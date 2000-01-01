Топ-5 самых дорогих футболистов в новом сезоне
Перед стартом сезона Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов. Как выглядит топ-5 самых дорогих игроков?
5-е место — Фил Фоден
Полузащитник «Ман Сити» оценивается в € 150 млн.
1-4-е место — Килиан Мбаппе
Форвард «Реала» – в € 180 млн.
1-4-е место — Эрлинг Холанд
У нападающего «Ман Сити» тоже оценка в € 180 млн.
1-4-е место — Винисиус Жуниор
Форвард «Реала» оценивается в € 180 млн.
1-4-е место — Джуд Беллингем
Также и у другой звезды «Реала» — € 180 млн.
Топ-5 самых дорогих футболистов в предстоящем сезоне
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