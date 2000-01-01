«Зенит» выдал лучший старт в истории российского футбола

Разгром

Ещё ни один клуб в чемпионате России не побеждал в трёх стартовых матчах с разницей мячей 4+ в каждом. До этого рекорд принадлежал «Зениту», который в 2005 году обыграл «Динамо» (4:1), «Аланию» (3:0), «Терек» (5:1).