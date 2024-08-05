13 голов «Зенита» на старте РПЛ – аномалия и оверперформанс. Это доказывает статистика

«Зенит» с отрывом самая яркая команда старта российского сезона. 20 голов за пять матчей. Только раз действующие чемпионы забили меньше четырёх – в Кубке России «Факелу». А вот «Краснодар», «Крылья», «Рубин» и «Ростов» получили больше. Команда Валерия Карпина и вовсе уехала с пятью пропущенными.

Многие закономерно отмечают Глушенкова, парень отличился восемь раз. Но тот же Валерий Карпин после очной встречи справедливо отметил: нет смысла выделять одного Максима, бороться и останавливать нужно весь «Зенит». А ещё тренер сказал, что не считает результат справедливым. И если углубиться в базовые цифры, то и правда — на пять пропущенных «Ростов» не наиграл.

Ниже главные факты о сверхрезультативности «Зенита».

Петербуржцы уступили по общему количеству ударов во всех трёх матчах РПЛ. «Крылья» пробили 13 раз против 10, «Рубин» – 9 против 8, а «Ростов» – 13 против 10. Понятно, что глобально это ни о чём не говорит. Но подтверждает предсказуемый факт: настолько подавляющего преимущества у петербуржцев в этих встречах не было. И просто залетало почти всё, что возможно.

В РПЛ у «Зенита» 13 голов после 28 ударов – то есть в 46% случаях петербуржцы забивают, если кто-то из игроков бьёт в сторону ворот. Для сравнения средний показатель по прошлому сезону – 13-15%. То есть каждый восьмой-девятый удар заканчивался голом. Пока и правда аномалия. Интересно и по голевым моментам: из 15 созданных реализовали 13 – то есть 87%. Это в два раза выше, чем в прошлом сезоне. И выше, чем было в сезон с Малкомом, когда тоже была высокая результативность.

Согласно рейтингу Understat, за весь прошлый сезон «Зенит» забил на 5,43 гола выше ожидаемого. Сейчас за три тура – уже +6,31. А, например, Вендел первый игрок за последние 15 лет, который отдал 2+ голевые передачи в трёх матчах подряд. Глушенков – первый футболист, сделавший хет-трик за сине-бело-голубых с 2021 года.

Конечно, всё это можно объяснить суперформой новичка «Зенита», у которого в ворота летит чуть ли не каждый удар. Можно списать на какой-то возврат весеннего провала, когда петербужцы хоть и доминировали, но проводили крайне мрачный отрезок. Ведь вопрос с чемпионством решался в 30-м туре. Однако так или иначе стоит признать: такое количество голов – следствие не только системной игры, но и в том числе удачи. С этим согласен и Сергей Семак, который после «Ростова» отметил, что пока команда действительно идёт здорово. Однако рано или поздно это закончится.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Матчи по-разному складываются. Сейчас хорошо ребята играют, игры складываются удачно. Но понятно, что не всегда так будет. Будут и поражения. Хотелось бы, чтобы их не было или было как можно меньше. Нужно работать. У нас фокус – это то, что мы делаем на тренировках, как мы играем в официальных матчах. А сколько будем забивать, когда будем забивать – уже второй вопрос. Хочется, чтобы команда играла ярче, забивала больше. Но не всегда так получается. Сыграли два-три успешных матча, и все дифирамбы поют. Проиграли две игры – уже вектор в другую сторону»

Понятно, что, когда ситуация вернётся в норму, реализация моментов снизится как минимум в два раза. И не такое количество ударов будет конвертировано в голы. Плюс не забываем, что любая команда рано или поздно переживает кризис. В прошлом сезоне у «Зенита» их было два: короткий перед зимней паузой и долгий – весной. Тренерскому штабу было очень тяжело с ними справляться.

Конечно, сейчас у петербуржцев куда более мощная скамейка и богатый выбор игроков. Но трансферное окно всё ещё не закрыто. Кто-то может уйти – и неизвестно, удастся ли найти равноценную замену. Вешать золотые медали на шеи действующим чемпионам пока рано. Интересно, что они покажут в матче с другим лидером РПЛ нынешнего сезона московским «Динамо» в ближайшую субботу.