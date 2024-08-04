«Спартак» усилился, ЦСКА — ослаб. Трансферы недели в РПЛ

Трансферное окно закроется через месяц. Так что клубы РПЛ продолжают активную работу на рынке. На минувшей неделе состоялись значимые переходы как «на выход», так и внутри рынка.

Фёдор Чалов: ЦСКА → ПАОК (€ 3 млн)

Фёдор Чалов Фото: paokfc.gr

Нападающий наконец-то осуществил мечту и перебрался в европейский чемпионат. Да, некоторые рассчитывали, что он окажется в топ-лиге, но предложений, вероятно, не было. Поэтому и был заключён трёхлетний контракт с греческим ПАОКом, а шанс дебютировать Чалову представится сразу в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Мальмё». ЦСКА тоже не остался без компенсации, российский клуб получит за переход € 3 млн.

Зелимхан Бакаев: «Зенит» → «Химки» (аренда)

Зелимхан Бакаев Фото: fckhimki.com

Бывшему полузащитнику «Спартака» так и не нашлось места в Петербурге. Почти год назад он уехал в аренду в ОАЭ, летом вернулся и с нулём официальных матчей в этом сезоне отправился в «Химки». В Подмосковье он точно получит куда больше игрового времени и, возможно, сможет вернуться на дозенитовский уровень. Интересно, что контракт футболиста с действующими чемпионами истекает в следующем году. Так что у него хорошая возможность либо доказать свою нужность «Зениту», либо пойти в более солидный клуб уже свободным агентом.

Даниил Лесовой: «Динамо» → АЕЛ (аренда)

Даниил Лесовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Некогда большой талант РПЛ продолжает путешествие по арендам. Первую часть года он провёл в Израиле, а теперь отправляется на Кипр. По словам агента, такое решение принято в том числе потому, что Даниил хочет быть рядом с семьёй. Но ещё и поиграть в футбол, конечно. Хотя с этим в последние годы всё хуже. Контракт Лесового с «Динамо» действует до лета 2026-го, аренда же не подразумевает опцию выкупа. Так что следующим летом клубу, вероятно, придётся принимать более радикальное решение о будущем игрока.

Томас Гальдамес: «Годой Крус» → «Крылья Советов» (€ 650 тыс.)

Томас Гальдамес Фото: pfcks.ru

В Самаре после провального старта наконец-то поняли: без вложений всё будет совсем грустно. Поэтому первым новичком, за которого заплатили деньги, стал чилийский защитник Гальдамес. По функционалу он дублирует позицию Горшкова, который переехал в Петербург, так что команде точно поможет. Плюс он может сыграть в центре обороны, что тоже немаловажно в нынешней ситуации. Игорь Осинькин наконец-то может чувствовать себя чуть спокойнее. И всё-таки закончить с серией поражений.

Джемал Табидзе: «Панетоликос» → «Динамо» (Махачкала) (свободный агент)

Джемал Табидзе Фото: «Чемпионат»/dinamo-mx.ru

Грузинский защитник возвращается в РПЛ. Впервые он оказался здесь ещё в 2017-м, когда перешёл из «Гента» в «Урал» на правах аренды. Потом были пять сезонов в «Уфе» и вновь отъезд в Европу. Там сложилось не так удачно. И вот после небольшого периода в Греции Табидзе переходит в махачкалинское «Динамо». С его опытом он точно поможет дебютанту лиги играть в обороне ещё круче.

Эдгардо Фаринья: «Индепендьенте Ла-Чоррера» → «Химки» (свободный агент)

Эдгардо Фаринья Фото: fckhimki.com

Подмосковный клуб очень активен на рынке и подтверждает амбиции не вылететь. Новый трансфер – подписание основного защитника сборной Панамы, который прибудет в расположение клуба, по сути, с Кубка Америки, где отыграл по 90 минут во всех матчах. Фаринье всего 22 года, а в 2024-м он стал чемпионом Гватемалы. Не самый плохой послужной список для того, чтобы ворваться в РПЛ. С «Рубином» он отыграл второй тайм и даже забил второй гол команды в Казани.

Маркиньос: «Ференцварош» → «Спартак» (€ 5 млн)

Очередной трансфер для Деяна Станковича – «Спартак» всё-таки перехватил Маркиньоса у «Локомотива». Причём именно новый тренер красно-белых убедил его сделать такой выбор. Бразилец несколько раз менял своё решение, но всё-таки едет к тренеру, с которым отлично знаком по карьере в Венгрии. А ещё он работал со Станиславом Черчесовым.

В прошлом чемпионате Венгрии Маркиньос стал третьим в клубе по результативности, забив семь мячей и сделав семь голевых передач в 27 матчах. И вот ещё немного статистики: бразилец стал с отрывом лучшим по точным передачам на чужой трети поля (408) и заработанным на себе фолам (61), вторым по передачам под удар (73), созданным голевым моментам (12), обводкам (52) и выигранным единоборствам (158), вошёл в топ-3 по ударам в створ (26).

Другие трансферы:

испанский защитник Дани Фернандес (между прочим, воспитанник «Реала») перешёл в «Химки» из «Расинга» (Сантандер). И уже успел обыграть «Рубин»;

уругвайский защитник Кристиан Тассано перешёл из «Химок» в португальский «Фейренсе»;

защитник Ярослав Крашевский покинул «Спартак» и подписался с «Химиком»;

полузащитник Артём Соколов перебрался из «Крыльев» в «Торпедо» по арендному соглашению;

Даниил Карпов ближайший сезон проведёт в «Тюмени», но права на него остаются у ЦСКА;

Исмаэл Силва вернулся в «Ахмат», за который выступал с 2017 по 2021 год.