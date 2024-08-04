И тоже у «Зенита».

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Думаете, у «Зенита» самый результативный старт в истории РПЛ? Бывало и лучше!

Чемпион России начал сезон подобающе данному статусу: вынес «Ростов» с унизительными 5:0. А в предыдущих матчах несладко пришлось «Крыльям» и «Рубину» (по 4:0). Удивительно, но 13 забитых мячей в первых трёх турах не стали рекордными — лучшее достижение устояло. Хотя 13:0 по разнице голов – рекорд. В целом же минимум 10 голов в истории российской лиги команды ранее заколачивали семь раз. Вспомним каждый в порядке возрастания.

10 забитых мячей

Олег Романцев в сезоне-1994 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Команда: «Спартак» в сезоне-1994

Главный тренер: Олег Романцев

Соперники: «Жемчужина-Кубань» (3:1), «Локомотив» Москва (3:1), «Текстильщик» (4:1)

Кто забивал: Владимир Бесчастных (4), Сергей Родионов (2), Валерий Карпин, Андрей Пятницкий, Илья Цымбаларь, Николай Писарев

Итоговое место в лиге: первое

Фёдор Смолов и Кевин Кураньи в матче с «Ростовом» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Команда: «Динамо» в сезоне-2014/2015

Главный тренер: Станислав Черчесов

Соперники: «Ростов» (7:3), «Спартак» (1:2), «Уфа» (2:0)

Кто забивал: Александр Кокорин (4), Кевин Кураньи (3), Кристофер Самба (2), Балаж Джуджак

Итоговое место в лиге: четвёртое

«Ростов» — «Зенит» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Команда: «Зенит» в сезоне-2021/2022

Главный тренер: Сергей Семак

Соперники: «Химки» (3:1), «Ростов» (4:2), «Краснодар» (3:2)

Кто забивал: Сердар Азмун (4), Александр Ерохин (4), Алексей Сутормин, Вендел

Итоговое место в лиге: первое

«Крылья Советов» — 2023/2024 Фото: pfcks.ru

Команда: «Крылья Советов» в сезоне-2023/2024

Главный тренер: Игорь Осинькин

Соперники: «Ахмат» (2:1), «Динамо» Москва (3:3), «Ростов» (5:1)

Кто забивал: Бенхамин Гарре (2), Никита Салтыков (2), Сергей Бабкин, Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Роман Ежов

Итоговое место в лиге: девятое

11 забитых мячей

«Спартак»-1995 Фото: РИА Новости

Команда: «Спартак» в сезоне-1995

Главный тренер: Олег Романцев

Соперники: «Уралмаш» (5:1), «Текстильщик» (2:2), «Динамо-Газовик» (4:1)

Кто забивал: Мухсин Мухамадиев (4), Илья Цымбаларь (2), Валерий Кечинов, Виктор Онопко, Андрей Коновалов, Дмитрий Аленичев, Андрей Афанасьев

Итоговое место в лиге: третье

12 забитых мячей

«Зенит»-2005 Фото: fc-zenit.ru

Команда: «Зенит» в сезоне-2005

Главный тренер: Властимил Петржела

Соперники: «Динамо» Москва (4:1), «Алания» (3:0), «Терек» (5:1)

Кто забивал: Андрей Аршавин (4), Александр Кержаков (2), Владислав Радимов (2), Ивица Крижанац, Павел Мареш, Милан Вьештица, Александр Спивак

Итоговое место в лиге: шестое

14 забитых мячей

«Зенит» — «Арсенал», Халк и Александр Зотов Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Команда: «Зенит» в сезоне-2014/2015

Главный тренер: Андре Виллаш-Боаш

Соперники: «Арсенал» Тула (4:0), «Торпедо» (8:1), «Урал» (2:1)

Кто забивал: Саломон Рондон (4), Халк (3), Александр Кержаков (2), Доменико Кришито (2), Олег Шатов, Мигел Данни, Игорь Смольников

Итоговое место в лиге: первое