ЦСКА, «Локо» и «Краснодар» бьются за место в тройке! Кто из топов РПЛ потеряет очки? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 4 августа, четырьмя матчами продолжится 3-й тур Российской Премьер-Лиги.
Первая игра дня состоится в столице, куда приехали футболисты «Оренбурга». Обе команды ещё не пропускали в РПЛ, но потерпели поражение в кубковых матчах. Кто реабилитируется быстрее?
Следом футболисты «Краснодара» постараются добиться успеха на новом стадионе «Факела». Кстати, «быки» никогда не побеждали в Воронеже. Может, получится на этот раз? Ведь «Факел» тяжело вошёл в сезон — три поражения во всех турнирах.
С одной стороны, «Локомотив» в последнее время здорово играет против «Ахмата» в Грозном. С другой — команда Магомеда Адиева не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне. Получится ли продлить серию?
Перед стартом сезона и махачкалинскому «Динамо», и «Пари НН» отводили роль претендентов на вылет. Дагестанский клуб дважды сыграл вничью в РПЛ и победил в Кубке России. А вот нижегородская команда потерпела три поражения, пропустив суммарно 11 мячей.
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