рефери РПЛ и почему Карасëв — не лидер по пробегу

— Сколько километров в среднем пробегает за матч главный арбитр РПЛ?

— Эти данные публикуются нашими статистическими партнёрами. В 1-м туре больше всех пробежал наш молодой арбитр Егор Егоров — 12 400 м. Если сравнивать с игроками, это показатель уровня Глебова или Пруцева. Понятно, что у футболистов и судей беговая работа разного рода: игроки совершают финты и ведут борьбу. Но это не отменяет того факта, что арбитры тоже бегают много. Карасёв, например, в первом матче пробежал чуть больше 9 км, однако километраж зависит не только от физической формы, но и от характера матча. Кроме того, за счёт опыта судья может сэкономить силы, просто выбрав правильную позицию. А те, кто моложе или всего второй раз судят в РПЛ, вынуждены бегать больше, чтобы застраховать себя, заняв суперправильную позицию. К сожалению, Егорову в 1-м туре это не совсем удалось — VAR дважды его поправил. Но в целом можно сказать, что этот арбитр перспективный и будет расти. Физическая форма у него одна из лучших.

— Это будущее российского судейства?

— Если добрался до Премьер-Лиги — значит, уже настоящее. Как далеко дойдёт — будем смотреть. Всё зависит от него.

— В судействе гены тоже «работают»?

— Насколько Егор пошёл в своего папу Игоря, время покажет. Парень интересный, будем надеяться, что он и дальше будет развиваться, профессионально расти. Всё-таки РПЛ — это следующая ступень, и очень высокая. Не все могут её успешно преодолеть и здесь остаться.

— Игорь Егоров был одним из самых жёстких рефери России. Сын такой же?

— Разница между поколениями всё же играет роль, мы отличаемся от своих родителей. Они жили в одно время, мы живём в другое. Сегодня людей до 45 лет называют «молодой человек». Кажется, в целом характеры у людей стали мягче. Но вообще среди судей нет мягких людей. Егоров-младший — человек футбольный, со светлой головой. Думаю, добреньким он тоже не будет. РПЛ — такое место, где нужно уметь быть жёстким. Возможно, он будет не таким жёстким, как отец, но адекватным ситуации.

Игорь Егоров/Егор Егоров Фото: «Чемпионат»/ФК «Уфа»

— Если бы не изоляция российского футбола, кто из судей мог бы претендовать на Евро? Карасёв — по умолчанию?

— Обычно от одной страны приглашается один главный арбитр. Скорее всего, от России это был бы Карасёв. Наверное, могли бы ещё кого-то привлечь на VAR — например, Иванова. Или Сухого — сегодня это один из лучших видеоассистентов России.

— Каких судейских нововведений ждать в новом сезоне в России?

— Обсуждаем, как более справедливо компенсировать добавленное время. Когда одна из команд целенаправленно затягивает время, симулирует травмы, можно ожидать и пять, и семь дополнительных минут. Да, мы не знаем точно, симуляция это или нет, но постоянные спазмы мышц наводят на разные мысли. К сожалению, судья не может активно влиять на такие ситуации. Единственное, что мы можем делать — это добавлять время. Понятно, что это не спасает ситуацию, поскольку динамика матча рвётся, но никто в мире ещё не придумал, как разбираться с травмами. Мышечную травму на поле диагностировать невозможно, спазм — тем более. Соответственно, если игрок падает и говорит, что травмировал ногу, судья должен дать ему возможность восстановиться. Значит, будем идти в отдельных матчах к пяти, семи компенсированным минутам и даже больше. Это общемировая тенденция.

Кроме того, готовимся к объявлениям на табло по так называемым тихим проверкам. В принципе, мы к этому готовы — в большей степени стоит коммуникационный вопрос: как коротко объяснить людям, в чём была суть проверки. Думаю, на нескольких сборах мы это потренируем и, возможно, ещё в этом году начнём точечно использовать. Правила УЕФА нам это делать позволяют.

