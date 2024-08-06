У Глушенкова ошеломляющий старт сезона. Только однажды игрок выдавал нечто подобное

Максим Глушенков вписался в «Зенит», словно он всю жизнь играл в этой команде. Описывать важность этого универсального атакующего футболиста бессмысленно. Просто факты через хронологию пяти стартовых матчей:

Суперкубок России с «Краснодаром» – дубль;

1-й тур РПЛ с «Крыльями Советов» – дубль;

2-й тур РПЛ с «Рубином» – гол;

1-й тур Кубка России с «Факелом» – без результативных действий;

3-й тур РПЛ с «Ростовом» – хет-трик и ассист.

Итог – восемь забитых мячей и одна голевая передача в пяти играх. И то встречу с «Факелом» засчитывать полноценно не стоит – Глушенков вышел лишь на последние 25 минут матча просто для поддержания формы. Максим пока главный претендент на звание лучшего игрока российского сезона-2024/2025.

А как проводили первые пять матчей сезона самые результативные футболисты чемпионата России прежних сезонов?

Для честной оценки считаем с сезона-2012/2013, когда российский футбол перешёл на систему «осень-весна». Это правильнее с точки зрения предсезонной и зимней подготовок, а также распределения сил по сезону.

Сезон-2012/2013 – Жоаозиньо, «Краснодар» (4+14 в 30 матчах)

ЖОАОЗИНЬО Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В первом после переходного сезона чемпионате России лучшим по «гол+пас» стал краснодарский бразилец, который впоследствии получит российский паспорт. В дебютных пяти матчах сезона – а это было исключительно в РПЛ – вингер сделал только один ассист (в игре «Локомотивом» – 3:1). Главные результативные подвиги Жоаозиньо случились с 16 сентября по 7 декабря, когда футболист оформил 13 ассистов.

Сезон-2013/2014 – Сейду Думбия, ЦСКА (20+9 в 27 матчах)

Сейду Думбия Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Это был праймовый отрезок в карьере ивуарийца. Сейду заваливал «двушку» в ворота «Манчестер Сити» в ЛЧ, крошил практически любого в РПЛ. Первые пять матчей сезона Думбия провёл впечатляюще, но всё-таки не так, как Глушенков: дубль с «Крыльями Советов», ассист с «Локомотивом», без результативных действий с «Рубином» и «Кубанью», а также гол «Томи».

Сезон-2014/2015 – Халк, «Зенит» (21+15 в 45 матчах)

Халк Фото: Елена Разина

Легенда делал красиво в каждом сезоне за «Зенит». Что удалось Халку на старте чемпионского сезона? 3+3 в трёх первых турах РПЛ и ни одного результативного действия в двух встречах квалификации ЛЧ с АЕЛом. По внутренним меркам – вау, но до Глушенкова не дотягивает. Но что можно сказать точно: Халк давал качество на протяжении всего российского сезона, чего не скажешь о групповом этапе Лиги чемпионов (1+1 в шести турах).

Сезон-2015/2016 – Халк, «Зенит» (27+26 в 27 матчах)

Халк Фото: Максим Туманов

Второй сезон подряд Халк оказался самым результативным игроком российского футбола. И начал, по сути, так же, как и год назад: 2+4 в пяти первых матчах (все – в РПЛ). Правда, стоит отметить, что в данном сезоне бразилец гораздо ярче выступил в Лиге чемпионов (4+4 в 7 матчах), а также искромсал ЦСКА в финале Кубка России (2+1).

Сезон-2016/2017 – Фёдор Смолов, «Краснодар» (25 в 31 матче)

Фёдор Смолов Фото: Сергей Апенькин

После реинкарнации в «Урале» Смолов выдал оверперфоманс в «Краснодаре» – стал лучшим бомбардиром РПЛ, шесть раз отличился в еврокубках, стал лучшим футболистом сезона. Начал Фёдор впечатляюще: гол «Биркиркаре» в квалификации ЛЕ, пять забитых мячей в трёх стартовых турах (дубли «Томи» и «Тереку», гол «Крыльям Советов»), а затем гол «Партизани» всё в том же еврокубковом отборе. Итого – семь результативных действий. Мощь! Практически приблизился к показателям Глушенкова.

