«Полный цирк. Этих арбитров обязательно надо наказать». Разбор судейства в 3-м туре РПЛ

В РПЛ сыгран уже 3-й тур. Футбол был разный, а что насчёт судейства? В большинстве матчей всё сложилось удачно, но одна игра максимально выбилась из общей картины и обернулась большим скандалом.

Специально для «Чемпионата» судейство в 3-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Акрон» — «Динамо» — 0:2

Неплохая работа Шадыханова. Есть вопросы по карточкам, которые 100-процентные и которые надо было давать. Но это не показатель. Управление игрой было на хорошем уровне.

На 49-й минуте Шадыханов не показал жёлтую карточку за грубую игру футболисту «Динамо», на 79-й — футболисту «Акрона». Также надо было наказывать Нгамалё за симуляцию.

Оценка Шадыханова — 8,1.

Павел Шадыханов Фото: ФК «Акрон»

«Зенит» — «Ростов» — 5:0

Несложная игра для Мешкова. Но он не показал жёлтую Комличенко за демонстративное несогласие с решением арбитра.

Оценка Мешкова — 8,3.

«Рубин» — «Химки» — 2:3

Неплохая работа Кукуяна. Были 11-метровые удары. На 45-й минуте он самостоятельно назначил пенальти в ворота «Химок» за фол по неосторожности. На 55-й минуте не показал жёлтую игроку «Рубина» за демонстративное несогласие с решением ассистента.

На 62-й минуте был интересный эпизод. От проблем Кукуяна спасло то, что он рано свистнул. Хотя плохо, что он в принципе это сделал. Было нормальное единоборство, но после падения игрока «Химок» сразу прозвучал свисток. А футболист «Рубина» тем временем мог спокойно выходить один на один. Если бы арбитр дал свисток чуть позже, это была бы серьёзная ошибка и оценка была бы другая. Кукуян же понял, что ошибся, и возобновил игру со спорного мяча.

На 81-й минуте — игра рукой в штрафной. Кукуян занимал нормальную позицию, однако из скопления игроков сложно было увидеть, что футболист выставил руку в сторону без воздействия со стороны соперника. VAR вмешался, Кукуян посмотрел повтор и принял правильное решение — 11-метровый. Тяжёлый момент.

Оценка Кукуяна — 8,1.

Павел Кукуян Фото: rubin-kazan.ru

ЦСКА — «Оренбург» — 5:1

Нормально отработал Иванов. Но на 34-й минуте не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру.

Оценка Иванова — 8,3.

«Факел» — «Краснодар» — 0:0

Сухой тоже отработал хорошо. Смутил момент на 23-й минуте, когда он неоправданно долго не показывал жёлтую карточку. За такое снижается оценка.

На 73-й минуте гол «Краснодара» отменили из-за офсайда. Следом на 75-й минуте отменили гол уже «Факела». Правильное решение: на стоп-кадрах чётко видно, что мяч покинул пределы поля. А на 90+3-й минуте Сухой не показал жёлтую игроку «Факела» за грубую игру.

Оценка Сухого — 8,2.

Алексей Сухой Фото: ФК «Факел»

«Динамо» Махачкала — «Пари НН» — 0:1

Плохо, что все решения были направлены против одной команды. В первом эпизоде на восьмой минуте — вопрос коммуникации. Изначально рассматривали офсайд. Так как его не было, смотрели на попадание мяча в руку. Непростой момент для Бобровского даже после просмотра, потому что всё висело. Во втором моменте можно поддержать судью, который решил не назначать 11-метровый. Близкое расстояние между игроками, естественное движение защитника — сложно, но верно.

Дальше всё намного сложнее. Я эти эпизоды разделил, но если рассматривать их вместе, то понятно, что никакой одинаковой трактовки здесь нет. На 18-й минуте Гоцук боролся за позицию с применением рук и оттолкнул игрока «Динамо». Как единичный эпизод это нормально. Бобровский давал бороться в такие моменты. Но дальше мы берём назначенный на 78-й минуте 11-метровый и сравниваем с этим эпизодом. И теперь это уже совсем не нормально. Это называется «неодинаковая трактовка единоборств».

На 60-й минуте Бобровский показал вторую жёлтую игроку «Динамо». Он написал, что за грубую игру. Но я бы скорее сказал, что здесь был срыв перспективной атаки. Решение в любом случае правильное.

Теперь о моменте на 78-й минуте. Здесь полный цирк. Ну не могут арбитр и VAR назначать такие пенальти на последних минутах. Не даёшь на 18-й минуте — не давай и здесь. Повода для вмешательства VAR не было, но Бобровского зачем-то позвали к монитору. Конечно, это нормальное единоборство даже при контакте. Защитник всё время смотрел только на мяч. А упавший футболист «Пари НН», наоборот, смотрел на соперника. И как только первый захотел сыграть в мяч, второй двинулся к нему, а не к мячу. Здесь вообще можно было свистнуть фол в другую сторону.

Этот момент — проблема не только Бобровского, но и VAR в лице Шафеева. Единственное обстоятельство, при котором можно было позвать арбитра к монитору — это если он сказал, что ничего не видел. Но я в это не верю. У Бобровского была открытая позиция, однако он не стал двигаться в штрафную, чтобы улучшить её. То есть проблема Бобровского стала ещё и проблемой Шафеева, который не только неправильно полез в эпизод, но и показал судье неправильный ракурс. Теоретически можно было бы говорить о фоле, если бы был повтор со спины. Но вместо этого Бобровский зафиксировал фол по повтору, на котором его, очевидно, не было.

Пузырь вздулся и лопнул. Этих судей обязательно надо наказывать. Потому что так нельзя. И сами арбитры должны понимать, что у них все эпизоды сваливаются в сторону одной команды. Просто так это не оставят.

Оценка Бобровского — 7,8.

«Ахмат» — «Локомотив» — 0:5

На четвёртой минуте Чистяков назначил 11-метровый после вмешательства VAR. Сложный эпизод: игрок «Ахмата» докатывался в соперника и перекрывал собой обзор. Чистяков не увидел бы контакта, даже если бы занимал правильную позицию. Да и ассистент не помог бы. Сложный эпизод. А на 55-й минуте Чистяков не показал жёлтую игроку «Ахмата» за неспортивное поведение.

Оценка Чистякова — 8,3.

Артём Чистяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» — «Крылья Советов» — 3:0

К Левникову один вопрос. На 28-й минуте он не разобрался с нарушением правил: зафиксировал фол и показал жёлтую игроку «Крыльев» за срыв перспективной атаки, хотя правила нарушал футболист «Спартака». Хорошо, что это произошло не в штрафной.

Оценка Левникова — 8,3.