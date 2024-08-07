Против кого ошибаются судьи в РПЛ. Новичок серьёзно пострадал, а топам пока везёт

В РПЛ прошёл 3-й тур. В одном из матчей разгорелся большой скандал, связанный с неправильным решением арбитра. А где-то на помощь пришёл VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок. Например, в 1-м и 2-м турах арбитры совершили всего по одной грубой ошибке.
Ошибки судей в 3-м туре
В 3-м туре также совершена всего одна грубая ошибка. Ян Бобровский неправильно назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» на 78-й минуте матча с «Пари НН» (0:1).
«Здесь полный цирк. Ну не могут арбитр и VAR назначать такие пенальти на последних минутах. Повода для вмешательства VAR не было, но Бобровского зачем-то позвали к монитору. Конечно, это нормальное единоборство даже при контакте. Защитник всё время смотрел только на мяч. А упавший футболист «Пари НН», наоборот, смотрел на соперника. И как только первый захотел сыграть в мяч, второй двинулся к нему, а не к мячу. Здесь вообще можно было свистнуть фол в другую сторону».
Таблица ошибок судей после 3-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|1
|0
|-1
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Динамо» Мх
|1
|0
|-1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|0
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Химки»
|0
|0
|0
|«Акрон»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Ростов»
|0
|1
|+1
|«Факел»
|0
|1
|+1
Таблица ошибок, исправленных VAR
Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Ахмата» после вмешательства VAR. Это произошло в начале встречи с «Локомотивом» (0:5).
Павел Кукуян обратился к монитору и назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Полузащитник «Химок» Лукас Вера реализовал его, забив победный гол (3:2).
Павел Кукуян
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|0
|2
|+2
|«Акрон»
|1
|2
|+1
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Химки»
|2
|3
|+1
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Факел»
|1
|1
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Динамо» М
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Ростов»
|0
|0
|0
|«Крылья Советов»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|1
|0
|-1
|«Динамо» Мх
|2
|0
|-2
|«Рубин»
|2
|0
|-2