Сезон-2017/2018 – Квинси Промес, «Спартак» (21+10 в 38 матчах)

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На третий год голландец сделал «Спартак» чемпионом. Но в той команде зажигали многие. А вот в четвёртый сезон Промеса по-настоящему прорвало: как минимум по части голов, которых он забил практически вдвое больше по сравнению с «золотым» сезоном. В первых пяти матчах Квинси устроил вот что: гол «Локомотиву» в Суперкубке, 1+1 в дерби с «Динамо», без результативных действий с «Уфой» и затем забитые мячи в ворота «Краснодара» и «Зенита». Всего пять результативных действий.

Сезон-2018/2019 – Артём Дзюба, «Зенит» (13+17 в 37 матчах)

Артём Дзюба Фото: Елена Разина

Несмотря на то что Фёдор Чалов и Сердар Азмун забили больше, Дзюба показал отличные цифры не только как завершитель атак, но и в качестве распасовщика был прекрасен. Наверное, это эффект домашнего ЧМ. Стартовые пять встреч для Артёма в том сезоне получились удачными, он оформил 4+3 с минским «Динамо» и «Мольде» в квалификации Лиги Европы, а также забил «Енисею» и сделал ассист в матче с «Рубином» в РПЛ. Игра с «Арсеналом» осталась без результативных действий. Суммарно 5+4 – это круто и по результативным действиям то же самое, что и у Глушенкова. А уж что круче – 8+1 или 5+4 – решать вам.

Сезон-2019/2020 – Артём Дзюба, «Зенит» (21+15 в 37 матчах)

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как и в предыдущем сезоне, на клубном уровне Дзюба провёл одинаковое количество матчей. А результативность подскочила. В Суперкубке с «Локомотивом» Артём никаким образом не отличился, зато потом в четырёх матчах РПЛ сделал 2+2. Кажется, это не так ярко, как годом ранее, но по итогу россиянин и зажёг в ЛЧ (2+1 на групповом этапе), и забил «Спартаку» в полуфинале Кубка России и «Химкам» – в финале.

Сезон-2020/2021 – Артём Дзюба, «Зенит» (22+9 в 34 матчах)

Артём Дзюба Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Артём снова забил больше, чем в предыдущем сезоне, но показатели по ассистам немного упали. Правда, не надо забывать, что его партнёр по атаке в «Зените» Сердар Азмун выбил почти такие же цифры (19+6 в 29 встречах). Вернёмся к россиянину, который в Суперкубке с «Локомотивом» опять не отличился. Зато сделал 4+1 в первых четырёх матчах РПЛ. Получается, что стартовал форвард даже лучше, чем год назад, хоть в итоге и показал чуть более скромные цифры.

Сезон-2021/2022 – Артём Дзюба, «Зенит» (13+10 в 39 матчах)

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Можно по-разному относиться к Дзюбе, но он четыре сезона подряд был самым результативным игроком на российском топ-уровне. Гамиду Агаларову не хватило одного очка по системе «гол+пас», чтобы сравняться с ветераном: ведь именно форвард «Уфы» стал в том сезоне лучшим бомбардиром РПЛ с 19 голами (а ещё было несколько действий в КР). Но Артём взял ещё и ассистами. Именно с голевой форвард стартовал в новом сезоне: в Суперкубке — снова с «Локо». А в следующих четырёх оцениваемых матчах – затишье.

Сезон-2022/2023 – Малком, «Зенит» (26+9 в 33 матчах)

Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Приносить пользу в ожидаемом размере бразилец стал только на второй сезон в Санкт-Петербурге. Малком логично стал лучшим футболистом сезона, да и начал он его заметно: гол «Спартаку» в Суперкубке России, ассист с «Крыльями» и две голевые с «Локомотивом». В матчах с «Химками» и «Ахматом» дорогостоящий легионер промолчал. А вот как раз потом началась феерия (11+4 до середины октября) – но её в этом материале мы не учитываем.

Сезон-2023/2024 – Матео Кассьерра, «Зенит» (24+8 в 38 матчах)

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Совсем немного результативных действий не хватило Глушенкову, чтобы обойти Матео Кассьерру. Колумбийский форвард выдал отличный прошлый сезон, особенно если сравнить уровень его партнёров в «Сочи» и «Зените». Стартовал Матео с тишины в Суперкубке России с ЦСКА, а в следующих четырёх встречах оформил 3+2: забил «Пари НН» и «Ростову», а также отдал ассисты во встречах с «Динамо» и «Факелом».