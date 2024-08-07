Против кого ошибаются судьи в РПЛ. Новичок серьёзно пострадал, а топам пока везёт

В РПЛ прошёл 3-й тур. В одном из матчей разгорелся большой скандал, связанный с неправильным решением арбитра. А где-то на помощь пришёл VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок. Например, в 1-м и 2-м турах арбитры совершили всего по одной грубой ошибке.

Ошибки судей в 3-м туре

В 3-м туре также совершена всего одна грубая ошибка. Ян Бобровский неправильно назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» на 78-й минуте матча с «Пари НН» (0:1).

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Здесь полный цирк. Ну не могут арбитр и VAR назначать такие пенальти на последних минутах. Повода для вмешательства VAR не было, но Бобровского зачем-то позвали к монитору. Конечно, это нормальное единоборство даже при контакте. Защитник всё время смотрел только на мяч. А упавший футболист «Пари НН», наоборот, смотрел на соперника. И как только первый захотел сыграть в мяч, второй двинулся к нему, а не к мячу. Здесь вообще можно было свистнуть фол в другую сторону».

Таблица ошибок судей после 3-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» М 1 0 -1 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Динамо» Мх 1 0 -1 «Зенит» 0 0 0 «Краснодар» 0 0 0 «Локомотив» 0 0 0 «Спартак» 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Ахмат» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Химки» 0 0 0 «Акрон» 0 0 0 «Пари НН» 0 1 +1 «Ростов» 0 1 +1 «Факел» 0 1 +1

Таблица ошибок, исправленных VAR

Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Ахмата» после вмешательства VAR. Это произошло в начале встречи с «Локомотивом» (0:5).

Павел Кукуян обратился к монитору и назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Полузащитник «Химок» Лукас Вера реализовал его, забив победный гол (3:2).

Павел Кукуян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»