«Зенит» должен избавиться минимум от пяти человек. Кто на выход?

У «Зенита» самый мощный состав в РПЛ не только по качеству игроков, но и по количеству. Несмотря на то что в летнее трансферное окно петербургский клуб покинули Васютин, Одоевский, Фернандес, Адамов, Круговой и Бакаев, в основной обойме чемпиона России по-прежнему слишком много футболистов – 28 человек. Хотя на сезон достаточно иметь два состава: пару-тройку вратарей и 20 полевых игроков. Кто-то должен уйти из «Зенита» до закрытия летнего окна. Заявка-то не резиновая. Тем более Сергей Семак ждёт ещё одного-двух новичков.
Кто же лишний в составе чемпиона? Принимайте участие в голосование и выбирайте того, с кем следует расстаться «Зениту». Мы отобрали для рейтинга самых очевидных кандидатов, учитывая игровое время футболистов и инсайды по поводу их будущего. Но можно отдать свой голос и за других. Пишите в комментариях, кому и почему стоит уйти из петербургского клуба.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Александр Коваленко
20-летний Коваленко, по всей видимости, будет одним из тех молодых футболистов, которым период в «Зените» принёс только трофеи, но никакой пользы с точки зрения развития карьеры. За год с лишним в составе чемпионов России Александр сыграл всего шесть матчей в РПЛ (при этом ни одного в стартовом составе) и восемь — в Кубке страны. В новом сезоне полузащитник три раза попал в заявку, а на поле так и не вышел. Уже несколько раз появлялись инсайды о возможной аренде или продаже Коваленко, тем не менее он всё ещё в «Зените».
Ильзат Ахметов
Ахметов восемь месяцев в «Зените», а его как будто и не заметили в Санкт-Петербурге. Универсальный полузащитник всего шесть раз сыграл за сине-бело-голубых, причём в РПЛ только дважды выходил на замену. Чаще Сергей Семак использовал Ильзата в Кубке России, однако и в этом турнире зимний новичок ни разу не получил все 90 минут. На старте нынешнего сезона Ахметов в каждом матче – вне заявки. Тренер говорил о повреждении у игрока и скором восстановлении. Вроде бы Ильзат уже занимается в общей группе. Ждём его на поле. Или не ждём уже в «Зените»?
Алексей Сутормин
Сутормин завершал прошлый сезон на правах аренды в «Сочи», которому не помог сохранить место в РПЛ. Летом Алексей вернулся в «Зенит». Несмотря на свою универсальность и опыт, 30-летний экс-игрок сборной России, способный действовать на правом фланге обороны и полузащиты, похоже, не слишком нужен Сергею Семаку ни как защитник, ни как хавбек. Конкуренция на этих позициях и без того достаточно высока. В нынешнем сезоне Сутормин ещё ни минуты не провёл на поле, в заявку был включён только на кубковую встречу с «Факелом».
Вильсон Изидор
Год назад «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» с правом приобретения прав на игрока. Очевидно, после неудачного прошлого сезона француза в петербургском клубе с радостью отказались бы от активации опции выкупа форварда, но она сработала автоматически. В том чемпионате Вильсон забил всего два мяча за сине-бело-голубых в РПЛ, а выходя на поле, выпадал из командной игры. Нынешним летом «Зенит», по слухам, пытается куда-то продать Изидора. Был вариант с «Брестом», да сорвался. Его уход казался неизбежным. Но француз по-прежнему в команде и даже положил два мяча в трёх матчах нового сезона.
Дмитрий Чистяков
В межсезонье Чистяков вернулся из «Сочи», где доигрывал вторую часть прошлого сезона на правах аренды. Судя по словам защитника, у него нет больше желания куда-то уходить. «Я игрок «Зенита» и хочу остаться в команде. Хочу показать себя здесь», – признавался Дмитрий. Но у петербургской команды с Чистяковым набирается пять центрбеков: в заявке есть ещё Нино, Эракович, Родригао и Алип. В таких обстоятельствах даже в заявку на матчи попадать будет непросто. В новом сезоне воспитанник «Зенита» сыграл лишь однажды – около 20 минут в Кубке России.
Из «Зенита» должен уйти другой игрок
Если вы считаете, что «Зенит» должен продать или отдать в аренду какого-то другого игрока, то голосуйте за этот вариант. Хотя трудно представить, чей ещё трансфер может быть совершён, чтобы «почистить» состав. Почти 35-летнего Ерохина летом продлили на год, и он уже доказывает, что не напрасно – забил и поучаствовал ещё в одной голевой атаке в матче с «Факелом». Зачем от него избавляться? Возможно, клуб захочет освободить легионерское место за счёт продажи Мантуана или пойдёт навстречу мечтающему о Европе Мостовому и отпустит вингера, который с прошлого сезона не похож на себя. Впрочем, и в трансферы этих футболистов пока не особо верится.
Дмитрий Васильев
20-летний воспитанник «Зенита» время от времени получает игровые минуты от Сергея Семака. На сегодняшний день у Васильева 17 матчей за сине-бело-голубых, он шесть раз попадал в основу. В этом сезоне центральный полузащитник вышел на замену в перерыве кубковой игры с «Факелом». Почему-то оказался не в своей тарелке, совершил несколько ошибок. Редкий случай, когда Семак публично говорит о неудачных действиях конкретных игроков, но на ошибки Васильева после встречи с воронежцами тренер указал. Кажется, одарённому молодому футболисту, чтобы расти, надо куда-то уйти за стабильной практикой.
Иван Сергеев
Сергеев ударно провёл первые полтора сезона в «Зените», нашёл свою роль – «идеального запасного». По умению открыться в штрафной казался едва ли не лучшим российским нападающим. Но прошлый сезон у Ивана получился серым. Речь, конечно, про РПЛ, так как в Кубке страны он стал лучшим бомбардиром с пятью голами. В «Зените» футболисты иногда играют без права на ошибку. Летом неожиданно стало известно о желании петербургского клуба расстаться с Сергеевым в случае подписания Соболева из «Спартака» или другого форварда. Говорят о возвращении Ивана в Самару. И сам он как будто поник. Пока лишь дважды сыграл в новом сезоне – без результативных действий.
Родригао
В первый для Родригао в «Зените» сезон-2022/2023 место бразильца в основе не вызывало сомнений. Он играл очень солидно. Потом в петербургском клубе появились Эракович и Нино, а самому 28-летнему бразильцу стали мешать травмы. Вот и в нынешнем сезоне он выбыл из-за повреждения после первого же матча в Суперкубке России с «Краснодаром», которому, к слову, забил гол головой. Этим летом появлялась информация, что Родригао может уехать в Саудовскую Аравию или ОАЭ, а значит, будущее легионера в команде под вопросом.