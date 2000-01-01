Комментатор учит Snoop Dogg кричать «гол». Видео

Snoop Dogg — главная звезда Олимпиады. Известный рэпер уже попробовал себя в разных видах спорта. Теперь музыкант оказался на футболе, где комментатор учил его, как правильно радоваться голу.