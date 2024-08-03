Хорошо помните противостояние «Зенита» и «Ростова»? Тест для ценителей РПЛ

Есть вопросы и про нулевые, и про 10-е.

Сегодня в Петербурге сыграют «Зенит» и «Ростов», что практически гарантирует веселье. Ярких результатов и событий в их матчах хватало. Ваша задача — вспомнить некоторые из них плюс то, что объединяет оба клуба, то есть трансферы и статистику. Впереди 10 вопросов. Если верно ответите на большинство, можете смело считать себя экспертом по Премьер-Лиге. Желаем удачи и просим не подглядывать решения в поисковике!