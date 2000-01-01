У «Краснодара» два антирекорда на старте РПЛ
У «Краснодара» на старте сезона дела не очень. Команда уже установила один клубный антирекорд в РПЛ и повторила другой!
Без побед
«Быки» впервые в истории РПЛ в первых трёх матчах не одержали ни одной победы! В новом сезоне «Краснодар» трижды сыграл вничью: с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).
Без голов
Также краснодарцы в трёх турах забили один гол. Это повторение антирекорда сезона-2015/2016 — тогда в трёх турах «быки» забили лишь «Амкару» (1:0).
У «Краснодара» два антирекорда на старте РПЛ
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