Оздоев помог ПАОКу в важнейшем матче Лиги чемпионов. Теперь отличные шансы пройти дальше

А вот дебют Чалова за греческую команду не состоялся. Но Фёдор впервые попал в заявку.

Экс-нападающий ЦСКА Чалов мог сегодня дебютировать за ПАОК. Фёдор впервые попал в заявку греков, причём сразу в Лиге чемпионов! ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда сыграл в Швеции с «Мальмё».

Чалов, который ещё только знакомится с командой, не был включён в стартовый состав на игру с «Мальмё». Зато в основе вышел другой российский легионер ПАОКа Оздоев. Центральный полузащитник приезжал на этот стадион ещё в ноябре 2021 года, когда «Мальмё» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), но тогда Магомед просидел весь матч на скамейке.

На первых минутах Оздоев и компания пережили настоящий ураган. Сумасшедшее начало от «Мальмё»! Уже через 10 секунд после стартового свистка мяч после навеса угодил в перекладину ворот греков, а ещё спустя минуту хорватский голкипер Котарски спас от гола сейвом – шведский талант Нанаси бил из убойной позиции в касание. ПАОК отскочил, после чего попытался отодвинуть хозяев подальше от своей штрафной, высоко встречая «Мальмё» на его половине поля.

Тем не менее «Мальмё» продолжал владеть преимуществом, хорошо атаковал на скорости. Очень интенсивный футбол предложил чемпион Швеции чемпиону Греции. Оздоев помогал успокоить игру – перехватом, заработанным на себе фолом, иногда просто криком в адрес партнёров. Но если через центр хозяевам было непросто пробиться, то фланги и полуфланги «Мальмё» вскрывал легко. Наконец, на исходе получаса игры команда Хенрика Рюдстрёма забила заслуженный гол. Классно разыграла угловой. На подаче один из шведов заблокировал оппонента, поэтому Янссон свободно пробил головой метров с 10.

Только после этого ПАОК стал добираться до чужих ворот. Едва пропустив, греки тут же создали свой первый момент и нанесли первый удар. Из убойной позиции бил Томас – конкурент Чалова. Испанец загубил верный шанс, и тренер ПАОКа Рэзван Луческу, вероятно, подумал, что клуб не зря подписал нового нападающего.

Шведы подустали, чуть сбавили обороты, поэтому перед перерывом греки всё же сравняли счёт. Не доехавший зимой до «Краснодара» Живкович завязал атаку справа, Томас бил в упор и опять попал во вратаря, но на добивании преуспел Тайсон. Бразильцу не стал мешать находившийся рядом Оздоев, который, показалось, тоже коснулся мяча. Гол проверялся VAR из-за подозрений на офсайд – повтор показал, что «вне игры» не было.

Начало второго тайма «Мальмё» провёл столь же бодро, как и первого. Фланги у ПАОКа снова «горели». 22-летний левый вингер Нанаси, набравший в этом сезоне 6+9 в 16 матчах чемпионата Швеции, совершил очередной впечатляющий проход и доставил мяч в штрафную. У ворот соперника в позиционной атаке каким-то образом оказался всё тот же центрбек Янссон, который зарядил от души. Прямо в перекладину. Грекам ещё раз повезло, а вот продолжения от «Мальмё» не последовало.

ПАОК перевёл игру в нужное русло. Более того, на исходе часа матча забил. Сделал это Томас. Тем не менее конкурент Чалова опять остался без гола, поскольку судьи разглядели, что мяч в ходе атаки вылетел за пределы поля. Пока греки переживали, потеряли концентрацию, и «Мальмё» организовал выход один на один для Телина. Ветеран сборной Швеции уже перекинул мяч через вратаря, но внезапно поскользнулся и упал. Обиднейший фейл!

В чём «Мальмё» точно был лучше ПАОКа, так это в розыгрыше стандартов. В середине второго тайма хозяева превратили в гол ещё один угловой. Опять очень хитро всё придумали шведы. Кристиансен отправил мяч прямо во вратарскую, где неугомонный Нанаси с метра переправил его в сетку. Конечно, будут вопросы к Котарски. В подобных ситуациях голкипер должен быть хозяином, вот только хорват явно не ожидал такой подачи.

По игре ПАОК после перерыва не заслуживал пропущенного гола. Луческу тут же усилил атаку, вот только выпустил, к сожалению, не Чалова, а другого форварда-новичка – марокканца Тиссудали из бельгийского «Гента». Через несколько минут греки вновь отыгрались, правда, без участия Тиссудали. ПАОК также забил в результате углового, причём намного более простого по своей идее. Стандартного. Подача в район ближней штанги на высокого игрока, скидка на дальнюю и удар в касание – от защитника Баба.

Чалов так и не вышел на поле. Оздоев достойно отыграл все 90+ минут, получил жёлтую карточку. Для ПАОКа ничья на выезде достаточно хороший исход. Через неделю команда Луческу и «Мальмё» встретятся в ответном матче в Салониках, где у греков всегда мощнейшая поддержка трибун. А победитель заработает путёвку в раунд плей-офф Лиги чемпионов.