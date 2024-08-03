Франция отомстила Аргентине за оскорбления. Но всё закончилось новой стычкой

Противостояние Франции и Аргентины теперь едва ли не самое горячее в мировом футболе. После финала ЧМ-2022 и оскорбительных песен аргентинцев, за которые вынужден был извиняться Энцо Фернандес. Теперь сборные этих стран встретились в четвертьфинале Олимпиады в Бордо.

Франция и Аргентина подтянули серьёзных футболистов на Олимпийские игры. В составе хозяев на этот матч вышли капитан Ляказетт, Олисе, Люкеба, Баде, а на скамейке был Шерки. За «альбиселесте» сыграли Альварес, Отаменди, Альмада, Рульи, помимо того, среди запасных находился Бельтран. А тренеры-то какие – легенды! Тьерри Анри сразился с Хавьером Маскерано.

В начале игры сборная Франции несколько раз хорошо возвращала себе мяч на половине поля соперника за счёт эффективного контрпрессинга. В результате хозяева забили быстрый гол уже на пятой минуте, заработав угловой. Новичок «Баварии» Олисе здорово исполнил стандарт, послав мяч на ближнюю штангу к углу вратарской, а почти двухметровый Матета из «Кристал Пэлас» оторвался от капитана-ветерана аргентинцев Отаменди и мастерски пробил головой. Явно наигранный угловой – безупречная игра на опережение.

Команда Анри играла по не самой популярной, наверное, схеме 4-3-2-1. Впереди подвижного столба Матету поддерживали из глубины Олисе и Ляказетт. Французы стремились максимально быстро развивать атаки, чтобы использовать свободное пространство на контрвыпадах. Опасными получались и стандарты «трёхцветных». В середине первого тайма сборная Франции создала ещё пару моментов с участием Матеты. В одном эпизоде после его передачи хавбек Мийо хитро переправлял мяч в ворота пяткой, оказавшись спиной к воротам, но попал в закрывавшего створ защитника. В другом – сам Матета из убойной позиции пробил прямо в голкипера Рульи.

Сборной Аргентины монотонное владение («альбиселесте» контролировали мяч 68% времени до перерыва) довольно долго ничего не приносило. Французы перекрывали все зоны. Но на исходе получаса матча центрхав Фернандес, которым, к слову, интересовался «Спартак» при Томаше Амарале, соорудил первый голевой момент. Эсекьель выстрелил из-за штрафной метров с 20 под перекладину, а вратарь хозяев Ресте из «Тулузы» совершил красивый сейв. Лучший же шанс забить в эти 45 минут имел Симеоне. Джулиано – один из нескольких детей-футболистов Диего Симеоне – бил головой с линии вратарской без всяких помех. Из таких позиций не промахиваются. Но нападающий «Атлетико» сумел. Мяч полетел намного выше цели – батя, конечно, не этому учил.

После перерыва характер игры не поменялся. Сборная Аргентины пыталась что-то придумать в позиционном наступлении, а французы искали возможности забить на контратаках. Хозяева хорошо встречали соперника в центре поля – отодвигали команду Маскерано от своих ворот. Правда, на первых минутах добежавший до собственной штрафной Ляказетт показал неумение правильно отбирать мяч – сфолил почти на самой линии. «Альбиселесте» заработали многообещающий стандарт, однако всё закончилось банальным попаданием в стенку. Аргентине бы Лео, хотя бы для таких случаев, но ему хватило золота Олимпиады-2008.

Чего недоставало сборной Франции, так это ударов. До середины второго тайма их вообще не было у «трёхцветных». Но на 68-й минуте команда Анри едва не повторила свой трюк из первой половины! Опять угловой справа, снова подача на угол вратарской к ближней штанге на Матета, оторвавшегося от Отаменди. Разве что на сей раз эту зону контролировал ещё один аргентинец. От пропущенного гола-близнеца команду Маскерано спасло то, что центрфорвард на сей раз промахнулся.

С каждой минутой Аргентина всё сильнее раскрывалась. Её молодой тренер даже решился на обратную замену – убрал вышедшего перед вторым таймом защитника Солера ради нового форварда Гондоу. Альваресу требовалась поддержка: форвард «Манчестер Сити» (самый дорогой игрок этой Олимпиады) не делал разницу. А забили на 84-й минуте французы, которые в ходе голевой атаки выиграли несколько единоборств у чужих ворот. Тем не менее судьи оставили аргентинцев в игре, зафиксировав после изучения повтора фол в нападении. В статистике Аклиуше голевой пас поменялся на жёлтую карточку.

Более того, рефери почему-то добавил 10 минут к основному времени второго тайма. Давление в концовке подарило сборной Аргентины пару голевых моментов. Последний из них загубил тот самый Гондоу из «Аргентинос Хуниорс». Маскерано поверить не мог, что его форвард не забил, нанеся удар с нескольких метров. «Альбиселесте» перебили французов (16:10, в створ – 4:2), но дальше идёт команда Анри. Завершился же матч стычкой игроков прямо на поле. А как иначе, когда Аргентина рубится с Францией?