— А что насчёт запрета на споры с судьёй всем, кроме капитана?

— Нам недавно прислали рекомендации Коллины внедрять эту практику. Будем думать, как это делать. В уже идущем чемпионате сделать это сложно. Всё-таки игроки привыкли общаться с судьёй, и найти грань, когда футболист просто интересуется, а когда спорит — очень тяжело. Позиция ФИФА по этому вопросу понятна, как это имплементировать — будем смотреть. Сперва нужно команды подготовить к этому, чтобы на ровном месте не создать проблем для себя, для судей и не раздавать ненужные жёлтые карточки. Возможно, дождёмся перерыва в чемпионате и объясним клубам, что можно делать, а что нельзя, и за что будем наказывать предупреждениями. Ожидать внедрения этой практики уже в 3-м туре точно не стоит.

Павел Каманцев Фото: РФС

— Клубы РПЛ периодически просят встречаться с ними и разъяснять судейские нюансы. В этом направлении работа ведётся?

— Думаю, через три-четыре недели проведём встречу с клубами. Мы общаемся, у нас есть формат встреч в рамках лицензирования, когда читаются лекции. Но большого запроса на такого рода общение я сейчас не вижу. В принципе, любой руководитель может позвонить неформально и задать вопрос или обратиться в ЭСК. Нет человека, который позвонил бы, и ему не ответили. И это касается не только РПЛ, а любого дивизиона. Мы понимаем, что обычно звонят тогда, когда есть вопросы к качеству судейства. Но мы в этом плане открыты: публикуем решения ЭСК, разъяснения департамента судейства, учебные материалы судей. Соответственно, если кто-то желает разобраться, как осуществляется судейство и какие решения принимаются департаментом или экспертной комиссией, все возможности для этого есть. Если возникают дополнительные вопросы, их тоже всегда можно задать. Проблем в общении с клубами у нас нет.

— После 1-го тура возмутился Черчесов: «Я вообще никогда не обсуждал судей, но Мажича можно нам сюда пригласить, чтобы он нам рассказал? Всё время за него кто‑то говорит. Пускай он здесь расскажет. Вчера на матче «Локомотива» два пенальти могли дать, но не дали». Вы не в курсе, будет какой-то фидбэк от Милорада?

— Я просто не понимаю, куда и в каком статусе к Черчесову надо пригласить Мажича. В Казахстан? Если имеется в виду приглашение на ТВ, это всегда вопрос формата. Это всё равно что позвать тренера, чтобы он объяснил вообще всё. Должна быть какая-то повестка. Если Мажич начнёт объяснять абсолютно все правила, это кому-то будет интересно? Кажется, Чернов после встречи «Спартака» с руководителями судейского корпуса сказал, что ему было безумно скучно и он чуть не заснул. Правила игры и их разъяснения — это всё-таки не топ новостей и интересов болельщиков. Если бы это было так, мы бы давно сделали с «Матч ТВ» передачу, которая рвала бы все рейтинги.

После 1-го тура в аккаунте РФС вышло видео, где были подробно объяснены решения Москалёва в матче «Локомотива», о котором говорит Черчесов. У нас нет никакой закрытости. Но просто приходить и рассказывать то, что интересно очень узкой части аудитории — зачем? Мы и в прошлом сезоне давали много разъяснений, и в этом даём — в чуть другом формате: на сайте и соцсетях РФС, со всеми подробностями. Это мировая практика. Я лично не вижу требований болельщиков срочно вернуть им разъяснения правил игры. У комментариев судейского департамента и ЭСК достойные просмотры для этой ниши, но это не миллионы просмотров. Сказать, что все с придыханием ждут анализа судейства, нельзя. А это ведь фактически разъяснения Мажича и есть — только с видео. Мне кажется, для восприятия правильности судейских решений такой формат гораздо лучше, чем куда-то прийти и на словах объяснять руку Кукурельи. Без видеоряда это в принципе невозможно.

Милорад Мажич/Станислав Черчесов Фото: «Чемпионат»/РФС

— А что насчёт «двух неназначенных пенальти»?

