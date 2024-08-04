Думаете, у «Зенита» самый результативный старт в истории РПЛ? Бывало и лучше!

Чемпион России начал сезон подобающе данному статусу: вынес «Ростов» с унизительными 5:0. А в предыдущих матчах несладко пришлось «Крыльям» и «Рубину» (по 4:0). Удивительно, но 13 забитых мячей в первых трёх турах не стали рекордными — лучшее достижение устояло. Хотя 13:0 по разнице голов – рекорд. В целом же минимум 10 голов в истории российской лиги команды ранее заколачивали семь раз. Вспомним каждый в порядке возрастания.
10 забитых мячей
Олег Романцев в сезоне-1994
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Команда: «Спартак» в сезоне-1994
Главный тренер: Олег Романцев
Соперники: «Жемчужина-Кубань» (3:1), «Локомотив» Москва (3:1), «Текстильщик» (4:1)
Кто забивал: Владимир Бесчастных (4), Сергей Родионов (2), Валерий Карпин, Андрей Пятницкий, Илья Цымбаларь, Николай Писарев
Итоговое место в лиге: первое
Фёдор Смолов и Кевин Кураньи в матче с «Ростовом»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Команда: «Динамо» в сезоне-2014/2015
Главный тренер: Станислав Черчесов
Соперники: «Ростов» (7:3), «Спартак» (1:2), «Уфа» (2:0)
Кто забивал: Александр Кокорин (4), Кевин Кураньи (3), Кристофер Самба (2), Балаж Джуджак
Итоговое место в лиге: четвёртое
«Ростов» — «Зенит»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Команда: «Зенит» в сезоне-2021/2022
Главный тренер: Сергей Семак
Соперники: «Химки» (3:1), «Ростов» (4:2), «Краснодар» (3:2)
Кто забивал: Сердар Азмун (4), Александр Ерохин (4), Алексей Сутормин, Вендел
Итоговое место в лиге: первое
«Крылья Советов» — 2023/2024
Фото: pfcks.ru
Команда: «Крылья Советов» в сезоне-2023/2024
Главный тренер: Игорь Осинькин
Соперники: «Ахмат» (2:1), «Динамо» Москва (3:3), «Ростов» (5:1)
Кто забивал: Бенхамин Гарре (2), Никита Салтыков (2), Сергей Бабкин, Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Роман Ежов
Итоговое место в лиге: девятое
11 забитых мячей
«Спартак»-1995
Фото: РИА Новости
Команда: «Спартак» в сезоне-1995
Главный тренер: Олег Романцев
Соперники: «Уралмаш» (5:1), «Текстильщик» (2:2), «Динамо-Газовик» (4:1)
Кто забивал: Мухсин Мухамадиев (4), Илья Цымбаларь (2), Валерий Кечинов, Виктор Онопко, Андрей Коновалов, Дмитрий Аленичев, Андрей Афанасьев
Итоговое место в лиге: третье
12 забитых мячей
«Зенит»-2005
Фото: fc-zenit.ru
Команда: «Зенит» в сезоне-2005
Главный тренер: Властимил Петржела
Соперники: «Динамо» Москва (4:1), «Алания» (3:0), «Терек» (5:1)
Кто забивал: Андрей Аршавин (4), Александр Кержаков (2), Владислав Радимов (2), Ивица Крижанац, Павел Мареш, Милан Вьештица, Александр Спивак
Итоговое место в лиге: шестое
14 забитых мячей
«Зенит» — «Арсенал», Халк и Александр Зотов
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Команда: «Зенит» в сезоне-2014/2015
Главный тренер: Андре Виллаш-Боаш
Соперники: «Арсенал» Тула (4:0), «Торпедо» (8:1), «Урал» (2:1)
Кто забивал: Саломон Рондон (4), Халк (3), Александр Кержаков (2), Доменико Кришито (2), Олег Шатов, Мигел Данни, Игорь Смольников
Итоговое место в лиге: первое