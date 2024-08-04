Кроме того, Караташ вызывался в сборную Турции. А теперь внезапно оказался в России.

Вот это трансфер у середняка РПЛ! Новичок «Оренбурга» ещё осенью рубился в ЛЧ с «Баварией»

Один из самых интересных трансферов июля в РПЛ, как ни удивительно, совершил «Оренбург». Перед 3-м туром чемпионата клуб объявил о переходе левого защитника «Галатасарая» Казымджана Караташа. 21-летний турок бесплатно арендован до конца нынешнего сезона, а генеральный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев так прокомментировал появление новичка:

«Мы искали игрока на эту позицию. Караташ нам понравился и подошёл под наши возможности. Он должен усилить нашу команду. Есть ли у «Оренбурга» право выкупа? Это детали договорённости между клубами, не хотелось бы их разглашать».

Караташ – седьмой новичок «Оренбурга» в летнее трансферное окно и, судя по словам Андреева, скорее всего, последний. Ранее в команду пришли голкипер Богдан Москвичёв («Зенит»), защитники Георгий Зотов («Крылья Советов»), Артём Касимов («Зенит»), полузащитник Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»), форварды Алексей Барановский («Зенит») и Саид Сахархизан («Гол Гохар», Иран). Любопытно, что пять из семи подписанных «Оренбургом» футболистов – не старше 21 года.

В межсезонье из «Оренбурга» ушёл левый защитник Лео Гогличидзе, который вернулся после аренды в «Урал». Поэтому потребовался новичок на фланг обороны. Трансфер Караташа – многообещающее подписание для команды.

Ещё осенью прошлого года Караташ выходил в основе «Галатасарая» на матч Лиги чемпионов с «Баварией» и вызывался в сборную Турции. В тот момент невозможно было представить его в «Оренбурге». Но в футболе всё иногда меняется очень быстро, так что сегодня Казымджан присоединился в команде РПЛ к своему соотечественнику Эмирджану Гюрлюку, у которого наверняка наводил справки о клубе и игре в России.

Караташ – воспитанник не «Галатасарая», а менее известного в нашей стране клуба «Алтай». Это команда из города Измир, где и родился Казымджан. Левый защитник начинал профессиональную карьеру в «Алтае», а топ-клуб Турции выкупил его летом 2022 года за € 1,1 млн.

Караташ поиграл за юношеские и молодёжную сборные Турции. Но в «Галатасарае» сразу пробиться в стартовый состав для юного защитника было бы, конечно, сродни чуду. В первый сезон он провёл 12 матчей без результативных действий.

На старте прошлого сезона Казымджан стал реальным конкурентом для основного левого защитника – довольно известного испанца Анхелиньо, арендованного у немецкого «РБ Лейпциг». По крайней мере, был период, когда Анхелиньо оставался на скамейке запасных, а играл Караташ. В Лиге чемпионов главный тренер Окан Бурук предпочитал всё же более опытного легионера, однако на матч 3-го тура группового этапа с «Баварией» поставил турка.

«Анхелиньо мне очень нравится, это игрок, которого я хотел пригласить сюда. Это атакующий защитник. Но я учитывал скорость Казымджана. Это футболист, умеющий играть в контактный футбол (жёстко встречать соперника в тело). В сегодняшнем матче он время от времени так действовал», – объяснял свой выбор Бурук.

Казымджан Караташ Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images

В первой половине прошлого сезона Караташ сыграл ещё 12 матчей за «Галатасарай». Тем не менее в зимнее трансферное окно стамбульский клуб отпустил и Анхелиньо, и Казымджана. Испанец вернулся после аренды в «РБ Лейпциг», а оттуда перешёл в «Рому». Караташ же отправился в аренду – в «Анкарагюджю». Если «Галатасарай» защитил в итоге чемпионский титул, то «Анкарагюджю» боролся за выживание и не преуспел. Новая команда Казымджана финишировала на 17-м месте. От спасительного 16-го места её отделило всего одно очко.

За «Анкарагюджю» Караташ провёл 12 матчей (какое-то магическое число для него!) без голов или голевых передач и заработал одну жёлтую карточку. Вообще, Казымджана не назовёшь результативным крайним защитником. За карьеру в Суперлиге он отдал только два голевых паса в 53 играх.

В прошедшем чемпионате Турции в составе «Анкарагюджю» Караташ в среднем за 90 минут на поле делал 33 передачи с 80% точности, в том числе 0,6 паса под удар, и наносил 1,0 удара по воротам. В его статистике также 4,2 отбора (лучший показатель в команде), 1,2 перехвата и 2,2 заблокированного кросса и других передач соперника (также лучшие цифры в «Анкарагюджю»).

В сентябре 2023-го тогдашний главный тренер сборной Турции Штефан Кунц отреагировал на прогресс Караташа, вызвав защитника на товарищеский матч со сборной Японии. Немец включил Казымджана в заявку на игру, но на поле не выпустил. Турки, к слову, проиграли со счётом 2:4. Больше в первую сборную Караташ пока не приглашался. После этого его продолжали привлекать в турецкую молодёжку.

«Мы не смогли использовать в этой игре Караташа, мне очень жаль, – сказал Кунц после матча с Японией. – Я не могу помочь игрокам развиваться физически, они делают это в своих клубах. Мы даём им советы. Некоторые футболисты явно не придают этому большого значения. Но некоторые работают над этим и относятся к советам очень серьёзно».

Любопытно, к какой категории игроков Кунц относил Караташа. Ещё в одном случае невызов Казымджана на матчи отборочного цикла Евро-2024 немец объяснил тем, что на молодых игроков оказывается большое давление в таких встречах. Вскоре Кунца отправили в отставку, а сменивший его итальянец Винченцо Монтелла сделал ставку на других защитников.

Возможно, российский футбол поможет Караташу вернуться в сборную Турции.