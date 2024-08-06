Самый дорогой трансфер лета. «Сити» «дожал» испанцев до исторической суммы

Самый дорогой трансфер лета близок! Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» согласовал сделку с «Манчестер Сити» по переходу нападающего Хулиана Альвареса. Сумма трансфера составит € 75 млн + € 20 млн бонусами. Переговоры по контракту с аргентинцем ещё продолжаются, но «Сити» уже разрешил Альваресу пройти медобследование после согласования условий. Нас ждёт исторический трансфер: ещё никогда в своей истории «Манчестер Сити» не продавал своего футболиста за такую сумму. Рассказываем о хронологии пути Альвареса в Мадрид.

В прошлом сезоне Хулиан провёл 54 матча во всех турнирах за «Манчестер Сити», забил 19 голов и оформил 13 ассистов. Хороший результат, но амбиции аргентинца выше. Всё же в «Сити» он не считался железным игроком основы, являясь скорее второй опцией после Эрлинга Холанда. А футболист, который к 24 годам выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес и два раза АПЛ, мечтает о большем. Об этом в июле заявил сам Альварес.

Хулиан Альварес нападающий «Манчестер Сити» «В прошлом сезоне я был одним из футболистов, сыгравших наибольшее количество минут в составе «Сити». Но, в конце концов, мне не нравится оставаться «за бортом» на время важных матчей, я хочу сделать свой вклад. Не буду торопиться и подумаю, чего я хочу для себя. Посмотрим».

А журналист Маркос Бенито в эфире El Chiringuito TV сообщил, что 24-летний нападающий попросил руководство «Сити» отпустить его. По окончании сезона-2023/2024 Альварес отказался продлевать контракт с клубом на улучшенных условиях. Он заявил боссам о желании уйти и назначить за него приемлемую цену.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова игрока и прокомментировал информацию о его возможном уходе: «Я понял, что Альварес сказал, что подумает об этом. Когда он закончит думать, его агент позвонит Чики (Бегиристайну, спортивному директору «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»), и мы посмотрим, что произойдёт. Я знаю, что он хочет играть в важные моменты, но и другие тоже. У меня есть 18 или 19 футболистов, которые хотят выходить в важных матчах. Хулиан много играл, но, если он хочет большего, это нормально».

Хулиан Альварес и Пеп Гвардиола Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Альварес в ответ на слова тренера отметил, что он ощущает себя комфортно в «Сити»: «Я слышал, что сказал Гвардиола. Мне особо нечего сказать по этому поводу. Я никогда не говорил ничего плохого. Я лишь заявил, что подумаю о будущем, как делаю каждый сезон, чтобы проанализировать, что было в прошлом сезоне и что может произойти. Я всегда говорю, что мне комфортно, я счастлив в «Сити», это отличный клуб».

Но в СМИ начали поступать новости о потенциальных покупателях аргентинца.

Marca сообщала, что «Атлетико» заинтересован в покупке Альвареса и считает его преемником Антуана Гризманна. Мадридцы видят в аргентинце человека, способного забивать много голов и быть лидером на поле. Также «Атлетико» хотел бы ответить на переход Килиана Мбаппе в «Реал» и на потенциальные большие сделки «Барселоны» по Нико Уильямсу и Дани Ольмо.

«Хулиан Альварес? Пока что всё ограничивается лишь проектами, — отмечал президент «Атлетико» Энрике Сересо. — Техническая команда ведёт работу. Вы узнаете, когда появится что-то конкретное. Можете быть уверены, мы работаем над подписанием отличных игроков. Мы хотим построить сильную команду».

Также журналист TyC Sports Херман Гарсия Грова сообщал, что Альвареса у себя хочет видеть «ПСЖ». Парижане даже предложили нападающему «Манчестер Сити» контракт, а трансфер одобрил главный тренер команды Луис Энрике. Но затем история с «ПСЖ» затихла, а вот «Атлетико» по полной включился в гонку за Хулианом.

Хулиан Альварес в сборной Аргентины Фото: Claudio Villa/Getty Images

ESPN сообщал, что мадридцы изначально настроились оптимистично. Большим плюсом стало желание игрока переехать в Испанию. Но «Манчестер Сити» даже не думал отпускать Хулиана дёшево. И это запустило мощные торги между клубами. СМИ выкидывали в инфополе новые суммы каждый день. Журналист TyC Sports Гастон Эдул сообщал, что «Атлетико» готовит предложение о € 60 млн с учётом бонусов, фиксированная сумма — € 40 млн. Однако «ПСЖ», по его информации, был готов сделать более солидное предложение как самому игроку, так и «Манчестер Сити».

При этом журналист Сезар Луис Мерло отметил, что «Атлетико» продвинулся в переговорах по личному контракту с Альваресом, предложив соглашение на пять лет. А вот Гвардиола отпускать Хулиана никуда не собирался.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Атлетико»? Мне нечего сказать. Альварес — наш игрок, он скоро вернётся. Я обниму его, поздравлю с победой Аргентины на Кубке Америки, и мы начнём работать вместе. Я рассчитываю на него».

«Манчестер Сити» никак не соглашался на условия «Атлетико». The Athletic отмечал, что мадридцы предлагают € 55 млн и € 15 млн в виде бонусов. Но требования «Сити» оставались неизменны — около € 100 млн. Фабрицио Романо инсайдил, что в дело включился агент Альвареса, который провёл переговоры с «Манчестер Сити», уговаривая отпустить клиента. Англичане сообщили, что не примут предложений в районе € 40-50 млн. «Атлетико» до конца пытался сбивать цену разными методами, например, включая в сделку Жоау Феликса.

Но в итоге мадридцы сдались и повысили исходную сумму. Дэвид Орнштейн сообщил, что «Атлетико» сделал «Сити» предложение в размере € 80 млн. А уже 6 августа Фабрицио Романо и The Athletic заявили о договорённости «Атлетико» с англичанами по сумме, которая в общей сложности составит € 95 млн. «Манчестер Сити» «дожал» испанцев.

Диего Симеоне Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Атлетико» летом уже потерял Альваро Морату (ушёл в «Милан») и Мемфиса Депая (свободный агент), а Саму Омородиона продаёт в «Челси» за € 45 млн. В Мадриде Альварес станет безоговорочным игроком старта, ему придётся брать на себя роль лидера, которая плавно перейдёт к нему от Антуана Гризманна. Хулиан получит возможность доказать, что он достоин быть главной звездой топ-клуба.