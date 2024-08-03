Что за лев этот тигр? «Зенит» отгрузил пять «Ростову», у Глушенкова — хет-трик

Действующие чемпионы провели вторую встречу за неделю на своём поле. А игрой с «Ростовом» открыли сезон в РПЛ. Организовали впечатляющее шоу с более чем 90 артистами, разместили в центральном круге юбилейный шеврон, в общем, всё располагало к классному матчу.

А потом в эфир вышел Валерий Карпин. И заявил, что играть в такую погоду с закрытой крышей — «бред сумасшедшего». Эта цитата сразу спровоцировала кучу обсуждений, может, петербуржцы такими способами деморализуют соперника? В клубе объяснили, что решение было принято заранее в связи с погодными условиями. И никто не возражал. Примерно в середине первого тайма в городе и правда пошёл сильный дождь. Так что история с крышей точно себя оправдала.

Тренеры обошлись без изменений в стартовых составах, по сравнению с предыдущими матчами. Карпин, к удивлению некоторых, вновь выпустил впереди Комличенко, оставив в запасе Голенкова. Хоть тот здорово вышел с «Крыльями» и забил крутой гол. У Семака из неожиданного – появление во втором матче подряд Педро. А Мостовой остался в запасе.

«Зенит» уже традиционно мощно начал. Высокий прессинг, преимущество во владении – по сути, дончан быстро загнали на их половину и ждали шансов. Но забить быстро не получилось. А примерно с 10-й минуты «Ростов» поднялся и попробовал попрессинговать. Наблюдать за подобным было слегка удивительно. На 14-й минуте Роналдо даже пробил. Но не очень удачно. А потом наступило время действующих чемпионов.

Сначала Кассьерра вылетел один на один, но его удар вытащил вратарь. Потом полетело всё. На 18-й минуте Глушенков поймал открывание Педро и бросил его на ворота. Тот забежал в штрафную с угла — и не промазал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А ещё через несколько минут Максим забил сам. И очень красиво! Кассьерра принял мяч перед штрафной, скинул партнёру, и тот бахнул точно за спину вратарю.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но и на этом не успокоились. Через семь минут уже Вендел прорвался по флангу и выкатил точно на Кассьерру. Тому оставалось просто попасть.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А дальше — снова Глушенков. Оборону соперника просто уничтожили передачами, и Максим вышел один на один. Обыграл вратаря и издевательски закатил в пустые. Карпин наблюдал за всем этим с ироничной ухмылкой. И правда, как шутят в телеграм-каналах, видимо, скоро Глушенков будет решать, вызывать ли Валерия Георгиевича в сборную или нет.

Валерий Карпин Фото: РИА Новости

На этом доминация «Зенита» прервалась. «Ростову» дали чуть-чуть отдохнуть до конца тайма, а потом — и в перерыве. Семак убрал с поля Клаудиньо, у которого пока 0 результативных действий в сезоне, и выпустил Горшкова. В опорную зону поднялся Дуглас, а схема осталась прежней. Но и агрессии стало меньше. Сопернику дали немного поиграть в футбол. И параллельно упускали шансы. Сначала Вендел не добежал до ворот и свалился перед ударом, потом Глушенков не замкнул прострел пяткой.

Но нынешний лидер «Зенита» не собирался уходить с поля без хет-трика. И сделал его, вновь пробив издалека.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Потом было два попадания в каркас и парочка неплохих атак «Ростова», которые заканчивались на Латышонке. Новый первый номер «Зенита» пока не даёт повода в себе усомниться. Третий матч «на ноль» в РПЛ.

А по Глушенкову только два вопроса: когда его вызовут в сборную и что за лев этот тигр?