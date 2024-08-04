В РПЛ уничтожили третий клуб за тур! «Локо» зажёг новую звезду после Глушенкова

«Локомотив» стартовал в РПЛ лучше, чем ждали, исходя из потерь команды в межсезонье. Железнодорожники одержали вторую победу в трёх турах. В Грозном сверкнула новая восходящая звезда красно-зелёных.

Начало осталось за «Локомотивом». Команда Михаила Галактионова едва не забила в первой же опасной атаке после стенки на третьего с участием Пиняева. А на 5-й минуте заработала пенальти. Самошников влетел в штрафную «Ахмата» и упал после подката Богосавца. Голкипер Шелия подошёл к игроку железнодорожников и сказал что-то вроде «хватит симулировать, вставай». Но судьи на VAR не посчитали падение защитника «Локо» дайвингом. Позвали главного арбитра Чистякова посмотреть повтор. Рефери увидел контакт в ногах – назначил пенальти. Воробьёв с «точки» переиграл Шелию, забив свой третий гол в третьем матче за москвичей в РПЛ.

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Тренер «Ахмата» Магомед Адиев, готовясь к игре с «Локомотивом», видимо, решил действовать по принципу «клин клином вышибают». Скорости соперника хотел противопоставить скорость и дриблинг своих форвардов – Бериши и Садулаева. Поэтому хозяева сыграли без настоящего центрфорварда. Садулаев при счёте 0:1 совершил пару впечатляющих проходов, тем не менее в целом «Ахмат» уступал железнодорожникам в переходных фазах. Но что ещё страшнее в этом матче – на стандартах.

На исходе трети первого тайма команда Галактионова забила второй гол после штрафного. Молодой Батраков прекрасно исполнил подачу, и мяч прилетел прямо на голову Ньямси. Когда такой гигант встречается с мячом в убойной позиции, гола можно избежать только благодаря везению. Но фортуна не улыбнулась Шелии. Эпизод, вероятно, проверяли на офсайд, однако если кто и попал в положение вне игры, то партнёр Ньямси, не повлиявший на ситуацию.

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К перерыву преимущество «Локомотива» по ударам в створ было просто неприличным – 6:0! Неудивительно, что и счёт оказался крупным в пользу железнодорожников. Тот же Бартаков мог забить сам, когда его лишил гола классным сейвом Шелия (вратарь «Ахмата», наверное, единственный, кто не заслужил критики у хозяев за эти 45 минут), а затем сделал ещё одну чудесную подачу со стандарта. Алексей снова нашёл голову Ньямси в нужной точке, только теперь с углового. Жерзино продавил сразу двоих – Камилова и Гандри, после чего пошёл обниматься со счастливыми товарищами.

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На скамейке «Ахмата» сидели нападающие Агаларов и Кардосо – бразильский новичок, забивший за полтора сезона в чемпионате Португалии 10 голов за 40 матчей. Тем не менее Адиев не спешил бросать их в бой. А с теми игроками, что оставались на поле, у хозяев не получалось атаковать. В первую четверть часа после перерыва запомнилось разве что соло Садулаева. Лечи нанёс первый удар хозяев в створ, но прямо во вратаря. Ещё обратил на себя внимание конфликт Гандри с Воробьёвым. По ходу Олимпиады эти двое решили изобрести новый вид двоеборья, смешав футбол с борьбой. Впрочем, огонь быстро погас: оппоненты сказали друг другу пару ласковых, получили по жёлтой, и игра вернулась в спокойное русло.

Вообще в разрешённой борьбе, в единоборствах «Локомотив» был лучше «Ахмата». Вот и во втором тайме железнодорожники контролировали игру. Команде Адиева не хватало также скорости движения мяча. В последние полчаса у грозненцев стали появляться новички – в РПЛ дебютировал аргентинский атакующий хавбек Луна Диале, затем и Кардосо. Что-то стало клеиться впереди, но «Локо» тут же организовал контрвыпад и довёл дело до разгрома. Баринов перехватил мяч, Батраков сделал пас Ракову (третий голевой!), а тот в штрафной ловко разобрался один в один с Шатарой. Яркая неделя для 19-летнего нападающего: несколькими днями ранее он забил победный гол в кубковом матче с «Ростовом».

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В концовке нашлась работа и для голкипера «Локомотива» Лантратова. Новичок Кардосо показал себя, выиграв воздух после кросса у самого Ньямси. Бил головой, казалось, наверняка, тем не менее вратарь потащил. Красивый сейв. Особенно подходит к продлению контракта. А вот закончилось всё для хозяев пятым пропущенным мячом. И кто его забил – Батраков!

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У Батракова 1+3 в Грозном – выдающийся перформанс для 19-летнего футболиста РПЛ.