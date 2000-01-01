Комментатор учит Snoop Dogg кричать «гол». Видео
Snoop Dogg — главная звезда Олимпиады. Известный рэпер уже попробовал себя в разных видах спорта. Теперь музыкант оказался на футболе, где комментатор учил его, как правильно радоваться голу.
Комментатор учит Snoop Dogg кричать «гол». Видео
Читайте также
У «Краснодара» два антирекорда на старте РПЛ
У «Зенита» лучший старт в истории РПЛ
Топ-5 самых дорогих футболистов в новом сезоне
Роналдиньо сделал волшебный финт. Видео
Рианна попала в неловкую ситуацию на матче «Сити»
Педри побрился после победы на Евро-2024. Видео
Миранчук — в топ-5 самых дорогих трансферов МЛС
Пеп расписался на ноге фаната для тату. Видео
Гризманн показал, как следит за ОИ-2024. Видео
5 самых дорогих футболистов в истории ОИ
Ямаль показал подготовку к новому сезону. Видео
8 футболистов с самыми длинными карьерами
5 самых дорогих футболистов на Олимпиаде-2024
Топ-7 самых высокооплачиваемых футболистов
Сын Руни кладёт красивые голы на тренировке. Видео
Роналду поиграл с младшим сыном в футбол. Видео