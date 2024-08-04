Что с «Краснодаром»?! Клуб Галицкого опять не забил и мог проиграть в Воронеже

«Факел» очень плохо начал сезон. 0 набранных очков в РПЛ и поражение в Кубке России. Даже новый домашний стадион команда открыла, уступив «Акрону». Да и восемь пропущенных мячей за три встречи – совсем не типичная история. Игорь Черевченко по прошлому сезону приучил, что в первую очередь акцентирует внимание на обороне. А тут такое количество неудач на старте. Не просто так главный тренер каждый матч устраивает большую ротацию. Это мы увидели и в матче с «Краснодаром».

Впрочем, у Мурада Мусаева ситуация не лучше. Две ничьих на старте сезона с очень невыразительной атакой. Потом матч с ЦСКА в Кубке, который подарил надежду на возвращение того самого стиля. Ведь вернулся Джон Кордоба, и быстро стало понятно, как же команда зависит от своего лидера. Но сразу после Кубка пришлось ехать в Воронеж, где искусственный газон и очень тяжёлый соперник.

Собственно, с первых минут хозяева показали – никакого хаотичного футбола в этот раз не будет. Пора добиваться результата. И дважды подряд проигрывать на своём стадионе они не хотят. Собрали плотную оборону с Сергеем Божиным, Райаном Сенхаджи и Максом Дзиовым в центре, которые должны были сдерживать одинокого Кордобу. Забегая вперёд, скажем, что у них всё получилось. Джон пытался действовать в своём стиле, цепляться за мячи, обыгрываться с партнёрами и ускоряться. Но у него вообще ничего не получалось.

Об атаке в первом тайме воронежцы практически не думали. Они полностью отдали мяч сопернику, который владел им около 70% времени. Но краснодарцам никак не удавалось наладить какую-то систему в атакующей игре. Мяч очень редко продвигался вперёд, большинство передач шло либо поперёк, либо назад. Да, можно списать это на плотность в обороне. С другой стороны, по прошлому сезону некоторые показывали, что даже в такой ситуации можно играть и побеждать. Но «Краснодар» словно не знал как.

Полумоменты, конечно, возникали. На 11-й минуте Эдуард Сперцян неплохо навесил со штрафного, и выше всех выпрыгнул Диего Коста. Но бразилец не попал в створ. Плотность с каждой минутой увеличивалась, фолов становилось всё больше, три жёлтые карточки судья раздал только в промежутке с 24-й по 27-ю минуту. На поле часто выбегали медики. В общем, в Воронеже было всё, кроме самого футбола. А ещё пошёл дождь. Казалось, это должно было увеличить темп матча и спровоцировать на создание моментов. Нет, «Краснодар» просто не мог ничего придумать. А воронежцев всё устраивало.

«Факел» — «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Интересно, что после перерыва Мусаев ничего не поменял. Хотя изменения напрашивались и в атаке, и в середине поля. Может, тренер ожидал, что всё изменится само собой? Не дождался. А примерно на 60-й минуте Мурад Олегович начал заметно нервничать. Он сначала убрал с поля Данилу Козлова и Александра Черникова. А потом – Кордобу и Кевина Кастаньо. Но сценарий не менялся, несмотря на все попытки оживить матч.

На 75-й минуте всё-таки наступило что-то интересное: ведь забил Сперцян. До этого он не успел к скидке от Мозеса Кобнана, но в следующей атаке всё-таки пропихнул мяч в сетку. Правда, судья тут же поднял флаг. Видеоассистенты подтвердили его решение: Эдуард забрался в офсайд.

А совсем скоро забил уже «Факел»! Под конец встречи игра действительно чуть раскрылась. Хызыр Аппаев подхватил мяч у лицевой, прострелил на линию штрафной, и оттуда Дилан Мертенс мощно пробил в угол. Воронежцы уже даже отпраздновали. Но потом видеоассистенты углядели, что перед передачей Аппаева мяч ушёл за пределы поля.

Эти несколько минут действительно вышли самыми яркими в матче. Потом снова идейный тупик – одни пытались, но не могли. А вторых всё устраивало. Итоговые 0:0 – закономерность. «Краснодар» во втором подряд матче РПЛ не может забить. А всего за три встречи в чемпионате России у команды один гол. Вряд ли это устраивает клуб и главного тренера.