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Против кого судьи ошибались чаще всего в 3-м туре РПЛ, таблица и разбор ошибок, Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо, Локомотив

Против кого ошибаются судьи в РПЛ. Новичок серьёзно пострадал, а топам пока везёт
Никита Паглазов
Ян Бобровский
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Пока получается, что арбитры «душат» махачкалинское «Динамо».

В РПЛ прошёл 3-й тур. В одном из матчей разгорелся большой скандал, связанный с неправильным решением арбитра. А где-то на помощь пришёл VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

11 лучших футболистов в 3-м туре РПЛ:
Сборная 3-го тура РПЛ. Из «Спартака» и «Зенита» — больше половины состава!
Сборная 3-го тура РПЛ. Из «Спартака» и «Зенита» — больше половины состава!

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок. Например, в 1-м и 2-м турах арбитры совершили всего по одной грубой ошибке.

Ошибки судей в 3-м туре

В 3-м туре также совершена всего одна грубая ошибка. Ян Бобровский неправильно назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» на 78-й минуте матча с «Пари НН» (0:1).

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«Здесь полный цирк. Ну не могут арбитр и VAR назначать такие пенальти на последних минутах. Повода для вмешательства VAR не было, но Бобровского зачем-то позвали к монитору. Конечно, это нормальное единоборство даже при контакте. Защитник всё время смотрел только на мяч. А упавший футболист «Пари НН», наоборот, смотрел на соперника. И как только первый захотел сыграть в мяч, второй двинулся к нему, а не к мячу. Здесь вообще можно было свистнуть фол в другую сторону».

А как отработали судьи в других встречах?
«Полный цирк. Этих арбитров обязательно надо наказать». Разбор судейства в 3-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Полный цирк. Этих арбитров обязательно надо наказать». Разбор судейства в 3-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 3-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М10-1
«Крылья Советов»10-1
«Динамо» Мх10-1
«Зенит»000
«Краснодар»000
«Локомотив»000
«Спартак»000
ЦСКА000
«Рубин»000
«Ахмат»000
«Оренбург»000
«Химки»000
«Акрон»000
«Пари НН»01+1
«Ростов»01+1
«Факел»01+1

Таблица ошибок, исправленных VAR

Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Ахмата» после вмешательства VAR. Это произошло в начале встречи с «Локомотивом» (0:5).

Павел Кукуян обратился к монитору и назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Полузащитник «Химок» Лукас Вера реализовал его, забив победный гол (3:2).

Павел Кукуян

Павел Кукуян

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Спартак»02+2
«Акрон»12+1
«Зенит»01+1
«Химки»23+1
«Локомотив»110
«Факел»110
«Краснодар»000
«Динамо» М000
ЦСКА000
«Ростов»000
«Крылья Советов»000
«Оренбург»000
«Пари НН»000
«Ахмат»10-1
«Динамо» Мх20-2
«Рубин»20-2
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