Интервью с Лукасом Верой — о зарплатах в России и Аргентине, «украденном» голе против «Спартака», потенциале Барко и татухах.

«Были разговоры про «Зенит», а в «Динамо» и «Локо» не отпустили». Трансфер, который удивил

В пятёрке аргентинцев футбольного «Оренбурга» Вера во всех смыслах был самым ярким. Причёски дерзких расцветок и такая же смелая и изобретательная манера игры выделяли его на поле. Каждые полгода в России Лукаса «провожали» в топ-клуб. Назывались «Динамо», «Локомотив» и даже «Зенит». Тем удивительнее было обнаружить его в «ближнем Замкадье», в Химках. С трансферной темы мы и начали разговор.

«Если бы перешёл в «Локомотив», тоже говорили бы, что выбрал деньги»

— Твой переход удивил многих: всё-таки «Химки» пока не относятся к топам. Объяснишь свой выбор?

— На каникулах мне позвонил Франк (Артига — главный тренер «Химок». — Прим. «Чемпионата») и сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. У нас состоялось несколько разговоров, и в конце концов он убедил меня перейти в «Химки». Личная заинтересованность главного тренера сыграла определяющую роль в моём выборе.

— Раньше вы были знакомы?

— Нет, я слышал о нём по работе в «Родине». Познакомились уже в Химках.

Франк Артига и Лукас Вера Фото: fckhimki.com

— Чем же он тебя так заинтересовал?

— Сказал, что для его игровой системы необходим футболист моего профиля, способный продвигать мяч. Я поговорил с руководителями обоих клубов и решил принять это предложение. К счастью, стороны обо всём договорились, и переход состоялся.

— Но ты же понимаешь, что подумали люди: всё понятно, выбрал деньги?

— Это нормально для мира футбола. Если бы я перешёл в «Локомотив», говорили бы то же самое. Однако меня привлёк не только финансовый аспект, но и другие вещи.

— Но финансовый аспект ведь важен?

— Да, конечно, однако спортивная составляющая не менее важна. Я считаю переход в «Химки» шагом вперёд в карьере. Это возможность испытать новые эмоции, пожить в Москве, потренироваться и поиграть на натуральном газоне, выдержать конкуренцию со стороны новых партнёров. Всё это в комплексе предопределило мой выбор.

— А что, искусственное поле в Оренбурге доставляло тебе проблемы?

— Нет, мы же постоянно тренировались в Оренбурге на синтетике, и я достаточно быстро привык к ней. Но на естественном газоне играть всё равно приятнее.

«Оренбург» не захотел меня продавать ни «Динамо», ни «Локо»

— У тебя реально было предложение от «Локомотива»?

— Да, я разговаривал с тренером «Локо». Он тоже был заинтересован во мне. Но, как я понял, «Оренбург» не принял предложение «Локомотива». Это было решение клуба.

— Оно тебя разочаровало?

— Я могу не соглашаться с какими-то вещами, однако у меня был контракт с «Оренбургом», и его следовало выполнять. Клуб нуждался во мне, и я рад, что в конце концов мы выполнили главную задачу на сезон — оставили «Оренбург» в Премьер-Лиге. Это очень важно для клуба и города.

— Слухи о «Динамо» и «Зените» имели под собой почву?

— От «Динамо» было предложение после моего первого сезона в России. Но «Оренбург» не захотел тогда меня продавать. Клуб очень рассчитывал на меня, и я чувствовал себя там комфортно. Хочу выразить «Оренбургу» признательность за доверие, которое там ощущал на протяжении этих двух лет.

— А что насчёт «Зенита»?

— Я слышал о контактах между клубами на этот счёт, однако не забивал себе голову этим, старался сосредоточиться на своей игре. Есть вещи, которые от тебя не зависят.

— Но признайся: хотелось бы оказаться в таком большом клубе?

— Каждому хотелось бы. И это не только «Зенита» касается, но и других топ-команд. Играть в лучших клубах — естественное желание для профессионального футболиста. Я не исключение.

— Других предложений этим летом не было?

— Ходили разговоры, однако для меня приоритетом было остаться в чемпионате России. За два года в Оренбурге я хорошо узнал страну и лигу. Мне ещё нужно немного времени, чтобы освоиться в новой команде и показать всё, на что я способен.

Лукас Вера против Квинси Промеса Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Заказать в ресторане мясо или курицу уже могу без переводчика»

— Полагаю, тебе особенно хотелось сыграть на Кубок с «Оренбургом». Не просил тренера выпустить хотя бы на замену?

— Нет. Я нормально себя чувствовал, но тренер решил дать нескольким игрокам возможность восстановиться перед субботней игрой в Казани.

— Расстроился?

— Совсем нет. Небольшая пауза на восстановление после двух первых туров не была лишней.

