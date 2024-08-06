Сборная 3-го тура РПЛ. Из «Спартака» и «Зенита» — больше половины состава!

3-й тур РПЛ остался позади, так что пришло время собирать символическую сборную уикенда. На этот раз в неё попали футболисты только четырёх клубов — ЦСКА, «Зенита», «Спартака» и «Локомотива». Это не должно удивлять, поскольку все указанные клубы одержали победы с разгромным счётом. Из-за большого количества ярких перформансов полузащитников мы подвинули Максима Глушенкова в линию атаки. Наша сборная «играет» по схеме 3-4-3.

Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»)

Голкипер «Локомотива» оформил первый «сухарь» в нынешнем сезоне РПЛ. Красно-зелёные ярко сыграли в День железнодорожника и раскатали «Ахмат» — 5:0. Конечно, при таком раскладе все обращают внимание на атакующих футболистов, но нельзя не упомянуть Лантратова. Да, грозненцы нанесли всего три удара в створ, однако Илья подтащил (если можно употребить такое слово). Особенно запомнился его сейв на последних минутах после удара головой Кардосо под перекладину. Отличная неделя для Ильи, ведь он отыграл «на ноль» и в кубковом матче с «Ростовом» (1:0).

Илья Лантратов Фото: ФК «Локомотив»

Центральный защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА)

До этого тура Дивеев ни разу не забивал дважды в одном матче РПЛ. Впрочем, надо признать, ему очень повезло со вторым голом. Тот случай, когда Игорь оказался в нужное время в нужном месте. Футболист «Оренбурга» выносил мяч и попал в защитника армейцев. Итог: Дивеев — лучший бомбардир ЦСКА с тремя голами после трёх туров. В матче с «Оренбургом» (5:1) Игорь коснулся мяча 66 раз (второй результат в команде). Плюс он выиграл два единоборства из двух. Интересно, сколько всего Дивеев забьёт к окончанию сезона? Главное, чтобы обошлось без травм.

Игорь Дивеев Фото: ПФК ЦСКА

Центральный защитник: Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Третий центральный защитник «Локомотива» с дублем в матче РПЛ в этом веке. Француз дважды вонзил мяч головой после розыгрыша стандарта. У Ньямси это первый дубль в карьере. В Грозном Жерзино отдал 90,6% точных передач — второй результат среди всех игроков стартового состава «Локомотива». Выше показатель только у капитана Дмитрия Баринова (95,9%). Для кого-то число «13» — несчастливое, но точно не для Ньямси. Именно в 13-м матче за «Локомотив» он отгрузил два мяча в ворота соперника.

Жерзино Ньямси празднует гол Фото: ФК «Локомотив»

Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

Да, «Спартак» снова проявил себя в атаке. Команда Станковича забивает три мяча в третьем матче подряд (с учётом Кубка России). Бабич совершил 85 касаний мяча (третий показатель среди красно-белых) и выиграл три верховых единоборства. Помимо этого, серб отметился результативным действием. Именно его скидка помогла Манфреду Угальду открыть счёт в матче с «Крыльями Советов» (3:0). Бабич — единственный полевой футболист «Спартака» в сезоне, проведший все три игры с первой и до последней минуты.

Срджан Бабич (слева) Фото: РИА Новости

Полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)

Иван забивает во втором туре подряд. На этот раз он оказался первым на добивании после того, как вратарь «Оренбурга» справился с ударом Тамерлана Мусаева. В концовке Обляков мог забивать в контратаке второй, но покатил на Келлвена, который пробивал уже по пустым воротам. Но и это не всё. Иван создал четыре момента и выполнил девять передач в финальную треть поля. Плюс у него было пять попыток кроссов. Он стал лучшим игроком матча по всем этим показателям. На старте нынешнего сезона Иван смотрится просто отлично.

Иван Обляков Фото: ПФК ЦСКА

Полузащитник: Вендел («Зенит»)

Бразилец демонстрирует завидную стабильность — он отдаёт по две голевые передачи в каждом туре. Всех очаровала связка Вендел — Максим Глушенков, и на этот раз южноамериканец снова ассистировал россиянину. Это было во втором тайме, а до перерыва Вендел отдал голевой пас на Матео Кассьерру. Шесть результативных передач в трёх матчах — космические цифры бразильца на старте сезона! А ещё Вендел лидирует в лиге по количеству передач в финальную треть поля. Страшно представить, что будет дальше.

