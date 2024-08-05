«В «Спартаке» за месяц на квартиру зарабатывали». Отец новичка клуба играл при Романцеве

Одним из последних новичков «Спартака» стал вингер «Урала» и молодёжной сборной России Игорь Дмитриев. 20-летний игрок подписал с московским клубом контракт на четыре года. Возможно, уроженец Санкт-Петербурга сможет продержаться в «Спартаке» дольше, чем его отец – экс-нападающий сборной СССР и серебряный призёр Евро-1988. История появления Сергея Дмитриева в «золотой» команде Олега Романцева на закате карьеры по-настоящему удивительная. Вспоминаем, как это было.

Дмитриев-старший ассоциируется прежде всего с «Зенитом». В составе родной команды он уже в 20 лет (то есть в том возрасте, в котором находится сейчас его сын) стал чемпионом СССР сезона-1984. Причём в статусе основного игрока. Кроме того, нападающего должны хорошо помнить болельщики ЦСКА. Будучи армейцем, Сергей выиграл чемпионат и Кубок СССР в 1991 году.

В начале 1990-х, когда разваливался Союз, Дмитриев уехал на заработки за границу. Поиграл в Испании, Австрии, Швейцарии, Израиле и Германии. Но в 1995 году вернулся в Санкт-Петербург, чтобы помочь «Зениту» вернуться из первого дивизиона в элиту. Действительно помог. Однако после того, как по окончании сезона-1996 из петербургского клуба убрали главного тренера Павла Садырина и назначили Анатолия Бышовца, Сергей оказался на распутье. Фактически в 33 года было трудно надеяться на хорошее предложение из высшей лиги.

Дмитриев перенёс по ходу карьеры множество травм, поэтому, конечно, был уже не тот, что на пике. Он отправился в «Тюмень» – команду, которая боролась за выживание в элите. Там провёл первую половину сезона-1997 и не забил ни одного мяча в девяти матчах. Дело шло к уходу из большого футбола, тихому финалу и переходу на тренерскую работу. И тут – внезапное предложение из «Спартака»! От самого Олега Романцева! Красно-белые, забиравшие чемпионские титулы один за другим, готовились к очередному старту в Лиге чемпионов (точнее, к отборочному раунду). Но потеряли из-за травм сразу двух нападающих – Валерия Кечинова и Максима Бузникина. Видимо, Романцев посчитал, что лучшим из доступных в тот момент вариантов для «Спартака» был именно Дмитриев, понадеялся на опыт и мастерство высококлассного когда-то нападающего.

«Оставшись без клуба, я отыграл первый круг в Тюмени и неожиданно оказался в «Спартаке». Сами понимаете, в 33 года от таких предложений не отказываются», – вспоминал Сергей.

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ (В ЦЕНТРЕ) Фото: Науменков Николай/Фотохроника ТАCC

Сейчас переход в «Спартак» экс-игрока «Зенита» и ЦСКА стал бы настоящей бомбой, его восприняли бы остро. В 1990-е отношение болельщиков к подобным трансферам было иным. Сам Дмитриев получал последнюю возможность сыграть на топ-уровне и подзаработать в роли футболиста.

«В «Спартаке» платили хорошие деньги, когда там был Олег Иванович Романцев. Можно было за месяц купить квартиру», – рассказывал Сергей.

Дмитриев дебютировал в «Спартаке» в конце июля 1997-го в матче 19-го тура чемпионата с «Шинником». Красно-белые шли на первом месте, но на колесе у них висели «Динамо» и «Ротор». В своей первой игре новый центрфорвард провёл на поле полтора тайма и не совершил результативных действий. «Спартак» в Ярославле потерял важные очки – сыграл вничью (1:1). Журналисты оценили премьеру Сергея двумя предложениями: «Был малозаметен. Пока ему не хватает физических кондиций».

