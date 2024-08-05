Стадионы ЧМ-2034 — это что-то из космоса. Фото

Пока формально неизвестно, где пройдёт футбольный чемпионат мира через 10 лет. Но всё идёт к тому, что примет его Саудовская Аравия. ЧМ-2030 организуют Испания, Португалия и Марокко, а первые матчи состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Поэтому следующий турнир недоступен для стран из Европы, Африки и Южной Америки — только тем, кто из Азии или Океании.

Едва ли кто-то помешает саудовцам провести чемпионат мира. Сейчас их заявка — единственная, а решение примут уже в декабре 2024 года. Организаторы показали проекты стадионов, на которых планируют проводить матчи ЧМ. Смотрятся они весьма футуристично. Всего их 15 — 11 новых и четыре реконструированных. Причём не построены пока не только некоторые арены, но и некоторые локации, где их расположат.

«Стадионы будут оснащены новейшими технологиями, которые обеспечат комфорт всем болельщикам», — поделился ожиданиями президент Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль-Мисхаль для Bloomberg.

Международный стадион имени короля Салмана

Город: Эр-Рияд

Вместимость: 92 000 зрителей

Международный стадион имени короля Салмана Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Расположенная рядом со столицей Саудовской Аравии арена откроется в 2029 году, станет крупнейшей в стране и примет как матч открытия, так и финал. Не зря она названа в честь одного из правителей. Архитектура будет адаптирована к местному рельефу и климату, а проектировка должна учесть нужное затемнение и естественную вентиляцию.

Стадион «Спорт Сити» имени короля Фахда

Город: Эр-Рияд

Вместимость: 70 200 зрителей

Стадион «Спорт Сити» имени короля Фахда Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Эта арена уже существует и вмещает 58 000 зрителей, но находится на масштабной реконструкции — её должны завершить в 2026 году со значительной модернизацией и увеличением вместительности. Построили стадион, кстати, в далёком 1987 году, а играли там, помимо сборной, одни из ведущих саудовских клубов — «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб».

Стадион имени принца Мохаммеда бин Салмана

Город: Киддия

Вместимость: 46 979 зрителей

Стадион имени принца Мохаммеда бин Салмана Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Ещё один стадион, который откроют в 2029-м — с опережением графика под ЧМ-2034. Радужные светодиодные стеклянные экраны добавляют ему уникальности. Расположен он будет в Киддии — городе развлечений, который строится в 45 км от Эр-Рияда и после чемпионата мира станет пристанищем для занятий спортом, проведения концертов и киберспортивных турниров.

Стадион «Нью Мурабба»

Город: Эр-Рияд

Вместимость: 46 000 зрителей

Стадион «Нью Мурабба» Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Стадион будет расположен на северо-западе Эр-Рияда и станет частью застройки центра города Мурабба. В комплекс также войдёт 400-метровый небоскрёб кубической формы под названием «Мукааб». Арену планируют открыть в 2032 году. Как отмечают создатели стадиона, его дизайн вдохновлён корой местных акаций. После чемпионата мира арена будет адаптирована под концерты, различные игры и прочие мероприятия на открытом воздухе.

Стадион «Южный Эр-Рияд»

Город: Эр-Рияд

Вместимость: 47 000 зрителей

Стадион «Южный Эр-Рияд» Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Стадион «Южный Эр-Рияд», как понятно из самого его названия, будет расположен на юге столицы. Строительство площадки собираются начать в 2029 году, а завершить – в 2032-м. Отмечается, что арена спроектирована с учётом различных стратегий, позволяющих адаптировать её к местной среде и климату. После ЧМ-2034 стадион с прозрачной крышей станет основным местом проведения спортивных и общественных мероприятий.

Стадион «Киддия Коуст»

Город: Джидда

Вместимость: 46 000 зрителей

Стадион «Киддия Коуст» Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Стадион будет расположен на берегу Красного моря в 45 км к северу от Джидды. Строительство площадки займёт три года – с 2029-го по 2032-й. Планируется, что это будет одна из самых красивых арен. «Стадион задуман как физическое представление ярких взаимоотношений между людьми и водой, энергией и материей, а его дизайн также напоминает эффект мексиканской волны», – утверждают создатели проекта. По окончании ЧМ-2034 площадка будет адаптирована для занятий спортом, соревнований по киберспорту, проведения концертов и конференций.

Центральный стадион Джидды

Город: Джидда

Вместимость: 45 000 зрителей

Центральный стадион Джидды Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Стадион уже строится, а работы должны быть завершены к 2027 году. Арена будет сочетать в себе традиционные архитектурные элементы с современными технологиями. Она имеет три яруса, полупрозрачную и раздвижную крышу, светодиодный экран на 360°. Стадион окружат специально спроектированными зданиями, благодаря которым всё будет выглядеть как множество исторических построек. После ЧМ-2034 на площадке в Джидде собираются проводить футбольные матчи и различные мероприятия, например, конференции и концерты. Там же появится комплекс с центром искусств, оперным театром и океанариумом.

