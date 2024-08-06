Франция летела мимо финала домашней Олимпиады. Но всё перевернуло решение судьи

После бесславного вылета сборной Франции с Евро-2020 вся страна сконцентрировалась на другом турнире. К домашним Олимпийским играм команду готовил легендарный Тьерри Анри, привлёкший опытного Ляказетта, и многие рассчитывали на золото. Ведь у французов традиционно очень сильное молодое поколение, а общая стоимость всех игроков составила почти € 400 млн. Такого состава не было ни у кого другого. Групповой этап и 1/4 финала они пролетели сверхуверенно. Забили восемь мячей, ни разу не пропустили и к матчу с Египтом в полуфинале подходили явными фаворитами.

Да, соперник тоже неплох. Заняли первое место в группе с Испанией. В первом раунде с трудом прошли Парагвай. И дальше — Франция. Главная звезда сборной — тренер. Рожерио Микале уже брал золото Олимпийских игр в 2016-м вместе с Бразилией. Теперь новая попытка, пусть уже и с менее статусной командой.

Сценарий матча читался: Франция была обязана с первых минут взять мяч под контроль и постепенно разваливать оборону соперника. Просто за счёт класса. Но египтяне слегка удивили: именно они с первых минут начали давить, в какой-то момент даже зажали хозяев в штрафной. Особенно активен был Адель, однако давление закончилось через пять-семь минут. Потом французы вспомнили, кто в Лионе главный. Трюффер в первой же атаке мог открывать счёт, но помешал голкипер.

А дальше всё потухло. Игра команды U23 напоминала стиль основной сборной. Какая-то поразительная уверенность в собственном превосходстве. Просто катали мяч в центре и ждали, что соперник сам пригласит их забивать. Однако настрой египтян был куда серьёзнее. Тотальная дисциплина на каждом участке поля. И редкие вылазки вперёд. Показалось, что только гол африканской сборной поможет французам показать свой класс. Но до этого было очень далеко.

Франция — Египет Фото: Claudio Villa/Getty Images

Второй опасный момент за тайм Франция создала только на 40-й минуте, когда Баде после розыгрыша углового пробил в штангу, а Ляказетт не смог добить. Однако на этом всё. Команды ушли на перерыв. Казалось, Анри устроит перестановки в перерыве, но и их мы не дождались.

Франция продолжила не особо активно подбираться к штрафной соперника, на 60-й минуте Ляказетт снова имел классный шанс забить после ошибки соперника в штрафной. Однако из выгодной позиции пробил мимо. А потом хозяева пропустили. Защитник Сабер оказался в штрафной после редкой вылазки, у него не получился пас на партнёра, и мяч снова отскочил к нему. Дальше парень протащил его вдоль штрафной и бахнул изо всей силы в створ. Ресте не справился.

Вот тот самый сигнал, которого ждали ещё в первом тайме. Франция пропустила и была обязана показать максимум. И она полетела вперёд в первой же атаке. Сначала здорово проявлял себя голкипер египтян, потом были обстреляны штанги и перекладины, а Ляказетт упустил ещё несколько шансов.

И только на 83-й минуте команда Анри всё-таки вымучила гол. Олисе заметил открывание Матета и вывел нападающего прямо на вратаря. Всё прошло безупречно. Уже в следующей атаке он забил снова, но судьи зафиксировали выход мяча за пределы поля.

После первого гола Франции Фото: Claudio Villa/Getty Images

А уже в добавленное время всё могло закончиться. Судью подозвали к монитору, чтобы посмотреть руку, в которую попал мяч в штрафной египтян. Но рефери решил продолжить матч, увидев нарушение правил со стороны француза. Правда, уже в начале дополнительного времени всё сложилось так, как надо. Файед срубил Дуэ на фланге и увидел перед собой вторую жёлтую. Такой шанс хозяева упустить просто не могли. Сначала Матета, а потом и Олисе довели преимущество до необходимого.

Франция заходит в финал Олимпийских игр, где сыграет с Испанией. И уж «Красная фурия» точно не простит безвольного футбола.