— С оренбургскими друзьями хотя бы пообщался?

— Да, конечно. Мы постоянно на связи, и не только во время матчей. У меня сохранились отличные отношения со всеми ребятами.

Лукас Вера с бывшими одноклубниками Фото: Пресс-служба «Химок»

— Они не обиделись на тебя за уход из «Оренбурга»?

— Ни в коем случае. Наоборот, они были рады за меня и пожелали всего наилучшего в «Химках». Конечно, мне было немного жаль расставаться с парнями, но в моей карьере начался новый этап, и я реально наслаждаюсь им.

— Тебя всё устраивает в России?

— Да, мне комфортно в вашей стране. Моя семья чувствует себя здесь спокойно. Для меня это самое главное.

— Какие первые впечатления от новой команды?

— Очень хорошие. Мне всё нравится — и клуб, и коллектив. Тренер и ребята помогают мне как можно быстрее адаптироваться в «Химках».

— С тренером понятно, а с партнёрами как общаешься?

— У нас есть переводчик. Плюс я кое-что уже понимаю по-русски — всё-таки третий год в стране.

— А в магазинах, ресторанах используешь онлайн-переводчик?

— Иногда помогает, иногда — нет. Заказать в ресторане мясо или курицу могу и без переводчика.

— Знаешь, что означает твоя фамилия на русском языке?

— Да-да, мне об этом ещё в «Оренбурге» говорили.

— Кто-то в команде, кроме Артиги, говорит по-испански?

— Когда я только пришёл, никто из ребят по-испански не говорил. Но у нас хороший переводчик, здорово помогает в коммуникации. Языковой барьер мне не мешает. Сейчас команду пополнил Фаринья из Панамы, ещё защитник Фернандес подъедет — будет с кем поболтать по-испански.

Лукас Вера Фото: fckhimki.com

— Как работается с Денисом Глушаковым?

— Отлично. Он один из самых опытных и разговорчивых людей в команде, часто даёт мне какие-то советы. Удивительно позитивный парень — всё время улыбается, смеётся. Для микроклимата в коллективе присутствие такого человека очень важно.

— Какой футбол ставит «Химкам» испанский тренер?

— Франк хочет, чтобы мы проявляли бойцовские качества и старались доминировать на поле. Тренер считает, что «Химки» способны добиваться результата в атакующей манере, и мне такой подход очень импонирует. Нам ещё нужно время, чтобы полностью усвоить его требования и сыграться. Надеюсь, с каждым матчем нам это будет удаваться всё лучше.

— Не слишком рискованная концепция для команды, только вышедшей из Первой лиги?

— Да, ещё в прошлом сезоне команда была во втором [по силе] дивизионе, и все вместе мы собрались совсем недавно. Поэтому результат сейчас в приоритете. Нужно постараться набрать как можно больше очков в первой части чемпионата, чтобы спокойно себя чувствовать весной.

«В Москве уровень безопасности выше, чем в Буэнос-Айресе»

— Как тебе Москва?

— Нормально. Я много раз бывал здесь вместе с «Оренбургом». Уверен, что ещё открою для себя новые интересные места в Москве. Но поселился я в Химках, недалеко от стадиона. Здесь тихо и спокойно. Меня всё устраивает.

— Что-то удивляет в России?

— Никаких сюрпризов. За два года я уже достаточно изучил вашу страну.

— К ритму жизни, трафику тоже привык?

— А я мало где бываю. Мне комфортно и уютно в Химках.

— Можешь сравнить Москву и Буэнос-Айрес?

— Они немного похожи. Эти два города, кажется, никогда не спят. Но в Москве уровень безопасности выше, чем в Буэнос-Айресе. Для Аргентины это сегодня большая проблема, к сожалению.

«Барко способен стать новой звездой «Спартака» и всей РПЛ»

— Какие остались впечатления от первой в сезоне встречи со «Спартаком»?

— Мы здорово провели первый тайм, но не сумели реализовать свои моменты и очень быстро пропустили гол после перерыва. Это был небольшой шок. «Спартак» воспользовался нашим замешательством и удвоил счёт. После такого двойного удара вернуться в игру было очень сложно.

Лукас Вера в матче со «Спартаком» Фото: fckhimki.com

— Ты тоже считаешь, что арбитр «украл» твой голасо?

— Не знаю. Мне не нравится говорить о судьях. Ошибки совершают не только арбитры — игроки тоже. Мы должны разобраться в себе. Отменённый гол, безусловно, повлиял на дальнейший ход матча, но я не могу сказать, что судья нас «ограбил». Даже после просмотра повтора у меня не сложилось однозначного мнения, был там фол или нет. Судья находился рядом с эпизодом, однако отменил гол только после подсказки VAR и просмотра повтора.

— Ты знаком с Эсекьелем Барко?