— Арбитр посчитал, что для них не было оснований. В первом случае имел место толчок в спину. Игрок искал равновесие, и положение рук в данной ситуации у него было естественным. Мне кажется, эксперты на ТВ предельно чётко всё объяснили в данной ситуации. Второй момент: игрок сам искал контакт в штрафной, пограничная ситуация. Судья решил, что у атакующего игрока не было идеи играть в мяч, а была идея подставить ногу под защитника. Повторюсь, любой болельщик может зайти в социальные сети РФС и увидеть разбор этих моментов с видео. Мы делаем это после каждого тура. Опять же, ни один клуб не подал жалобу в ЭСК по этим эпизодам. Это позиция судейского департамента и, в частности, Мажича. Возможно, кому-то хочется, чтобы всё это Мажич разъяснял лично. Но тут есть ещё языковой нюанс: у Милорада уже достаточно хороший русский, но не родной и не идеальный для телевизора. А делать это с переводом — не знаю, насколько целесообразно. Это вопрос картинки, на мой взгляд.

— 23 главных арбитра и пять резервных хватит на весь сезон РПЛ?

— Должно хватить. Из Первой лиги, как мне кажется, все, кто был достоин повышения, шанс получили. Сейчас там осталось не так много перспективных арбитров, уже готовых работать в РПЛ. Но если кто-то себя очень хорошо покажет, мы с удовольствием пополним этот список.

— Помимо Егорова-младшего, кто ещё дебютирует в Премьер-Лиге?

— Зияк, Абросимов, Черемных, Машлякевич.

— Есть те, кто провалил тесты и не получил допуск к РПЛ?

— Есть те, кто не сдал по травме. Это рабочая ситуация, поэтому не хотелось бы называть фамилий и выделять людей в негативном плане. Некоторые ребята из низших дивизионов ещё не до конца поняли, куда пришли, но это всегда есть. А в физическом плане все подготовились отлично. В этом плане за последние годы сделан большой шаг вперёд. Сейчас и тест стал сложнее, и показатели жира у людей снизились. Вы же видите, как они на поле работают. В любую температуру легко переносят беговые нагрузки. Визуально все выглядят спортивно. В плане фитнеса у нас хорошая динамика.

Сколько зарабатывают футбольные судьи в России

— Порядок оплаты у судей не меняется?

— Тема с повышением достигла своего логического конца. Если раньше мы шли лесенкой (последние 12 матчей, потом — 20), то с этого сезона судьи получают повышенную оплату с первой игры. То есть все матчи чемпионата будут иметь одну ставку, повышенную.

— Напомните размер?

— 200 тысяч рублей до вычета НДФЛ для главного арбитра и 100 тысяч — для ассистента.

— А «лесенка» эта как работала?

— Два года назад по максимальной ставке оплачивались только последние 12 туров. В прошлом сезоне — последние 20. А теперь она будет единой с 1-го по 30-й туры.

— С чем это было связано?

— Когда мы эту систему вводили, были времена финансовой неопределённости. С клубами договорились: давайте, чтобы это бремя сразу на вас не падало, увеличивать гонорар судьи поэтапно. А поскольку самые важные матчи, как правило, происходят под конец чемпионата, когда определяются призёры и вылетающие, в них зачастую работают арбитры, лучше всех зарекомендовавшие себя в сезоне. Соответственно, и оплаты они заслуживают повышенной. В этом вся логика.

— С каких зарплат стартуют молодые судьи?

— Они начинают работать в своих региональных федерациях, а там разброс зарплат по России довольно большой. В Петербурге, в Москве и МО одни деньги, в регионах — другие. Но в последние годы все зарплаты неуклонно повышались. Сейчас в молодёжном первенстве начинают с 10 и больше тысяч рублей за матч. Да, это не те деньги, которые позволяют молодому человеку полноценно жить, по крайней мере в столице, но они уже компенсируют какие-то затраты. Чтобы зарабатывать на уровне профессионала и не нуждаться в дополнительной работе, нужно стремиться в Первую лигу, в РПЛ.

