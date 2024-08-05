«Были разговоры про «Зенит», а в «Динамо» и «Локо» не отпустили». Трансфер, который удивил

В пятёрке аргентинцев футбольного «Оренбурга» Вера во всех смыслах был самым ярким. Причёски дерзких расцветок и такая же смелая и изобретательная манера игры выделяли его на поле. Каждые полгода в России Лукаса «провожали» в топ-клуб. Назывались «Динамо», «Локомотив» и даже «Зенит». Тем удивительнее было обнаружить его в «ближнем Замкадье», в Химках. С трансферной темы мы и начали разговор.
«Если бы перешёл в «Локомотив», тоже говорили бы, что выбрал деньги»
— Твой переход удивил многих: всё-таки «Химки» пока не относятся к топам. Объяснишь свой выбор?
— На каникулах мне позвонил Франк (Артига — главный тренер «Химок». — Прим. «Чемпионата») и сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. У нас состоялось несколько разговоров, и в конце концов он убедил меня перейти в «Химки». Личная заинтересованность главного тренера сыграла определяющую роль в моём выборе.
— Раньше вы были знакомы?
— Нет, я слышал о нём по работе в «Родине». Познакомились уже в Химках.
Франк Артига и Лукас Вера
Фото: fckhimki.com
— Чем же он тебя так заинтересовал?
— Сказал, что для его игровой системы необходим футболист моего профиля, способный продвигать мяч. Я поговорил с руководителями обоих клубов и решил принять это предложение. К счастью, стороны обо всём договорились, и переход состоялся.
— Но ты же понимаешь, что подумали люди: всё понятно, выбрал деньги?
— Это нормально для мира футбола. Если бы я перешёл в «Локомотив», говорили бы то же самое. Однако меня привлёк не только финансовый аспект, но и другие вещи.
— Но финансовый аспект ведь важен?
— Да, конечно, однако спортивная составляющая не менее важна. Я считаю переход в «Химки» шагом вперёд в карьере. Это возможность испытать новые эмоции, пожить в Москве, потренироваться и поиграть на натуральном газоне, выдержать конкуренцию со стороны новых партнёров. Всё это в комплексе предопределило мой выбор.
— А что, искусственное поле в Оренбурге доставляло тебе проблемы?
— Нет, мы же постоянно тренировались в Оренбурге на синтетике, и я достаточно быстро привык к ней. Но на естественном газоне играть всё равно приятнее.
«Оренбург» не захотел меня продавать ни «Динамо», ни «Локо»
— У тебя реально было предложение от «Локомотива»?
— Да, я разговаривал с тренером «Локо». Он тоже был заинтересован во мне. Но, как я понял, «Оренбург» не принял предложение «Локомотива». Это было решение клуба.
— Оно тебя разочаровало?
— Я могу не соглашаться с какими-то вещами, однако у меня был контракт с «Оренбургом», и его следовало выполнять. Клуб нуждался во мне, и я рад, что в конце концов мы выполнили главную задачу на сезон — оставили «Оренбург» в Премьер-Лиге. Это очень важно для клуба и города.
— Слухи о «Динамо» и «Зените» имели под собой почву?
— От «Динамо» было предложение после моего первого сезона в России. Но «Оренбург» не захотел тогда меня продавать. Клуб очень рассчитывал на меня, и я чувствовал себя там комфортно. Хочу выразить «Оренбургу» признательность за доверие, которое там ощущал на протяжении этих двух лет.
— А что насчёт «Зенита»?
— Я слышал о контактах между клубами на этот счёт, однако не забивал себе голову этим, старался сосредоточиться на своей игре. Есть вещи, которые от тебя не зависят.
— Но признайся: хотелось бы оказаться в таком большом клубе?
— Каждому хотелось бы. И это не только «Зенита» касается, но и других топ-команд. Играть в лучших клубах — естественное желание для профессионального футболиста. Я не исключение.
— Других предложений этим летом не было?
— Ходили разговоры, однако для меня приоритетом было остаться в чемпионате России. За два года в Оренбурге я хорошо узнал страну и лигу. Мне ещё нужно немного времени, чтобы освоиться в новой команде и показать всё, на что я способен.
Лукас Вера против Квинси Промеса
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Заказать в ресторане мясо или курицу уже могу без переводчика»
— Полагаю, тебе особенно хотелось сыграть на Кубок с «Оренбургом». Не просил тренера выпустить хотя бы на замену?
— Нет. Я нормально себя чувствовал, но тренер решил дать нескольким игрокам возможность восстановиться перед субботней игрой в Казани.
— Расстроился?
— Совсем нет. Небольшая пауза на восстановление после двух первых туров не была лишней.
— С оренбургскими друзьями хотя бы пообщался?