— Да, мы несколько раз пересекались на поле, когда он играл за «Ривер», а я — за «Уракан» и «Ланус». Уже тогда было понятно, что это классный футболист со всеми необходимыми качествами для игры на самом высоком уровне. Теперь он сделал следующий большой шаг в карьере.

— Барко способен стать новой звездой «Спартака»?

— Без сомнений. С нами он уже это показал: сыграл почти полный матч и сделал массу полезного на поле: классно взаимодействовал с Угальде, попал в штангу, забил гол. Против него было очень сложно. Уверен, что Барко станет звездой чемпионата России.

— Барко стал уже 11-м аргентинцем в РПЛ. С кем ещё знаком, кроме земляков из «Оренбурга»?

— Знаю Мауро Луну. Когда он приезжал в Москву подписывать контракт с «Ахматом», мы встретились, поужинали и поболтали немного в ресторане. С Барко виделись в отеле, когда он только прилетел из Аргентины. С четырьмя земляками я играл в «Оренбурге». Знаком с Адольфо Гайчем. А с Франко Ороско мы два года были одноклубниками в «Ланусе».

— Он у тебя не спрашивал совета, прежде чем отправиться в Россию?

— Мы общались перед его трансфером. Ороско расспрашивал меня про страну и российский чемпионат. Я заверил его, что тут безопасно и ему не о чем волноваться.

— Почему РПЛ пользуется такой популярностью у аргентинцев?

— Я бы не сказал, что только у аргентинцев. Мне кажется, бразильцев в Премьер-Лиге даже больше. В целом из Америки много ребят. Угальде и Химми Марин — из Коста-Рики, Джастин Куэро — из Эквадора, к нам сейчас пришёл Фаринья из Панамы.

— Сравнишь чемпионаты Аргентины и России?

— В Аргентине больше местных игроков, но чемпионат достаточно высокого уровня, очень серьёзная конкуренция в борьбе за титул. В России тоже сильный чемпионат — иначе сюда не приезжало бы столько классных иностранцев.

— Где платят больше?

— В Аргентине два клуба-гранда платят больше остальных — это «Бока» и «Ривер». В остальных командах условия достаточно скромные. Клубы вынуждены продавать своих лучших футболистов за рубеж, в том числе в Россию.

Лукас Вера в матче со «Спартаком» Фото: fckhimki.com

— А между людьми есть различия?

— Различия замечаешь на стадионе. В Аргентине болельщики могут все 90 минут петь, плясать, скакать на трибунах. В России люди ведут себя более сдержанно. А на футбольном поле что русские, что аргентинцы — неуступчивые бойцы.

— Хотелось бы поиграть в Европе после России?

— Конечно. Я считаю Россию прекрасной витриной для футболистов. Здесь качественный и конкурентный чемпионат. Верю, что достойная игра за «Химки» приблизит меня к осуществлению этой мечты. Сейчас меня всё устраивает в России, а в будущем был бы не прочь попробовать себя в Испании. Из европейских эта лига мне больше всего по душе.

«Первое тату набил в 14 лет — родители чуть не убили!»

— Объясни, зачем ты выложил в соцсетях видео с сигаретой?

— У меня было два выходных дня, и я позволил себе немного расслабиться. Не думал, что это вызовет такой шум. Хотя ничего особенного там не было. Такие вещи многие себе позволяют в свободное время. Но люди придирчиво относятся к футболистам, и мы должны быть к этому готовы.

— Не прилетело за это в «Оренбурге»?

— Нет, мы поговорили с Димой (Андреевым, спортивным директором «Оренбурга». — Прим. «Чемпионата»). Я сказал ему, что в выходной день, находясь вне клуба, имею право немного отдохнуть. Мне кажется, он меня понял, но посоветовал впредь избегать таких ситуаций. Проблем не было.

— Сколько у тебя татуировок?

— Не знаю. Куча, ха-ха! Каждый раз, приезжая в Аргентину, я иду набивать себе новое тату. Уже сбился со счёта, сколько их.

— В каком возрасте сделал первую?

— В 14 лет набил морду тигра на спине.

— Как отреагировали родители?

— Чуть меня не убили, ха-ха! Говорили: мальчишка, школьник, ты ещё даже не профессиональный футболист. Конечно, им это не понравилось. Но пришлось смириться.

— Часто красишь волосы?

— Мне нравится выделяться, веселиться и создавать позитивную атмосферу вокруг себя. Мелирование — один из способов поднять настроение себе и окружающим. Когда возвращаюсь в Аргентину, иду в салон к своему другу — колористу. Я люблю экспериментировать и уже перепробовал массу цветов: белый, голубой, фиолетовый, розовый.

Лукас Вера Фото: РИА Новости

— В какой цвет покрасишься в следующий раз?

— Пока не придумал. Возможно, в серый.