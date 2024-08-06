Безумный Макс, эффективный Обляков или супер-Барко. Кто лучший игрок 3-го тура РПЛ?

Завершился 3-й тур РПЛ. В нём были и крутые герои, и большие счета, и даже судейский скандал. Но здесь мы в первую очередь отмечаем футболистов. И давайте вместе выберем лучшего игрока прошедших дней в чемпионате России.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать свой голос за другого футболиста, если считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Эсекьель Барко, «Спартак»
Удивительно, но Барко сразу же занял место главного креативщика «Спартака». И ворвался в лигу без адаптации. С «Крыльями» большинство атак снова шло через него, и он выглядел очень эффективным. По сути, стал соавтором голевой передачи на Пруцева и выкатил на пустые ворота Угальде. Если Эсекьель продолжит в том же духе, то наверняка станет одним из лучших игроков лиги. Главное для него — не останавливаться.
Максим Глушенков, «Зенит»
Пока никто не знает, как его остановить. Глушенков забил восемь голов со старта сезона. В матче с «Ростовом» сделал хет-трик плюс ассистировал на Педро. Да, Валерий Карпин после матча заявил, что надо справляться не с ним, а с «Зенитом». Но, судя по всему, это лёгкое лукавство. У Глушенкова бешеная эффективность и удивительная реализация. Почти каждый его удар — гол. Независимо от соперника. Даже интересно, какому клубу он наконец не забьёт.
Алексей Батраков, «Локомотив»
Три голевые передачи и гол в матче с «Ахматом» — и правда круто для 19-летнего парня. С самого начала сезона он ворвался в стартовый состав «Локо», занял место в центре поля и пока очень эффективен. Руководство клуба говорило, что никто не заметит потерю Глушенкова? И пока оно оказывается правым. Во многом за счёт этого самого юноши. Батраков играет во всех матчах со старта сезона, отвечает за креатив в атаке и многих удивляет. Сам он признавался, что фанатеет от Иньесты и Модрича. По игровым характеристикам они действительно похожи.
Манфред Угальде, «Спартак»
Неужели нападающий наконец-то стал оправдывать вложенные в него деньги? До «Крыльев» забивал в двух матчах подряд, а с самарцами сделал дубль. Сначала классно подстроился под передачу Бабича, а потом закатил в пустые. Вообще, Угальде здорово взаимодействует с новичком команды Барко. Похоже, в РПЛ зарождается новая связка.
Игорь Дивеев, ЦСКА
Защитник не только здорово выглядел в обороне против крайне атакующего «Оренбурга», но и сделал первый дубль в карьере. Два раза Дивеев здорово сыграл на добивании и помог ЦСКА устроить разгром. Команда пока здорово смотрится, так что слова Игоря о борьбе за чемпионство уже не кажутся фантастикой. Особенно если он продолжит в том же духе — не только классно защищаться, но и быть полезным в атаке.
Иван Обляков, ЦСКА
Полузащитник рулил почти всеми атаками ЦСКА в матче. Сделал 1+1 и выглядел настоящим лидером. Обляков в классной форме с самого старта и в конструкции Николича становится ключевым игроком центра поля, отвечая за весь креатив. Иван классно взаимодействует с новичками и регулирует скорость атак. Без него пять мячей «Оренбургу» забить было бы проблематично.
Вендел, «Зенит»
У бразильца сумасшедший старт. В трёх турах подряд он отдаёт по две голевые передачи. Такого не было в РПЛ как минимум с 2009 года. А их связка с Глушенковым — просто произведение искусства. Сейчас даже не верится, что ещё год назад этот парень не хотел возвращаться в Россию и просил трансфер. Та история полностью забыта, и нынешняя форма Вендела только подтверждает это. С «Ростовом» бразилец дважды ассистировал на россиянина. И в целом выглядел очень полезно.
Жерзино Ньямси, «Локомотив»
Оборону «Локомотива» на старте сезона было принято критиковать. Но с «Ахматом» она сыграла почти безупречно. Да, грозненцы имели несколько шансов, однако в целом вопросов минимум. А Ньямси не только здорово защищался, но и был мегаполезен на стандартах. Два гола центрального защитника — редкое событие. Так что он заслуженно в списке и борется за звание лучшего в туре.
Матео Кассьерра, «Зенит»
С приходом Глушенкова показалось, что лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона слегка ушёл в тень. Но это не так. Он по-прежнему забивает в каждом туре, а в игре с «Ростовом» ещё и отдал голевую передачу. Однако интересно, что Матео по-прежнему не провёл ни одного полного матча. Его постоянно меняют в середине второго тайма. Может, если бы не этот факт, колумбиец был бы наравне с Глушенковым?
Андрей Лунёв, «Динамо»
Да, в матче с «Акроном» он не летал по створу, как с «Локомотивом», но несколько спасений всё же сделал. И впервые сыграл «на ноль» в РПЛ после возвращения. Хотя «Акрон» имел моменты. С обороной у бело-голубых всё по-прежнему не совсем идеально. Интересно, что именно после этого матча запустилась дискуссия, а что было бы, если бы Лунёв оказался в «Динамо» в прошлом сезоне. Вердикт у общественности один — команда стала бы чемпионом.
Лукас Вера, «Химки»
Именно вокруг этого футболиста строятся новые «Химки». Вера крайне важен для Артиги в центре поля, ведь он корректирует темп игры и одновременно ищет интересные варианты впереди. 87% точных передач в матче с «Рубином», 100% успешных обводок и классные действия в единоборствах. Плюс Вера забил один из трёх голов. Да, с пенальти, но именно его мяч стал победным. Сейчас Лукас — лидер команды, которая пока не собирается бороться за места в нижней части таблицы.
Сергей Божин, «Факел»
А этот парень сдержал самого Кордобу. Хотя Джон явно чувствовал себя некомфортно на искусственном газоне в Воронеже. Тем не менее Сергей выиграл бóльшую часть единоборств и был лидером в тройке обороны «Факела». Впервые в сезоне команда ни разу не пропустила. Возможно, Игорь Черевченко наконец-то нашёл оптимальные сочетания для построения этой линии.
Мирлинд Даку, «Рубин»
Албанец как мог стремился дотащить «Рубин» до победы в матче с «Химками». Реализовал пенальти, отдал голевую и в целом был одним из лучших на поле. Но его усилия не привели к успеху. Казанцы пропустили больше, чем забили. В целом же Даку действительно в крутой форме — у него уже два гола и столько же результативных передач с начала сезона.