Университетский стадион имени короля Халида

Город: Абха

Вместимость: 45 000 зрителей

Университетский стадион имени короля Халида Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Стадион, расположенный на юге-востоке от города Абха, не новый – он был открыт ещё в 1987 году, но после реконструкции его вместимость увеличится более чем в два раза: с 22 000 до 45 000 мест. В результате перестройки появится новая западная трибуна и будет модернизирована инфраструктура, однако при этом сохранится её историческое значение. После ЧМ-2034 здесь появится профессиональный футбольный клуб, арена станет местом важных общественных мероприятий.

Стадион «Арамко»

Город: Аль-Хобар

Вместимость: 46 000 зрителей

Стадион «Арамко» Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Стадион строится на восточном побережье страны в Аль-Хобаре, он расположен недалеко от набережной Корниш. Работы должны закончиться к 2026 году. У арены будут формы, напоминающие паруса. По словам создателей проекта, архитектура стадиона подчёркивает «динамичный характер моря и его глубокое влияние на местное сообщество». В 2027-м здесь планируют проводить матчи Кубка Азии.

«ROSHN Стэдиум»

Город: Эр-Рияд

Вместимость: 46 000 зрителей

«ROSHN Стэдиум» Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Строительство арены на юго-западе Эр-Рияда планируют начать в 2028 году, а сдадут её в эксплуатацию — в 2032-м. Стадион будет иметь кристаллоподобную структуру, которая светится по ночам. Он спроектирован так, чтобы на трибунах усиливался звук. Эта площадка станет частью городской инфраструктуры. Она будет привлекать жителей на прогулки в районе арены.

Стадион имени принца Фейсала бин Фахда

Город: Эр-Рияд

Вместимость: 46 000 зрителей

Стадион имени принца Фейсала бин Фахда Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Стадион имени принца бин Фахда сдадут в эксплуатацию в 2027 году. Сообщалось, что он строится с использованием материалов местного производства и энергоэффективных систем, в том числе солнечных панелей на крыше. Дизайн арены вдохновлен традиционными архитектурными мотивами центрального региона страны. Стадион будет частью парка, расположенного рядом с линиями метро и автобусных сетей, которые соединят его с центром Эр-Рияда.

Стадион университета имени короля Сауда

Город: Эр-Рияд

Вместимость: 46 000 зрителей

Стадион университета имени короля Сауда Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Это один из двух уже существующих стадионов, которые временно увеличат свою вместимость на время чемпионата мира. Сейчас трибуны арены готовы принимать 25 000 зрителей, а на ЧМ-2024 будет почти в два раза больше мест. По окончании турнира вместимость сократят до 33 000. Реконструкция начнётся в 2030 году, а завершится – в 2032-м. Потом тут смогут играть университетские команды, планируется проведение различных мероприятий.

Стадион «Спорт Сити» имени короля Абдаллы

Город: Джидда

Вместимость: 57 000 зрителей

Стадион «Спорт Сити» имени короля Абдаллы Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Стадион в Джидде был открыт в 2014 году и отличается характерной геометрической архитектурой. Здесь проводятся крупные футбольные мероприятия. К 2032 году арену реконструируют и внедрят новые технологии, чтобы она соответствовала стандартам ФИФА. После чемпионата мира на этом стадионе будет играть сборная Саудовской Аравии, планируются международные спортивные и иные события.

Стадион экономического города имени короля Абдаллы

Город: Джидда

Вместимость: 45 000 зрителей

Стадион экономического города имени короля Абдаллы Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Эта арена, расположенная в 80 км от Джидды, станет частью нового города на побережье Красного моря и будет иметь интересный дизайн, вдохновлённый коралловыми рифами. Стадион задуман как многофункциональный центр с отелями, спортивной клиникой и различными зданиями. После чемпионата мира тут будут проходить футбольные матчи, на территории комплекса появятся обширные зелёные зоны и общественные пространства.

«Неом Стэдиум»

Город: Неом

Вместимость: 46 000 зрителей

«Неом Стэдиум» Фото: FIFA/Saudi Arabia 2024 Bid

Это самый уникальный проект будущих организаторов ЧМ-2034. Стадион станет частью нового зеркального города-небоскрëба, который получил название The Line (его длина должна была составить 120-170 км, а ширина – всего 200 м, но проект урезали до длины в 2,5 км). Арена будет расположена на высоте более 350 м над землей, а крышу создадут из зеркальных фрагментов. Стадион оснастят самыми современными техническими элементами. Строительство планируют начать в 2027 году, а завершить — в 2032-м. После чемпионата мира эта арена продолжит принимать футбольные матчи.