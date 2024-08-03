«Такие решения — вредительство для футбола». Карпин выдал мощную речь перед «Зенитом»

Встреча «Зенита» и «Ростова» удивила ещё до своего начала. Команды Сергея Семака и Валерия Карпина выходили на поле «Газпром Арены» под закрытой крышей. В Санкт-Петербурге сегодня не холодно (+20 к шести вечера), а перед стартовым свистком судьи Виталия Мешкова не было ни дождя, ни грозы, ни града.

Незадолго до матча Карпина попросили прокомментировать предстоящий футбол под закрытой крышей. Главный тренер «Ростова» и сборной России разразился мощным спичем:

«Я не критикую, но, мягко говоря, непонятное решение. Крыши, я так понимаю, делаются для зимы, а если летом закрывать – это бред сумасшедшего. Не знаю, кто принимал это решение. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют. Но принимать такие решения, по-моему, вредительство для футбола в принципе», – заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Несколько дней назад «Зенит» проводил первый домашний матч нового сезона в Кубке России с «Факелом». На этой игре крыша «Газпром Арены» была открыта. Почему же теперь организаторы поступили по-другому?

Ответ Карпину из Санкт-Петербурга

«Утром на предматчевом совещании делегат встречи, представители «Зенита» и «Ростова», а также стадиона обсуждали вопрос о положении крыши на матче, учитывая предупреждение регионального МЧС о шторме, ливнях и грозах в этот день, – объяснили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе «Зенита». – Было принято совместное решение о том, что с большой долей вероятности крыша на матч будет закрыта – ни лига, ни «Ростов» не высказались против этого.

В летнее время на «Газпром Арене» решение об открытой или закрытой крыше принимается в день матча, опираясь на прогноз погоды из нескольких авторитетных источников – данная практика применяется постоянно и полностью оправдывает себя. Был бы главный тренер соперника доволен, если бы поле и футболистов обеих команд залило ливнем, который Санкт-Петербург увидел сегодня днём?»

В эфире по ходу встречи комментатор игры сообщил, что в районе, где расположен стадион, действительно начался ливень. А в перерыве наш корреспондент Дмитрий Зимин вышел на улицу – и вот что там увидел:

Это не первое жёсткое высказывание Карпина за год

Напомним, в декабре 2023 года Карпин был дисквалифицирован на два матча (один из них условно), раскритиковав проведение встречи между ЦСКА и «Ростовом» в сильнейший снегопад. Тогда тренер ростовчан назвал «дебилом» человека, который принял решение играть в таких условиях. Затем на КДК РФС он отказался извиняться за свои слова.