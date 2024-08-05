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Динамо Махачкала — Пари НН, судейский скандал с пенальти на Зе Турбо, слова Газизова, Биджиева, Гаджиева, подробности, видео

«Это беспредел, убийство команды». Главный судейский скандал сезона в РПЛ
Константин Кринский Мария Куцубеева
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«Динамо» Махачкала — «Пари НН»
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«Пари НН» взял первые очки в сезоне, обыграв «Динамо» из Махачкалы.

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Пари НН» в матче 3-го тура РПЛ. Хозяева уступили после того, как в их ворота на 80-й минуте после подсказки видеоарбитров поставили спорный пенальти. Интересно, что с 60-й минуты новичок чемпионата России играл в меньшинстве. Далеко не одно судейское решение Яна Бобровского и его коллег на VAR Рафаэля Шафеева и Алексея Амелина вызвало бурю эмоций.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60' / нет

Моменты, по которым у общественности есть вопросы:

  • 10-я минута – просмотр VAR после игры рукой Дмитрия Тихого в штрафной «Пари НН» и отсутствие пенальти;
  • 17-я минута – жёсткая игра Кирилла Гоцука в своей штрафной на Эгаше Касинтуре;
  • 60-я минута – вторая жёлтая карточка Муталипу Алибекову и удаление игрока;
  • 79-я минута – пенальти на Зе Турбо в ворота «Динамо» после вмешательства VAR.

Ниже – ключевой эпизод.

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»

Фото: Скрины из трансляции

Что говорили после матча тренер и руководители «Динамо»

По горячим следам в раздевалке перед командой выступил главный тренер махачкалинцев Хасанби Биджиев.

Следом высказалось руководство.

Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиев
президент «Динамо» Мх

«Есть люди, которые соответствуют требованиям РПЛ не только с точки зрения квалификации, но и с нравственной стороны. Ошибаются все. Отдельные ошибки простительны, однако, когда получаются серия ошибок и откровенно предвзятое судейство, это недопустимо».

На этом экс-тренер, а ныне функционер не остановился:

«Есть понимание, что случилось в матче — вредительство в российском футболе. Они будут мешать, пока будут судить. Есть понимание, почему так судят нас. Это родилось не сегодня. Это нескончаемый и непобедимый процесс. По этому поводу неплохо сказал Иванов, президент «Урала».

У нас футболисты пришли из Второй лиги. Они прошли через тяжёлые нагрузки. Игроки «Пари НН» бóльшую часть времени провели на траве и корчились. Ну вы мужчины, встаньте и играйте. Я запрещаю своим игрокам подолгу лежать на поле. Прежде это не приветствовалось, когда мы в Европе котировались. Если не тяжёлая травма, ты должен встать и играть», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

А Шамиль Газизов выступил гораздо жёстче:

Шамиль Газизов
Шамиль Газизов
гендиректор «Динамо» Мх

«Уверен, что случилось убийство команды. Неприятная история. Судья должен прекратить деятельность на поле. Пусть разбираются компетентные органы. Моё мнение, что это беспредел. Нет понимания по многим вопросам, которые связаны с судейством. Пусть выскажутся люди, которые курируют судейство у нас. Подадим мы в ЭСК, но что дальше? Какую это даст пользу команде? Никакую. Непрофессиональное судейство было. Судье надо менять профессию».

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