У «Зенита» лучший старт в истории РПЛ
«Зенит» выдал лучший старт в истории российского футбола! Петербуржцы после 3-го тура идут лидерами с разницей мячей 13:0.
Разгром
Ещё ни один клуб в чемпионате России не побеждал в трёх стартовых матчах с разницей мячей 4+ в каждом. До этого рекорд принадлежал «Зениту», который в 2005 году обыграл «Динамо» (4:1), «Аланию» (3:0), «Терек» (5:1).
Бомбардиры
Лишь одна команда в истории забивала больше 13 голов в стартовых турах. Это был «Зенит» в сезоне-2014/2015, записавший на свой счёт 14 голов.
Стена
Петербуржцы лишь второй раз в истории начали сезон с трёх сухих побед. В прошлый раз такое было в сезоне-2018/2019. Тогда после трёх матчей разница мячей была 4:0.
«Зенит» выдал лучший старт в истории российского футбола
Читайте также
Топ-5 самых дорогих футболистов в новом сезоне
Роналдиньо сделал волшебный финт. Видео
Рианна попала в неловкую ситуацию на матче «Сити»
Педри побрился после победы на Евро-2024. Видео
Миранчук — в топ-5 самых дорогих трансферов МЛС
Пеп расписался на ноге фаната для тату. Видео
Гризманн показал, как следит за ОИ-2024. Видео
5 самых дорогих футболистов в истории ОИ
Ямаль показал подготовку к новому сезону. Видео
8 футболистов с самыми длинными карьерами
5 самых дорогих футболистов на Олимпиаде-2024
Топ-7 самых высокооплачиваемых футболистов
Сын Руни кладёт красивые голы на тренировке. Видео
Роналду поиграл с младшим сыном в футбол. Видео
Лучшие бомбардиры в футболе на ОИ с 2000 года
Перуанский клуб представил форму для собак