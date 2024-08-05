Испания снова в финале! Ярко камбэкнули на Олимпиаде с голом на последних минутах

Неплохое лето для сборной Испании. Сначала взрослая команда выиграла чемпионат Европы, затем юношеская, а теперь олимпийская — в шаге от победы на Олимпиаде. В четвертьфинале испанцы победили японцев со счётом 3:0. Теперь в полуфинале прошли уже марокканцев.

Первый тайм не подарил много голов, но запомнился несколькими редкими ситуациями. Во-первых, уже в начале матча травму получил главный судья Ильгиз Танташев из Узбекистана. Его сбил с ног испанский защитник Пубиль, которого, в свою очередь, толкнул соперник.

Арбитру потребовалась заморозка, но даже после неё судья продолжил прихрамывать. В такой ситуации он не мог продолжать работу, и его пришлось заменить. С учётом ещё передачи оборудования, игру пришлось остановить на семь минут. В результате к первому тайму добавили вообще 12 минут. В том числе потому, что была пауза, чтобы футболисты попили воду.

Травма судьи Фото: кадр из трансляции

Травма судьи Фото: кадр из трансляции

Ещё одна странность этого матча — голуби. Около дюжины постоянно гуляли в одном и том же месте на углу штрафной. Будто там кто-то насыпал корма. Причём голубей не сильно напрягали футболисты. Даже если те пробегали в метре от них. Хотя иногда птицы всё-таки перемещались по полю. В какой-то момент даже открывались в офсайде.

Голуби на матче Марокко — Испания Фото: кадр из трансляции

Голуби на матче Марокко — Испания Фото: кадр из трансляции

Что касается игры, испанцы смотрелись солиднее в начале матча, но затем марокканцы заработали пенальти. Изначально главный арбитр не заметил фола, хотя позиция у него была не хуже, чем у голубей в той же штрафной. Однако благодаря VAR пенальти всё-таки был назначен. После этого на стадионе «Марселя» что-то друг другу выговаривали игроки «ПСЖ» (марокканец Ашраф Хакими и испанец Арнау Тенас).

С 11 метров точно пробил Суфьян Рахими, для которого гол стал уже шестым во Франции. Нападающий «Аль-Айна» — лучший бомбардир турнира, хотя четыре из шести мячей забил в пенальти. После гола Рахими подбежал к вратарю и провокационно станцевал, глядя на соперника. Тот стал возмущаться, и оба получили по жёлтой.

Пенальти в ворота сборной Испании Фото: кадр из трансляции

Пенальти в ворота сборной Испании Фото: кадр из трансляции

На 45+8-й минуте испанцы были близки к тому, чтобы сравнять счёт, но Алекс Баэна попал в штангу. Правда, в целом после пенальти марокканцы уже смотрелись не хуже соперника. Однако Испания сравняла-таки счёт. Удалось это сделать после замен во втором тайме.

Отличился полузащитник Фермин Лопес, который первым успел к отскочившему мячу в штрафной. На свой счёт он записал не только гол, но и жёлтую карточку за неспортивное поведение. Празднуя забитый мяч, полузащитник «Барселоны» ногой врезал по угловому флажку, который сломался ровно пополам.

Празднование Фирмина Лопеса Фото: кадр из трансляции

И именно Фермин поучаствовал в эпизоде, который решил исход матча. Полузащитник отдал голевую передачу на Хуанлу Санчеса, который пробил идеально в дальний угол на 85-й минуте. Марокканцы пробовали отыграться, но им уже не хватило времени. Забить испанцам в компенсированное время смог только болельщик, выбежавший на поле. Кажется, это вполне логичное окончание такого странного матча.

Во втором полуфинале встретятся Франция и Египет. Финал состоится 9 мая в Париже.