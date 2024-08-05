Неужели мы увидели «Спартак» здорового человека?

У «Спартака» удивительная серия в матчах с «Крыльями». Девять домашних побед подряд было зафиксировано до встречи в 3-м туре. Редкий случай для любого противостояния. Команда Деяна Станковича после провального 1-го тура в Оренбурге пришла в себя. Сначала уверенно победили «Химки», потом разгромили «Динамо» в Кубке. Так параллельно со всем этим подъехали и трансферы — Барко уже забил «Химкам», а Маркиньос попал в заявку на «Крылья». У самарцев на фоне кошмарного старта тоже есть несколько приобретений, но они состоялись на неделе перед «Спартаком». Речь о Гальдамесе и Олейникове. Они не попали в стартовый состав. Просто потому, что с тем же Олейниковым Осинькин познакомился только в воскресенье вечером.

Станкович сделал несколько изменений по сравнению с предыдущими встречами. В заявку не попал капитан команды Роман Зобнин, который получил травму на тренировке. Повязку вместо него надел Александр Максименко. Игнатов также не вошёл в заявку из-за болезни, а Дуарте продолжает восстановление после травмы. Поэтому полузащита получилась околоэкспериментальной: Умяров и Пруцев — ниже, над ними — Зиньковский, Барко и Бонгонда, а впереди — Угальде.

У Осинькина не такой большой выбор для перестановок. Гарре и Костанца по-прежнему недоступны. А играют просто те, кто готов. Неудивительно, если учитывать все кадровые проблемы.

«Спартак» — «Крылья Советов» — 3:0 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» начал матч чуть активнее. По-хозяйски. Забрали мяч под контроль и стали искать свободные зоны. Но на первых минутах их было не так много. Соперник на удивление компактно оборонялся. Барко и Угальде получали мяч, но их быстро накрывали. На флангах тоже не получалось создавать остроту. Гости несколько раз пытались выбежать в контратаки, но тоже без особого смысла.

Также было несколько неприятных единоборств. К середине тайма захромали Рассказов и Шитов, но примерно в это же время хозяева увеличили свой напор. Сначала Чернов хорошо пробил после навеса, а на 28-й минуте красно-белые реализовали первый же супермомент. Чернов поборолся в чужой штрафной, скинув мяч на Бабича. Тот переправил его на Угальде, а нападающий в одно касание пробил в дальний угол. Третий гол в трёх матчах. Неужели просыпается?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После пропущенного гола «Крылья» не особо воспряли. В их игре ничего не изменилось. Да и для этого не было особых ресурсов. Они попытались подержать мяч в центре поля, но всё это привело к быстрому выходу соперника и новому голу, который сделала тройка Барко — Угальде — Пруцев. Парни классно перепасовывались друг с другом, а потом мяч оказался у россиянина, который пальнул издали. Есть второй гол. Пруцев его не праздновал из уважения к бывшей команде.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что в перерыве замены сделал Станкович, а не Осинькин. Серб выпустил на поле новичка Маркиньоса и Денисова. И хозяева с первых же минут полетели забивать третий. Могли сделать это уже в самом начале тайма, но Денисов чуть-чуть не попал в створ. Потом Барко чуть не повторил свой гол «Химкам», но его удар со штрафного пришёлся в штангу.

Сразу после этого Песьяков решил быстро разыграть мяч, который в итоге оказался у Витюгова. Но игрока «Крыльев» накрыл Барко. Эсекьель не пожадничал и выкатил на пустые Угальде. Четвёртый гол в трёх матчах для критикуемого форварда.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» так и не смогли вернуться в игру. Хоть на поле и появились два новичка. Один раз они даже забили, но судьи зафиксировали офсайд. Однако у «Спартак» в любом случае было куда больше моментов. И выглядел он очень солидно. Чудо, что не удалось забить четвёртый гол. Хотя Барко своими умными передачами делал для этого всё возможное. Как сказал комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов: возможно, мы увидели «Спартак» здорового человека.

Красно-белые с шестью очками сравнялись с «Локомотивом». И теперь преследуют ЦСКА и других лидеров. А «Крылья» — безнадёжный аутсайдер. Единственная команда, которая не набрала ни одного очка в сезоне.