Моуринью уже зажигает в Турции. Засветился в скандальном матче и скупает звёзд

Переезд Жозе Моуринью в Турцию действительно удивил. В начале июня португалец объявил, что станет новым тренером «Фенербахче». Моуринью ожидали увидеть, например, в «Баварии», с которой он вёл переговоры. Или в любой топ-сборной, куда Жозе отправляют уже несколько лет. Но он выбрал неочевидный вариант. В «Фенербахче» Моуринью встречали как мессию и бога: клуб не выигрывает золото чемпионата Турции уже 10 лет, а на групповом этапе Лиги чемпионов не появляется с 2009-го. Жозе приехал, чтобы исправить ситуацию.

Что интересного произошло с португальцем и «Фенербахче» за эти два месяца? Рассказываем.

«Фенербахче» пока несильно гремит на рынке. Но ждёт звезду

Трансферы топ-клубов Турции каждое межсезонье дарят веселье. Фанаты «Фенербахче», «Галатасарая» и «Бешикташа» привыкли, что команды меняются чуть ли не наполовину. Хотя «Фенер» этим летом пока не так активен (по меркам турецких топов, конечно). Клуб активировал выкуп защитника Чаглара Сёюнджю из «Атлетико» за € 8,5 млн и полузащитника Раде Крунича из «Милана» за € 3,5 млн.

Также «Фенербахче» на правах свободного агента забрал форварда сборной Турции Дженка Тосуна, арендовал из саудовского «Аль-Ахли» вингера Аллана Сент-Максимена и купил у «Севильи» нападающего Юссефа Эн-Несири за € 19,5 млн. Плюс клуб совершил две сделки внутри страны, подписав вингера Огуза Айдына («Аланьяспор», € 6 млн) и защитника Левента Меркана («Фатих Карагюмрюк», € 2 млн).

Новичок «Фенербахче» Аллан Сент-Максимен Фото: fenerbahce.org

Но сила авторитета Моуринью ещё наверняка привлечёт в Стамбул топ-футболистов. Например, по информации AS, Жозе хочет забрать из «Барселоны» полузащитника Илкая Гюндогана. «Фенербахче» планирует убедить немца присоединиться к ним. Гюндоган — этнический турок, так почему бы не поиграть за стамбульский гранд в 33 года? По такому пути пошёл в своё время, например, Месут Озил, перебравшийся из «Арсенала» в «Фенербахче» в 31 год.

Fotomac сообщает, что стамбульцы заинтересованы в покупке Матео Ковачича из «Манчестер Сити». Отмечается, что Моуринью — большой фанат игры хорвата. А Corriere dello Sport сообщает, что «Фенербахче» предложил «Фиорентине» € 10 млн за Софьяна Амрабата. В общем, необходимая позиция для усиления ясна. Ждём в «Фенербахче» звёздного центрального полузащитника.

Жозе Моуринью на тренировке «Фенербахче» Фото: Saycan Sayim/Getty Images

Также СМИ сообщали об интересе клуба сразу к двум топ-вингерам — Ансу Фати и Кингсли Коману. Первый не сильно нужен «Барселоне», а второго ждёт лютая конкуренция в «Баварии». Но эти трудности не заставили Фати и Комана принять предложение из Турции. Не убедило даже присутствие Моуринью.

В предсезонном матче игроки «Фенербахче» подрались с командой Гаттузо

На предсезонке Жозе наигрывал в «Фенербахче» две любимые схемы — 4-2-3-1 и 4-3-3. Стамбульцы победили румынский «Петролул» (2:1), французский «Страсбург» (4:0) и английский «Халл» (5:1), а также сыграли вничью с австрийской «Адмирой» (1:1) и уступили хорватскому «Хайдуку» (0:1).

Матч с командой из Сплита получился самым весёлым: команду тренирует легендарный Дженнаро Гаттузо, что не могло не отразиться на её характере. Как и присутствие в «Фенербахче» темпераментного Моуринью. Во время встречи возникали стычки, и всё это переросло в потасовку сразу после финального свистка. Гаттузо пришлось вмешаться в дело, буквально выводя своих футболистов из толкучки. А Моуринью просил своих игроков успокоиться. Разве могла встреча этих двух фигур закончиться иначе?

Потасовка в матче «Фенербахче» — «Хайдук» Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Официальный дебют Моуринью — веселье. Жозе обвинил в трёх пропущенных мячах газон

В первом официальном матче при Моуринью «Фенербахче» обыграл в гостях «Лугано» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Счёт 4:3 — максимально не в духе Жозе. Тащил «Фенер» 38-летний ветеран Эдин Джеко, оформивший хет-трик. При не лучшей игре в защите команду спасли хорошая реализация и индивидуальное мастерство футболистов.

А Моуринью после матча нашёл оригинальную причину, по которой команда пропустила три мяча. Жозе обвинил… искусственный газон на стадионе в Лугано: «Мы старались не оправдываться перед матчем, но играть в качественный футбол на синтетическом поле — это вызов. Мяч не двигается так, как должен, игрокам трудно вести его, а темп значительно замедляется. Я не могу понять, почему УЕФА разрешил проводить матчи Лиги чемпионов на синтетическом покрытии. Также непонятно, почему такая хорошая команда, как «Лугано», решила играть на таком поле. Оно не было идеальным».

Эдин Джеко Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

В ответном матче в Стамбуле «Фенербахче» выиграл 2:1, уступая по ходу встречи. И отправился в третий квалификационный раунд, где получил уже куда более серьёзного соперника — французский «Лилль». Хотя Моуринью на пресс-конференции иронично подметил, что не повезло именно сопернику «Фенербахче»: «Лиллю» не повезло с жеребьевкой, потому что они будут играть против нас».

«Фенербахче» сделал для Моуринью красивый жест. На официальной клубной одежде Жозе изображён его фирменный логотип, а не стандартные инициалы, как у большинства тренеров. Руководство верит, что Моуринью принесёт клубу титул. Букмекеры также считают «Фенербахче» главным претендентом на золото чемпионата Турции, давая коэффициент 2.10 на их победу (у «Галатасарая» — 2.20, у «Бешикташа» — 6.0). Сам Моуринью сказал, что скучал по борьбе за трофеи, чего ему не хватало в прошлых клубах.

Жозе Моуринью главный тренер «Фенербахче» «Я согласился возглавить эту команду из-за того, что соскучился по игре на победу в чемпионате. В «Роме» у нас не было борьбы за победу — из-за меня тогда все говорили иначе, но это было не так. После того как я ушёл из «Ромы», там ничего и не изменилось. В «Роме» мы достигли относительного успеха в еврокубках, однако не могли бороться за победу в своём чемпионате. Понятно, что «Фенербахче» будет трудно в еврокубках, но, обсуждая перспективы в чемпионате, важно отметить, что, помимо «Бешикташа», «Галатасарая» и «Трабзонспора», мы в числе тех, кто исторически борется за титул. Меня это мотивирует. Такого не было ни в «Роме», ни в «Тоттенхэме».

Получится ли у Жозе пошуметь снова и подарить долгожданный праздник «Фенербахче»? Первая действительно серьёзная проверка — уже сегодня.