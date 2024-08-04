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ЦСКА — Оренбург, прямая онлайн-трансляция матчей 3-го тура РПЛ, где смотреть онлайн, видео, 4 августа 2024 года

ЦСКА, «Локо» и «Краснодар» бьются за место в тройке! Кто из топов РПЛ потеряет очки? LIVE
Кирилл Закатченко Максим Пахомов
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Онлайн 3-го тура РПЛ
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А ещё нас ждёт битва претендентов на вылет.

Привет, друзья! Сегодня, 4 августа, четырьмя матчами продолжится 3-й тур Российской Премьер-Лиги.

Первая игра дня состоится в столице, куда приехали футболисты «Оренбурга». Обе команды ещё не пропускали в РПЛ, но потерпели поражение в кубковых матчах. Кто реабилитируется быстрее?

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом футболисты «Краснодара» постараются добиться успеха на новом стадионе «Факела». Кстати, «быки» никогда не побеждали в Воронеже. Может, получится на этот раз? Ведь «Факел» тяжело вошёл в сезон — три поражения во всех турнирах.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С одной стороны, «Локомотив» в последнее время здорово играет против «Ахмата» в Грозном. С другой — команда Магомеда Адиева не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне. Получится ли продлить серию?

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед стартом сезона и махачкалинскому «Динамо», и «Пари НН» отводили роль претендентов на вылет. Дагестанский клуб дважды сыграл вничью в РПЛ и победил в Кубке России. А вот нижегородская команда потерпела три поражения, пропустив суммарно 11 мячей.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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