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Акрон — Динамо — 0:2, видео, обзор матча 3-го тура РПЛ, голы: Тюкавин, Гладышев, статистика, 3 августа 2024

«Динамо» снова уверенно победило в РПЛ! Но обольщаться не стоит
Георгий Илющенко
Отчёт «Акрон» — «Динамо» — 0:2
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«Акрон» не устоял, и всё же дальше без качественного усиления будет трудно.

Динамовцы удачно съездили в Самару и забрали очередные три очка в Премьер-Лиге. На этот раз досталось «Акрону».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 58'    

В основу «Динамо» вернулись Скопинцев и ранее дисквалифицированный Фомин, зато в запасе остались не до конца готовые Лаксальт (заменил Чавеса на 62-й минуте) и Карраскаль (сменил Гладышева на 75-й). Травмирован Грулёв. До сих пор не в форме Маричал и Фернандес, а Бальбуэна со сборной Парагвая хоть и вылетел в четвертьфинале Олимпиады, пока ещё не вернулся. Личка не зря говорил о проблемах с составом.

У тольяттинцев впервые в старте в РПЛ вышел один из лучших бомбардиров Первой лиги — 2023/2024 и «палач» «Факела» Тимошенко. С первых минут также сыграл пропустивший кубковый матч с «Рубином» Бакаев. Насколько Солтмурад полезен, мы как раз недавно писали.

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Несмотря на кадровые проблемы, «Динамо» сразу же прижало соперника и принялось его планомерно раскачивать, нагружая ударами. Результат это принесло на девятой минуте.

Чавес подал с углового, а Тюкавина никто не держал. Савичев пытался, конечно, но Константин его легко перехитрил ложным движением. Будто оборона «Акрона» забыла, кто в прошлом сезоне Премьер-Лиги наколотил 15 мячей. Прыжок, кивок головой, гол — всё просто, как на тренировке. Результативные стандарты — уже динамовская классика в каждом туре.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тольяттинцы неприятно удивили. Ранее они показывали классный атакующий футбол, поэтому матч ожидался крайне боевым. Тем более у бело-голубых в центре защиты до сих пор совсем неопытная 19-летняя связка Майсторович —Лепский. Но Лунёв откровенно скучал. Впервые его напрягли только на 27-й минуте, когда в ближний угол опасно стрельнул Бакаев.

«Динамо» между тем дважды массово вывалилось на чужие ворота и чудом вновь не забило: Волков потащил удары Бителло и Гладышева. Отдай Ярослав влево на Нгамалё – быть бы голу. Просто Ярослав уже смотрел вниз и нацелился бить сам.

Момент Ярослава Гладышева

Момент Ярослава Гладышева

Фото: кадр из трансляции

Сергей спас и после попытки Скопинцева вслед за розыгрышем с угла поля. «Акрону» повезло, что в первом тайме он пропустил только раз. Хотя и тольяттинцы создали ещё пару интересных подходов. Не зря больше владели мячом (58% на 42%). Было бы неплохо как-то конвертировать это в голевые моменты.

Во второй половине матча динамовский раскат и волковские сейвы продолжились. А если вратарь не мог среагировать, выручала штанга — в неё попал Гладышев. На 57-й минуте каркас ему уже не помог: Фомин отдал вправо на Ярослава, и тот технично уложил мяч в дальний нижний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Акрон» сдаваться не планировал и чуть не заработал пенальти: мяч угодил в руку Скопинцеву, однако ранее был офсайд. VAR подтвердил. Не повезло. Зато удача улыбнулась, когда Бителло закрутил в перекладину. В общем, остались при своих.

Тольяттинцы были активны и однажды подловили «Динамо» прессингом: Лончар в подкате накрыл передачу Лунёва защитнику, и Дмитриев не попал в дальний угол. Но больше отметить нечего.

Москвичи и в начале прошлого сезона страдали от нехватки футболистов. Тогда это частенько приводило к необязательным потерям очков. Сейчас же в РПЛ они берут максимум. Обольщаться в любом случае не стоит — чтобы быть стабильной на дистанции, команда остро нуждается в трансферах. И не только в атаку, куда скоро привезут марокканца Маухуба.

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