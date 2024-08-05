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Спартак — Крылья Советов, прямая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ, где смотреть, 5 августа 2024

«Спартак» и «Крылья Советов» закрывают 3-й тур РПЛ! Самарцы возьмут первые очки? LIVE
«Чемпионат»
«Спартак» и «Крылья Советов» закрывают 3-й тур РПЛ
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В последней встрече между этими командами было забито семь голов.

Сегодня, 5 августа, состоится заключительный матч 3-го тура РПЛ – «Спартак» в Москве примет «Крылья Советов». «Чемпионат» проведёт онлайн данной встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самарцев немножечко жаль: команда Игоря Осинькина не первый год живёт за счёт внутренних резервов, новичков практически нет. Возможно, потому пока и нет очков в сезоне-2023/2024.

Про спартаковцев так сказать нельзя: они вновь ищут себя, опять с новым тренером. Деян Станкович начал в команде с поражения от «Оренбурга» (0:2), но затем были победы над «Химками» (3:1) в предыдущем туре и над «Динамо» (3:0) в Кубке России.

Одна из главных интриг – забьёт ли оживший Манфред Угальде и чего ждать от отличившегося в дебютной встрече Эсекьеля Барко. Ну и как там Бенхамин Гарре: готов ли аргентинец вновь зажигать в чемпионате России.

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