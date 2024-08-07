«Зенит» должен избавиться минимум от пяти человек. Кто на выход?

У «Зенита» самый мощный состав в РПЛ не только по качеству игроков, но и по количеству. Несмотря на то что в летнее трансферное окно петербургский клуб покинули Васютин, Одоевский, Фернандес, Адамов, Круговой и Бакаев, в основной обойме чемпиона России по-прежнему слишком много футболистов – 28 человек. Хотя на сезон достаточно иметь два состава: пару-тройку вратарей и 20 полевых игроков. Кто-то должен уйти из «Зенита» до закрытия летнего окна. Заявка-то не резиновая. Тем более Сергей Семак ждёт ещё одного-двух новичков.

Кто же лишний в составе чемпиона? Принимайте участие в голосование и выбирайте того, с кем следует расстаться «Зениту». Мы отобрали для рейтинга самых очевидных кандидатов, учитывая игровое время футболистов и инсайды по поводу их будущего. Но можно отдать свой голос и за других. Пишите в комментариях, кому и почему стоит уйти из петербургского клуба.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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