Затем Дмитриев сыграл 90 минут в матче Кубка России с «Металлургом» из Красного Сулина и помог красно-белым победить (2:0). А в третьей игре за «Спартак» нападающий забил первый мяч, причём в ворота своей бывшей команды «Тюмени». Сергей открыл счёт ударом на исполнение в дальний угол. Затем ещё заработал пенальти, реализованный Андреем Тихоновым. «Спартак» выиграл – 2:0.

«Как оцениваю перспективы Дмитриева? Как хорошие. «Спартаку» нужен высокорослый форвард таранного типа. Сейчас Дмитриев ещё не готов физически, тем не менее я предоставил ему возможность отыграть все 90 минут», – объяснял Романцев.

В следующем туре «Спартак» с Дмитриевым проиграл в дерби «Торпедо» (0:1). Вероятно, мыслями команда находилась уже в Лиге чемпионов. Впереди у команды Романцева был «Кошице». Красно-белые считались безусловными фаворитами противостояния со словаками. Тогда никто и подумать не мог, что встречи «Спартака» с «Кошице» станут по-своему легендарным.

Первый матч в Словакии команда Романцева неожиданно проиграла – 1:2. Но Дмитриев забил свой второй и, как оказалось, последний гол за «Спартак». На 37-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Кошице» нападающий поразил пустые ворота с передачи Дмитрия Аленичева.

Затем в двух матчах чемпионата подряд — с «КАМАЗом» (6:2) и ЦСКА (0:0) — Романцев менял Дмитриева в перерыве на Робсона. Нападающий выглядел нездóрово, тем не менее тренер продолжал доверять ему. В конце августа в ответной встрече с «Кошице» в Москве Сергей опять вышел в основе, но уже на 32-й минуте тренер отправил его на скамейку. Впрочем, красно-белые не сумели забить ни с Дмитриевым, ни без него. Нулевая ничья отправила «Спартак» в Кубок УЕФА.

Дмитриев же перестал появляться на поле. Уже и в заявку на матчи попадал редко. Последней для Сергея игрой за «Спартак» стало дерби с «Динамо» в октябре, когда он вышел на замену на полтайма. Не забил. На финише чемпионата красно-белые совершили рывок и взяли золото уже без участия возрастного нападающего.

«Взяли меня, чтобы засветить в Лиге чемпионов да продать, – утверждал спустя годы Дмитриев. – Но вместо Лиги случился «Кошице». И Романцев начал строить новую команду. Ни [нападающий] Лутовинов, ни я больше не играли. Как-то просыпаюсь в восемь утра в Тарасовке, на базе никого. Команда улетела в Швейцарию, меня даже не разбудили… Когда «Спартак» вернулся из Швейцарии, подошёл к Романцеву. Он пожал плечами: «Хочешь, уезжай домой. Хочешь, оставайся до конца сезона». Я решил с Горлуковичем посоветоваться. Тот усмехнулся: «Деньги платят?» — «Да». — «Где ещё такие заработаешь? Нигде. Ну и сиди».

За исключением одного выхода на замену с «Динамо» Дмитриев доигрывал сезон-1997 во второй команде «Спартаке». Не ушёл из команды, послушав совет опытнейшего Сергея Горлуковича. Расставание случилось только по окончании чемпионата.

Потом Дмитриев ещё «попылил» в низших дивизионах за петербургское «Динамо», «Кристалл» и «Светогорец». А несколько месяцев, девять матчей и два гола за «Спартак» мог забыть как потерянное время. Но Сергей всё же сожалел, что не потянул в 33 года в команде Романцева:

«Жаль, что не получилось у меня в «народной команде». Не забил в пустые ворота в матче с ЦСКА, неудачно сыграл в ответном поединке предварительного раунда Лиги чемпионов с «Кошице». После чего Олег Романцев откровенно признался, что уже не видит меня в составе».

В материале использованы цитаты из интервью для изданий «Невское время», «Спорт День за Днём», «Спорт-экспресс».