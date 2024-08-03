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Как хорошо вы помните противостояние Зенита и Ростова: квиз, тест по РПЛ

Хорошо помните противостояние «Зенита» и «Ростова»? Тест для ценителей РПЛ
Георгий Илющенко
Как помните противостояние «Зенита» и «Ростова»
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Есть вопросы и про нулевые, и про 10-е.

Сегодня в Петербурге сыграют «Зенит» и «Ростов», что практически гарантирует веселье. Ярких результатов и событий в их матчах хватало. Ваша задача — вспомнить некоторые из них плюс то, что объединяет оба клуба, то есть трансферы и статистику. Впереди 10 вопросов. Если верно ответите на большинство, можете смело считать себя экспертом по Премьер-Лиге. Желаем удачи и просим не подглядывать решения в поисковике!

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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