В чëм уникальность Безбородова и когда девушка отсудит матч РПЛ в поле

— ФИФА отменила возрастной ценз для рефери, который раньше составлял 45 лет. В России какой-то потолок есть?

— В чистом виде никаких планок давно нет. Безбородов и в 51 год работает и будет продолжать это делать, пока есть здоровье и качество. В отношении ассистентов существует негласный ценз: после 45 лет начинаем внимательнее наблюдать за ними, чтобы дать дорогу молодым. Но какого-то ограничения не существует ни для кого, в том числе для инспекторов. У нас Андрею Бутенко в этом году исполнилось 70 лет, но решением судейского комитета его оставили в профессии. Человек физически и ментально находится в хорошей форме и ещё может принести много пользы. А вопрос, где его лучше использовать — в РПЛ или в работе с молодёжью — будет решаться руководством. Так что от возрастных цензов как таковых мы уходим. Другое дело, что, например, во Второй лиге мы не можем держать судей до 40 лет. Просто потому что ФНЛ является лигой развития для молодых.

Владислав Безбородов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Допускаете, что Безбородов и в следующем сезоне продолжит работу на высшем уровне?

— Безбородов — это уникальная ситуация. Никто не знает, сколько ещё он сможет держать этот уровень. Все смотрят на Владислава и поражаются его форме. Человек из года в год один из лучших или лучший в плане физической готовности и понимания игры. Мы перед ним никаких искусственных ограничений не ставим. Безусловно, у него есть желание провести 300-й матч в РПЛ. У меня есть ощущение, что Владислав хотел бы уйти на пике. Чтобы люди сказали: «А ведь он же ещё мог судить и судить». Это ему решать, но мне кажется, Владислав именно так и сделает. А когда — решать ему. Это наверняка будет очень сложное решение.

— Резонансная история с Тихоновым и Опейкиной не повлияет на перспективы женщин-арбитров в российском футболе?

— Вообще никоим образом. Это просто было высказывание Тихонова, который негативно оценил качество судейства. Мы пересмотрели матч и нашли всего одну неверно предъявленную жёлтую карточку. Да, это ошибка, но не такого формата и характера, чтобы это выносить на широкое обсуждение. Резонанс произошёл из-за того, что Вера — девушка. В следующем матче арбитр-мужчина совершил две ключевые ошибки против «Енисея», и это не вызвало такого шума. Мы не гордимся этим, нет. Это просто соотношение на короткой дистанции качества работы мужчины и женщины. И те, и те могут ошибаться. Вера растёт как судья и, возможно, дорастёт до основного списка РПЛ. Всё зависит только от неё. Но искусственно это делать, только по гендерному признаку или нашумевших высказываний, я оснований не вижу. Всё нужно доказывать своей работой.

— Сейчас она в какой обойме?

— Вера входит в список Первой лиги и может работать резервным и на VAR в РПЛ, а также главным арбитром в Кубке. Обслуживание матчей Премьер-Лиги в поле — это пока будущее. Насколько отдалённое, зависит от самой Веры.

— Кто-то ещё из девушек-судей есть на подходе к РПЛ?

— Курочкина уже работала в РПЛ как ассистент. Это первая женщина-арбитр, которая достигла этого уровня. Есть несколько девушек с потенциалом. Радует, что всё больше девочек у нас сдают усложнённый физический тест и получают допуск до мужских соревнований. Думаю, в перспективе трёх-четырёх лет кто-то из них может выстрелить. Но сейчас выделять кого-то как более перспективных мне бы не хотелось. Им ещё предстоит длинный путь. Вера пока имеет большой отрыв от них.

— К физической подготовке мужчин и женщин единые требования?

