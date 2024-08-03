Ещё один новичок РПЛ устроил сенсацию! Сумасшедший матч в Казани

Первая победа «Химок» после возвращения в РПЛ. Команда Франка Артиги сенсационно переиграла «Рубин» в Казани. Причём по делу.

В этом матче ждали дебюта за «Химки» Бакаева, арендованного у «Зенита», однако Зелимхан начал встречу в Казани на скамейке. Зато впервые сыграли за подмосковную команду, попав в основу, два защитника – ивуарийский центрбек Гогуа и испанский правый латераль Фернандес. Введение новичков в линию обороны не уберегло команду Артиги от быстрого пропущенного гола на 2-й минуте. Как раз центр, где располагался Гогуа, был разрезан тончайшей проникающей передачей на Даку, и нападающий «Рубина» хладнокровно реализовал выход один на один. Но повтор показал, что албанец чуть-чуть залез в офсайд, и этот повтор хорошо рассмотрели судьи.

Потом почти до самого конца первого тайма была игра из разряда тех, которые забываются уже на выходе со стадиона. Довольно скучный футбол – никто не хотел рисковать. «Химки» катали мяч между своими защитниками и центральными полузащитниками, надеясь, прежде всего на то, что Вера забросит на Заболотного. Именно Антон нанёс первый легитимный удар в матче, раздавив в единоборстве Ашурматова. При счёте 0:0 химчане даже превзошли казанцев по передачам в средней трети поля. Пустячок, а приятно.

«Рубин» стремился быстро развивать атаки, используя свободное пространство. До поры до времени команда Артиги справлялась с этим. Но перед перерывом казанцы вдруг выдали мощнейший отрезок. Сначала штанга дважды спасала «Химки» от пропущенного гола. В одном случае контрвыпад на свои ворота привёз потерей на собственной половине поля Руденко, а по воротам бил Вада. В другом – настырный Даку сам создал момент индивидуальными действиями. Мяч уже летел в сетку, но новичок Фернандес головой переправил его в штангу ворот. Дальше повезло с удачным отскоком.

Тем не менее перед перерывом «Рубин» забил. Подуставший Ориньо безответственно сыграл в собственной штрафной – ударил по ноге Ваду. Бразилец что-то доказывал рефери Кукуяну, вот только 11-метровый был неоспоримым. С «точки» забил Даку: спокойно, на паузе. Ещё один плюс в статистику албанца, приближающий его трансфер в летнее окно.

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А после перерыва «Рубин» как будто не вышел на поле. «Химки» внезапно включили максимальные скорости и проводили одну атаку за другой. Прежде всего, через левый край Ориньо, который стремился исправиться за ошибку. Впрочем, ответный гол на 50-й минуте организовали без бразильца. Заболотный и Магомедов, который заменил потерявшегося Мирзова, вдвоём подготовили всё для удара Хосонова. Капитан идеально пробил из-за штрафной, а новый вратарь хозяев Ставер не потащил. Да и мог ли спасти голкипер, проводивший первый матч за карьеру в РПЛ?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вот тогда-то футбол стал увлекательным! Болельщикам будет что обсуждать до следующего тура. Игра давалась «Химкам», казалось, команда Артиги приближается ко второму голу. Но тут катастрофическую ошибку совершил Гогуа. Жуткий «привоз». Ивуариец запутался в мяче, потерял его под прессингом Даку. Албанец убежал к воротам, а в штрафной сыграл просто восхитительно. Не стал бить, как сделал бы, наверное, любой форвард, – покатил мяч на пустые ворота Юкичу. Гол запишут на австрийца, хотя стоило бы на Даку.

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Очень обидный гол для «Химок». Тем не менее уже через две минуты подмосковная команда опять сравнял счёт. Свой первый мяч в РПЛ в дебютном матче забил ещё один защитник-новичок – панамец Фаринья. Он вышел в перерыве и показал себя достаточно жёстким разрушителем. Вдобавок успешно сходил на стандарт. Ориньо бил по воротам из левого полуфланга, а получился голевой пас в результате рикошета. Казанцы потеряли Фаринью, и тот в касание переправил мяч в сетку.

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За 20 минут до конца Артига выпустил Бакаева. «Химки» продолжали играть на победу – очень смело для команды, поднявшейся из Первой лиги. И подмосковный коллектив добился своего, заработав пенальти. Правда, небесспорный. Мяч после стандарта попал в руку Вуячичу, но перед этим капитана «Рубина» подтолкнул в единоборстве Гогуа. Очевидно, Кукуян решил, что не действия ивуарийца спровоцировали фол серба. Этот момент ещё будут обсуждать. Как бы то ни было, Вера исполнил 11-метровый не хуже, чем Даку.

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«Рубин», пропустив третий гол, совсем растерялся. У команды Рашида Рахимова даже финальный штурм не вышел. Казанцы уступили по ударам – 7:10 (из штрафной – 4:7, в створ – 3:3) и потерпели второе домашнее поражение подряд.