А возвращается спустя 38 лет. Каким тогда был мир?

Вот это перерыв у Луческу в сборной! Уходил в год Чернобыльской аварии и величия Марадоны

Мирча Луческу снова в деле! 79-летний тренер возглавил родную сборную Румынии. Контракт с Луческу подписан до 2026 года, задача — вывести команду на чемпионат мира.

Мирча Луческу главный тренер сборной Румынии «Я на 100% продукт румынского футбола. Я очень верю в нынешнее поколение игроков. Эта группа футболистов ещё может сильно вырасти. Выступление, которое они показали на чемпионате Европы в Германии, даёт им право поверить в свой потенциал, в то, что они смогут выйти и на чемпионат мира. Только одно побудило меня присоединиться к сборной: моя любовь к футболу, мои обязательства перед румынским футболом».

Многие болельщики помнят Мирчу по работе с «Шахтёром» и «Зенитом». Но в его биографии уже была сборная Румынии — 38 лет назад! Луческу тренировал национальную команду с 1981 по 1986 год. Единственным успехом стало попадание на Евро-1984, но из группы с Испанией, Португалией и ФРГ румыны выйти не смогли. А как выглядел мир, когда Луческу тренировал Румынию в прошлый раз?

Мирча Луческу в первой половине 1980-х Фото: Neal Simpson/Getty Images

Что происходило в футболе

1986 год стал «золотым» для сборной Аргентины. Команда стала двукратным чемпионом мира, в финале обыграв ФРГ — 3:2.

Аргентина — чемпион мира 1986 года Фото: Bongarts/Getty Images

Главной звездой Аргентины, естественно, был Диего Марадона. В финале он не забил, зато в четвертьфинале оформил сразу два легендарных гола. Во встрече с Англией мир увидел как Руку бога, так и лучший мяч столетия.

Сборная СССР также участвовала в чемпионате мира 1986 года. Из группы команда Валерия Лобановского вышла с первого места, в одном из матчей обыграв Венгрию со счётом 6:0. Это крупнейшая победа сборных СССР и России на ЧМ.

СССР — Венгрия — 6:0 Фото: Peter Robinson/Getty Images

Но в 1/8 финала советская команда уступила в дополнительное время Бельгии — 3:4. Игру омрачило спорное судейство шведского арбитра Фредрикссона.

СССР — Бельгия — 3:4 Фото: Mike King/Getty Images

Киевское «Динамо» стало чемпионом СССР. Команда в «золотом» матче обыграла «Динамо» московское — 2:1. Календарь удачно свёл киевлян и москвичей, чтобы они решили судьбу золота очно. Команды финишировали с одинаковыми показателями побед, ничьих и поражений. Но из-за специфического регламента киевское «Динамо» набрало на очко больше и забрало титул.

Также киевское «Динамо» стало обладателем Кубка кубков. В финале команда Валерия Лобановского разгромила мадридский «Атлетико» со счётом 3:0.

Киевское «Динамо» — обладатель Кубка кубков 1986 года Фото: David Cannon/Getty Images

«Золотой мяч» получил нападающий киевского «Динамо» Игорь Беланов. Он опередил форварда «Барселоны» Гари Линекера и нападающего мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо.

Игорь Беланов — обладатель «Золотого мяча» Фото: Из личного архива Игоря Беланова

Кубок европейских чемпионов выиграла румынская «Стяуа»! В финале команда Эмериха Енея оказалась точнее «Барселоны» в серии пенальти (0:0, 2:0 пен.). Затем «Стяуа» выходила в финал КЕЧ-1989, но тогда уступила «Милану».

С середины 2010-х годов румынский клуб ведёт судебные процессы, связанные с правомерностью использования бренда «Стяуа». Сейчас команда называется ФКСБ.

«Стяуа» — обладатель Кубка европейских чемпионов 1986 года Фото: David Cannon/Getty Images

Мадридский «Реал» выиграл Кубок УЕФА. Сейчас это звучит странно, но тогда турнир котировался чуть ли не выше КЕЧ. В финале испанцы в двухматчевом противостоянии разобрались с «Кёльном» (5:1, 0:2).

«Реал» — победитель Кубка УЕФА 1986 года Фото: Allsport UK/Getty Images

В 1986 году Алекс Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед». Что было дальше — огромная история успеха. Но в первом сезоне «МЮ» с Фергюсоном финишировал четвёртым, а золото в 16-й раз выиграл «Ливерпуль».

Алекс Фергюсон возглавил «МЮ» Фото: Mike King/Getty Images

Что происходило вне футбола?

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Реактор четвёртого энергоблока разрушился, что привело к эвакуации города и тяжелейшей ликвидации последствий. Припять и Чернобыль до сих пор остаются зонами отчуждения, в которых не проживают люди.

Авария на Чернобыльской АЭС Фото: РИА Новости

Генеральным секретарём ЦК КПСС был Михаил Горбачёв. Он занял этот пост в 1985 году.

Михаил Горбачёв Фото: РИА Новости

По данным Госкомстата России, средняя зарплата в СССР в 1986 году составляла 200 рублей.



В Румынии 21-й год у власти находился Николае Чаушеску. До его свержения оставалось три года.

Николае Чаушеску Фото: Keystone/Getty Images

9 августа 1986 года состоялся последний концерт Queen с участием Фредди Меркьюри в городе Стивенидж (Великобритания).

Фредди Меркьюри Фото: Fox Photos/Getty Images

Дубай в 1986 году выглядел примерно так. О небоскрёбе «Бурдж-Халифа» ещё не было и речи.

Дубай в 1986 году Фото: Bruno Torricelli/Getty Images

17 июля 1986 года состоялся телемост Ленинград — Бостон. Основной идеей стало общение простых советских и американских женщин. А фраза «в СССР секса нет» затем стала крылатой.

Телемост Ленинград — Бостон Фото: РИА новости

В 1986 году произошло важное событие для космической индустрии: вывод орбитальной станции «Мир». Советская и российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция находилась в околоземном космическом пространстве до 23 марта 2001-го.

Орбитальная станция «Мир» Фото: РИА Новости

С 1986 года на заводе «Москвич» начали выпуск нового советского автомобиля — «Москвич-2141».