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Зенит — Ростов, чемпионат России: почему матч РПЛ прошёл под закрытой крышей 3 августа — критика Карпина, комментарий

«Такие решения — вредительство для футбола». Карпин выдал мощную речь перед «Зенитом»
Анатолий Романов
Валерий Карпин
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Назвал закрытую крышу на сегодняшний матч «бредом сумасшедшего». В «Зените» ему уже ответили.

Встреча «Зенита» и «Ростова» удивила ещё до своего начала. Команды Сергея Семака и Валерия Карпина выходили на поле «Газпром Арены» под закрытой крышей. В Санкт-Петербурге сегодня не холодно (+20 к шести вечера), а перед стартовым свистком судьи Виталия Мешкова не было ни дождя, ни грозы, ни града.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

Незадолго до матча Карпина попросили прокомментировать предстоящий футбол под закрытой крышей. Главный тренер «Ростова» и сборной России разразился мощным спичем:

«Я не критикую, но, мягко говоря, непонятное решение. Крыши, я так понимаю, делаются для зимы, а если летом закрывать – это бред сумасшедшего. Не знаю, кто принимал это решение. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют. Но принимать такие решения, по-моему, вредительство для футбола в принципе», – заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Несколько дней назад «Зенит» проводил первый домашний матч нового сезона в Кубке России с «Факелом». На этой игре крыша «Газпром Арены» была открыта. Почему же теперь организаторы поступили по-другому?

Ответ Карпину из Санкт-Петербурга

«Утром на предматчевом совещании делегат встречи, представители «Зенита» и «Ростова», а также стадиона обсуждали вопрос о положении крыши на матче, учитывая предупреждение регионального МЧС о шторме, ливнях и грозах в этот день, – объяснили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе «Зенита». – Было принято совместное решение о том, что с большой долей вероятности крыша на матч будет закрыта – ни лига, ни «Ростов» не высказались против этого.

В летнее время на «Газпром Арене» решение об открытой или закрытой крыше принимается в день матча, опираясь на прогноз погоды из нескольких авторитетных источников – данная практика применяется постоянно и полностью оправдывает себя. Был бы главный тренер соперника доволен, если бы поле и футболистов обеих команд залило ливнем, который Санкт-Петербург увидел сегодня днём?»

В эфире по ходу встречи комментатор игры сообщил, что в районе, где расположен стадион, действительно начался ливень. А в перерыве наш корреспондент Дмитрий Зимин вышел на улицу – и вот что там увидел:

Это не первое жёсткое высказывание Карпина за год

Напомним, в декабре 2023 года Карпин был дисквалифицирован на два матча (один из них условно), раскритиковав проведение встречи между ЦСКА и «Ростовом» в сильнейший снегопад. Тогда тренер ростовчан назвал «дебилом» человека, который принял решение играть в таких условиях. Затем на КДК РФС он отказался извиняться за свои слова.

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