— Да, конечно. Мы постоянно на связи, и не только во время матчей. У меня сохранились отличные отношения со всеми ребятами.
Лукас Вера с бывшими одноклубниками
Фото: Пресс-служба «Химок»
— Они не обиделись на тебя за уход из «Оренбурга»?
— Ни в коем случае. Наоборот, они были рады за меня и пожелали всего наилучшего в «Химках». Конечно, мне было немного жаль расставаться с парнями, но в моей карьере начался новый этап, и я реально наслаждаюсь им.
— Тебя всё устраивает в России?
— Да, мне комфортно в вашей стране. Моя семья чувствует себя здесь спокойно. Для меня это самое главное.
— Какие первые впечатления от новой команды?
— Очень хорошие. Мне всё нравится — и клуб, и коллектив. Тренер и ребята помогают мне как можно быстрее адаптироваться в «Химках».
— С тренером понятно, а с партнёрами как общаешься?
— У нас есть переводчик. Плюс я кое-что уже понимаю по-русски — всё-таки третий год в стране.
— А в магазинах, ресторанах используешь онлайн-переводчик?
— Иногда помогает, иногда — нет. Заказать в ресторане мясо или курицу могу и без переводчика.
— Знаешь, что означает твоя фамилия на русском языке?
— Да-да, мне об этом ещё в «Оренбурге» говорили.
— Кто-то в команде, кроме Артиги, говорит по-испански?
— Когда я только пришёл, никто из ребят по-испански не говорил. Но у нас хороший переводчик, здорово помогает в коммуникации. Языковой барьер мне не мешает. Сейчас команду пополнил Фаринья из Панамы, ещё защитник Фернандес подъедет — будет с кем поболтать по-испански.
Лукас Вера
Фото: fckhimki.com
— Как работается с Денисом Глушаковым?
— Отлично. Он один из самых опытных и разговорчивых людей в команде, часто даёт мне какие-то советы. Удивительно позитивный парень — всё время улыбается, смеётся. Для микроклимата в коллективе присутствие такого человека очень важно.
— Какой футбол ставит «Химкам» испанский тренер?
— Франк хочет, чтобы мы проявляли бойцовские качества и старались доминировать на поле. Тренер считает, что «Химки» способны добиваться результата в атакующей манере, и мне такой подход очень импонирует. Нам ещё нужно время, чтобы полностью усвоить его требования и сыграться. Надеюсь, с каждым матчем нам это будет удаваться всё лучше.
— Не слишком рискованная концепция для команды, только вышедшей из Первой лиги?
— Да, ещё в прошлом сезоне команда была во втором [по силе] дивизионе, и все вместе мы собрались совсем недавно. Поэтому результат сейчас в приоритете. Нужно постараться набрать как можно больше очков в первой части чемпионата, чтобы спокойно себя чувствовать весной.
«В Москве уровень безопасности выше, чем в Буэнос-Айресе»
— Как тебе Москва?
— Нормально. Я много раз бывал здесь вместе с «Оренбургом». Уверен, что ещё открою для себя новые интересные места в Москве. Но поселился я в Химках, недалеко от стадиона. Здесь тихо и спокойно. Меня всё устраивает.
— Что-то удивляет в России?
— Никаких сюрпризов. За два года я уже достаточно изучил вашу страну.
— К ритму жизни, трафику тоже привык?
— А я мало где бываю. Мне комфортно и уютно в Химках.
— Можешь сравнить Москву и Буэнос-Айрес?
— Они немного похожи. Эти два города, кажется, никогда не спят. Но в Москве уровень безопасности выше, чем в Буэнос-Айресе. Для Аргентины это сегодня большая проблема, к сожалению.
«Барко способен стать новой звездой «Спартака» и всей РПЛ»
— Какие остались впечатления от первой в сезоне встречи со «Спартаком»?
— Мы здорово провели первый тайм, но не сумели реализовать свои моменты и очень быстро пропустили гол после перерыва. Это был небольшой шок. «Спартак» воспользовался нашим замешательством и удвоил счёт. После такого двойного удара вернуться в игру было очень сложно.
Лукас Вера в матче со «Спартаком»
Фото: fckhimki.com
— Ты тоже считаешь, что арбитр «украл» твой голасо?
— Не знаю. Мне не нравится говорить о судьях. Ошибки совершают не только арбитры — игроки тоже. Мы должны разобраться в себе. Отменённый гол, безусловно, повлиял на дальнейший ход матча, но я не могу сказать, что судья нас «ограбил». Даже после просмотра повтора у меня не сложилось однозначного мнения, был там фол или нет. Судья находился рядом с эпизодом, однако отменил гол только после подсказки VAR и просмотра повтора.
— Ты знаком с Эсекьелем Барко?