Вендел (слева) Фото: РИА Новости

Полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Парню всего 19 лет, а он разрывает на старте сезона в РПЛ. Талантливый полузащитник набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас» в матче с «Ахматом» (5:0). Батраков был очень нацелен на ворота (пять ударов) и совершил 64 касания мяча (лучший результат в команде). А ещё Алексей отдал 17 передач в финальную треть поля — с большим запасом лучший результат. Батраков уже сделал пять результативных действий на старте сезона — таких цифр в составе «Локомотива» нет больше ни у кого.

Алексей Батраков Фото: ФК «Локомотив»

Полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Барко, в отличие от Угальде, с ходу начал отрабатывать потраченные на него деньги (€ 14 млн). Сначала аргентинец классно исполнил штрафной в матче с «Химками» (3:1), а теперь проявил себя в роли ассистента. Барко отдал две голевые передачи и во втором случае сыграл просто превосходно. Накрыл соперника прессингом, отобрал и покатил на Угальде, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Барко — второй футболист РПЛ по количеству передач в финальную треть поля (51). Больше только у Вендела (53), который провёл на один матч больше. А в матче с «Крыльями» (3:0) он коснулся мяча 86 раз (второй результат в команде). Плюс выиграл три единоборства.

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Максим Глушенков («Зенит»)

Глушенков прекрасно вписался в состав «Зенита». «Изи катка», — скажет Максим после прекрасного матча с «Ростовом» (5:0). Порой кажется, что он проходит компьютерную игру на самом лёгком уровне. На этот раз Максим отгрузил «трёшку» и отдал голевую передачу. Глушенков показал, что у него всё прекрасно с ударом. Второй гол Максима в матче с «Ростовом» — красотища! Неудивительно, что такая результативность подняла Глушенкова на первое место в списке лучших бомбардиров лиги. Если футболист «Зенита» продолжит в том же духе, то наверняка обрушит несколько рекордов.

Максим Глушенков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Нападающий: Манфред Угальде («Спартак»)

Интересно, что такое сделал Деян Станкович, что Угальде так заиграл? Во-первых, нападающий сборной Коста-Рики забил в третьем матче подряд. Во-вторых, впервые в России сделал дубль. И если во втором голе для Манфреда всё сделал Барко, то в первом случае Угальде продемонстрировал роскошный удар. Раньше над нападающим кто только не смеялся, а теперь он занимает первое место в списке снайперов «Спартака». И сейчас € 13 млн не кажутся жуткой переплатой.

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)

Перформанс колумбийского нападающего выделяется не так, как подвиги Глушенкова. Хотя Кассьерра набил в новом сезоне уже три гола и отдал две результативные передачи. Во встрече с «Ростовом» Матео снова забил (в третьем туре подряд), а ещё ассистировал Глушенкову. Пока «Зенит» играет в атаке на каком-то фантастическом уровне. Главный вопрос: кто раньше прервёт голевую серию — Кассьерра или Глушенков?

Матео Кассьерра Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»)

Перед стартом сезона казалось, что «Локомотив» ждёт достаточно тяжёлый сезон. Летом команда потеряла нескольких футболистов, включая Глушенкова и Антона Миранчука. Но первые недели сезона складываются для красно-белых очень даже неплохо. Три победы в четырёх матчах во всех турнирах. В прошедший уикенд «Локомотив» разобрал «Ахмат». Победить грозненцев на выезде со счётом 5:0 — дорогого стоит. Галактионов спокойно работает с теми футболистами, что есть в его распоряжении. При нём раскрылся Батраков, а Воробьёв пока забивает в каждом туре.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 3-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

В сборную тура не попали ещё несколько игроков, которые ярко себя проявили. Это и вратарь «Динамо» Андрей Лунёв, и фланговый футболист ЦСКА Данил Круговой, и защитник «Факела» Сергей Божин, и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. А ещё неплохо смотрелись Лукас Вера и Ярослав Гладышев — атакующие футболисты «Химок» и «Динамо» соответственно. Пишите в комментариях, кого мы ещё забыли.