— Если девушка хочет обслуживать мужские соревнования, ей необходимо сдать мужской тест. И они это делают. Есть вопрос физиологии. Чтобы им выйти на уровень скоростной работы и выносливости как у мужчин, нужно приложить больше усилий… Собственно, поэтому в лёгкой атлетике исторически разделяют мужчин и женщин. Мужские тесты для судей довольно жёсткие, и уложиться во временные нормативы девушкам тяжело. Изначально у нас это делали только Курочкина и Пустовойтова, а сейчас уже до 10 девочек сдают нормативы. Но нужно понимать, что физический допуск — это только начало. Нужно ещё качественно судить. Но в целом эти девушки работают не хуже парней.

Доедут ли до России саудовские и китайские арбитры

— Обмен судьями с Саудовской Аравией пока получается односторонним. Их рефери до России доедут?

— Да, как раз в ближайшее время у меня будет встреча с Минспорта. Надеюсь, мы эту ситуацию разрешим. Политическое понимание, что эту коллизию надо решить, у нас есть (согласно регламенту министерства спорта РФ, сейчас обслуживать матчи в стране смогут только судьи, имеющие всероссийскую категорию. — Прим. «Чемпионата»). Мы уже приглашали саудовских арбитров на сбор РПЛ. Они смотрели, как у нас всё устроено. Им очень понравилась работа нашей фитнес-бригады, как она готовит судей внутри соревновательного цикла. Теперь арбитры не просто готовятся к сдаче тестов, а весь сезон поддерживают хорошую физическую форму. Возможно, саудовцы пригласят наших специалистов на свои сборы. С Саудовской Аравией у РФС сотрудничество на хорошем уровне.

— Вы уверены в высокой квалификации саудовских судей? От их появления в РПЛ качество не пострадает?

— Мы не враги себе, чтобы создавать скандалы, и подберём игру, которая соответствует их уровню. Думаю, что, работая с нами, они в том числе поднимут свой уровень.

— История с китайскими судьями развивается?

— Китайская сторона заинтересована в приглашении наших судей. Но вы сами знаете: Китай — это большая машина, в том числе бюрократическая. Поэтому всё идёт своим чередом. Предсказать развитие событий мне сложно, поскольку опыта взаимоотношений с Китаем у нас не много. Но я думаю, что конечный успех неминуем, потому что заинтересованность в этом с обеих сторон высокая. Опять-таки, у нас есть положительный опыт адаптации офсайдных линий, и в Китае этот опыт высоко оценён. Сейчас китайцы к нам везут свои системы VAR на тестирование. Судейство в этом обмене опытом тоже планируется.

— Ожидаются ли какие-то назначения российских рефери на международные матчи?

— Да, в соседнюю республику в августе поедет один из наших лучших судей. С Беларусью у нас тоже есть заинтересованность в обмене. Да, для СМИ это не такая громкая история, как с Саудовской Аравией, но для нас это тоже интересно. Мы очень благодарны белорусским коллегам за то, что они нас поддержали в 30-м туре своими replay-операторами. Мы со своей стороны тоже стараемся им помогать. Понятно, что чемпионат Беларуси сейчас не такого высокого уровня, как в Саудовской Аравии, но это наша братская страна, и мы должны взаимодействовать там, где можем быть друг другу полезны. Без ущерба нашим соревнованиям, конечно.

— Ведется ли какая-то работа по возвращению российских рефери в еврокубки?

— Мы не раз говорили о том, что как такового решения об отстранении наших судей не принималось. Они не получают назначений на матчи. Думаю, что возвращение наших судей будет происходить параллельно с возвращением наших команд.

Сергей Карасёв в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

— Судьи от этой изоляции сильно страдают?

— Безусловно, все страдают. Деньги — это важно, но у каждого есть мечта оказаться на самых высоких соревнованиях в любом статусе. Каким бы ни был наш чемпионат, плей-офф Лиги чемпионов сложно переоценить в плане атмосферы, чувства сопричастности и своего следа в истории. Конечно, что-то мы теряем. Но стараемся использовать это время для подготовки нового поколения высокого уровня. Чтобы, когда мы вернёмся, нам было что предложить ФИФА.