— Да, мы несколько раз пересекались на поле, когда он играл за «Ривер», а я — за «Уракан» и «Ланус». Уже тогда было понятно, что это классный футболист со всеми необходимыми качествами для игры на самом высоком уровне. Теперь он сделал следующий большой шаг в карьере.
— Барко способен стать новой звездой «Спартака»?
— Без сомнений. С нами он уже это показал: сыграл почти полный матч и сделал массу полезного на поле: классно взаимодействовал с Угальде, попал в штангу, забил гол. Против него было очень сложно. Уверен, что Барко станет звездой чемпионата России.
— Барко стал уже 11-м аргентинцем в РПЛ. С кем ещё знаком, кроме земляков из «Оренбурга»?
— Знаю Мауро Луну. Когда он приезжал в Москву подписывать контракт с «Ахматом», мы встретились, поужинали и поболтали немного в ресторане. С Барко виделись в отеле, когда он только прилетел из Аргентины. С четырьмя земляками я играл в «Оренбурге». Знаком с Адольфо Гайчем. А с Франко Ороско мы два года были одноклубниками в «Ланусе».
— Он у тебя не спрашивал совета, прежде чем отправиться в Россию?
— Мы общались перед его трансфером. Ороско расспрашивал меня про страну и российский чемпионат. Я заверил его, что тут безопасно и ему не о чем волноваться.
— Почему РПЛ пользуется такой популярностью у аргентинцев?
— Я бы не сказал, что только у аргентинцев. Мне кажется, бразильцев в Премьер-Лиге даже больше. В целом из Америки много ребят. Угальде и Химми Марин — из Коста-Рики, Джастин Куэро — из Эквадора, к нам сейчас пришёл Фаринья из Панамы.
— Сравнишь чемпионаты Аргентины и России?
— В Аргентине больше местных игроков, но чемпионат достаточно высокого уровня, очень серьёзная конкуренция в борьбе за титул. В России тоже сильный чемпионат — иначе сюда не приезжало бы столько классных иностранцев.
— Где платят больше?
— В Аргентине два клуба-гранда платят больше остальных — это «Бока» и «Ривер». В остальных командах условия достаточно скромные. Клубы вынуждены продавать своих лучших футболистов за рубеж, в том числе в Россию.
Лукас Вера в матче со «Спартаком»
Фото: fckhimki.com
— А между людьми есть различия?
— Различия замечаешь на стадионе. В Аргентине болельщики могут все 90 минут петь, плясать, скакать на трибунах. В России люди ведут себя более сдержанно. А на футбольном поле что русские, что аргентинцы — неуступчивые бойцы.
— Хотелось бы поиграть в Европе после России?
— Конечно. Я считаю Россию прекрасной витриной для футболистов. Здесь качественный и конкурентный чемпионат. Верю, что достойная игра за «Химки» приблизит меня к осуществлению этой мечты. Сейчас меня всё устраивает в России, а в будущем был бы не прочь попробовать себя в Испании. Из европейских эта лига мне больше всего по душе.
«Первое тату набил в 14 лет — родители чуть не убили!»
— Объясни, зачем ты выложил в соцсетях видео с сигаретой?
— У меня было два выходных дня, и я позволил себе немного расслабиться. Не думал, что это вызовет такой шум. Хотя ничего особенного там не было. Такие вещи многие себе позволяют в свободное время. Но люди придирчиво относятся к футболистам, и мы должны быть к этому готовы.
— Не прилетело за это в «Оренбурге»?
— Нет, мы поговорили с Димой (Андреевым, спортивным директором «Оренбурга». — Прим. «Чемпионата»). Я сказал ему, что в выходной день, находясь вне клуба, имею право немного отдохнуть. Мне кажется, он меня понял, но посоветовал впредь избегать таких ситуаций. Проблем не было.
— Сколько у тебя татуировок?
— Не знаю. Куча, ха-ха! Каждый раз, приезжая в Аргентину, я иду набивать себе новое тату. Уже сбился со счёта, сколько их.
— В каком возрасте сделал первую?
— В 14 лет набил морду тигра на спине.
— Как отреагировали родители?
— Чуть меня не убили, ха-ха! Говорили: мальчишка, школьник, ты ещё даже не профессиональный футболист. Конечно, им это не понравилось. Но пришлось смириться.
— Часто красишь волосы?
— Мне нравится выделяться, веселиться и создавать позитивную атмосферу вокруг себя. Мелирование — один из способов поднять настроение себе и окружающим. Когда возвращаюсь в Аргентину, иду в салон к своему другу — колористу. Я люблю экспериментировать и уже перепробовал массу цветов: белый, голубой, фиолетовый, розовый.
Лукас Вера
Фото: РИА Новости
— В какой цвет покрасишься в следующий раз?
— Пока не придумал. Возможно, в серый.