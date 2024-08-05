Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — Крылья Советов — 3:0, обзор матча 3-го тура РПЛ, видео голов: Угальде, Пруцев, статистика, 5 августа 2024

Неужели мы увидели «Спартак» здорового человека?
Дмитрий Зимин
Отчёт «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:0
Аудио-версия:
Комментарии
Дубль Угальде помог победить «Крылья».

У «Спартака» удивительная серия в матчах с «Крыльями». Девять домашних побед подряд было зафиксировано до встречи в 3-м туре. Редкий случай для любого противостояния. Команда Деяна Станковича после провального 1-го тура в Оренбурге пришла в себя. Сначала уверенно победили «Химки», потом разгромили «Динамо» в Кубке. Так параллельно со всем этим подъехали и трансферы — Барко уже забил «Химкам», а Маркиньос попал в заявку на «Крылья». У самарцев на фоне кошмарного старта тоже есть несколько приобретений, но они состоялись на неделе перед «Спартаком». Речь о Гальдамесе и Олейникове. Они не попали в стартовый состав. Просто потому, что с тем же Олейниковым Осинькин познакомился только в воскресенье вечером.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

Станкович сделал несколько изменений по сравнению с предыдущими встречами. В заявку не попал капитан команды Роман Зобнин, который получил травму на тренировке. Повязку вместо него надел Александр Максименко. Игнатов также не вошёл в заявку из-за болезни, а Дуарте продолжает восстановление после травмы. Поэтому полузащита получилась околоэкспериментальной: Умяров и Пруцев — ниже, над ними — Зиньковский, Барко и Бонгонда, а впереди — Угальде.

У Осинькина не такой большой выбор для перестановок. Гарре и Костанца по-прежнему недоступны. А играют просто те, кто готов. Неудивительно, если учитывать все кадровые проблемы.

«Спартак» — «Крылья Советов» — 3:0

«Спартак» — «Крылья Советов» — 3:0

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» начал матч чуть активнее. По-хозяйски. Забрали мяч под контроль и стали искать свободные зоны. Но на первых минутах их было не так много. Соперник на удивление компактно оборонялся. Барко и Угальде получали мяч, но их быстро накрывали. На флангах тоже не получалось создавать остроту. Гости несколько раз пытались выбежать в контратаки, но тоже без особого смысла.

Также было несколько неприятных единоборств. К середине тайма захромали Рассказов и Шитов, но примерно в это же время хозяева увеличили свой напор. Сначала Чернов хорошо пробил после навеса, а на 28-й минуте красно-белые реализовали первый же супермомент. Чернов поборолся в чужой штрафной, скинув мяч на Бабича. Тот переправил его на Угальде, а нападающий в одно касание пробил в дальний угол. Третий гол в трёх матчах. Неужели просыпается?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После пропущенного гола «Крылья» не особо воспряли. В их игре ничего не изменилось. Да и для этого не было особых ресурсов. Они попытались подержать мяч в центре поля, но всё это привело к быстрому выходу соперника и новому голу, который сделала тройка Барко — Угальде — Пруцев. Парни классно перепасовывались друг с другом, а потом мяч оказался у россиянина, который пальнул издали. Есть второй гол. Пруцев его не праздновал из уважения к бывшей команде.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что в перерыве замены сделал Станкович, а не Осинькин. Серб выпустил на поле новичка Маркиньоса и Денисова. И хозяева с первых же минут полетели забивать третий. Могли сделать это уже в самом начале тайма, но Денисов чуть-чуть не попал в створ. Потом Барко чуть не повторил свой гол «Химкам», но его удар со штрафного пришёлся в штангу.

Сразу после этого Песьяков решил быстро разыграть мяч, который в итоге оказался у Витюгова. Но игрока «Крыльев» накрыл Барко. Эсекьель не пожадничал и выкатил на пустые Угальде. Четвёртый гол в трёх матчах для критикуемого форварда.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» так и не смогли вернуться в игру. Хоть на поле и появились два новичка. Один раз они даже забили, но судьи зафиксировали офсайд. Однако у «Спартак» в любом случае было куда больше моментов. И выглядел он очень солидно. Чудо, что не удалось забить четвёртый гол. Хотя Барко своими умными передачами делал для этого всё возможное. Как сказал комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов: возможно, мы увидели «Спартак» здорового человека.

Красно-белые с шестью очками сравнялись с «Локомотивом». И теперь преследуют ЦСКА и других лидеров. А «Крылья» — безнадёжный аутсайдер. Единственная команда, которая не набрала ни одного очка в сезоне.

Отец новичка «Спартака» был легендой «Зенита»:
«В «Спартаке» за месяц на квартиру зарабатывали». Отец новичка клуба играл при Романцеве
«В «Спартаке» за месяц на квартиру зарабатывали». Отец новичка клуба играл при Романцеве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android